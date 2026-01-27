Трогательные истории о людях с добрыми сердцем. Спасибо, что такие люди есть
17 историй о людях, для которых чужих животных не бывает
Истории
13 минут назад
Герои нашей подборки не планировали заводить питомцев. Кому-то «повезло» найти друга в горах Осетии, а кто-то и вовсе доил гаражную собаку. Но каждый из них доказал: дом там, где тебя однажды не оставили в беде. Осторожно: после прочтения этих историй очень тянет кого-нибудь обнять. Мам, можно я его поглажу?
- А я как-то доила уличную собаку. Не совсем уличную — гаражную. Приехала, смотрю — идет враскоряку. Как сказали соседи, уже пару дней так. Ни сесть, ни лечь не может. Поехала в ветеринарку с вопросом «что делать?». Дали мазь и таблетки. Поймали ее с мужем моим, уложили на спину. Муж держит и успокаивает, я мажу. Потом думаю, мастит у женщин как-то лечат же в роддоме, попробую и на собаке. Начала аккуратно делать массаж. Собака умница, терпела, хотя представляю, как ей было больно. В общем, все прошло хорошо, процедура помогла. И щенки, как оказалось, были в порядке. © KolbasaVrednaya / Pikabu
- Катались как-то на моторной лодке. Я увидела, что недалеко в воду упал шмель. Развернулись, минут 5 пытались поймать, кружили вокруг него, а потом еще возили с собой, пока он не высох и не улетел. А вообще в данный момент у меня дома живут 4 собачки, которых я подобрала на улице. Старшей 15 лет! © kitaniytka
- Было дело в феврале 2017, увидела клич, что отдают собаку породы «Шелти» в 450 км от меня. Срочно искали передержку. Прихожу к мужу, начиная издалека, говорю: Хочу собаку. Молчит. Я говорю: «Шелти». Он молчит. Я снова говорю: «Отдают срочно».
— Где?
— 450 км.
Молчит. Я ушла в другую комнату, слышу, как он договаривается с мамой, чтобы она сейчас приехала посидеть с детьми. Подхожу к нему с вопросом в глазах. А он:
— Собирайся, через час выезжаем.
Так у нас появился 5-летний Марсель, самый лучший компаньон. © yu_velichko
- Подобрала старого боксера-потеряшку на улице во времена студенчества. Начало 2000-х, я его приволокла в дом (снимала комнату в частном секторе), хозяйка разрешила придержать у себя, потом забрали родители в дом. Но скажу, что более преданного друга я не встречала. Он дожил свою счастливую собачью жизнь, о нем остались самые теплые воспоминания, как граф себя держал достойно до конца! © korsacek
- Мы нашли голубя, который не умел летать, посреди дороги. Мы забрали его домой (мы жили в деревне, где к голубям относятся лучше, чем в городе), и я в итоге поместила его в вольер, который мы раньше использовали для кроликов. Конечно, кошка пришла в ярость и постоянно пыталась его поймать, так что бедняга бегал повсюду. У нас был большой участок сада, огороженный забором, где жил кролик. У забора был открытый верх, чтобы кошка могла запрыгнуть внутрь, если захочет. Однако кошка никогда не осмеливалась, потому что ужасно боялась кролика. Поэтому кролик несколько недель защищал голубя, и они вместе уходили в сарай с наступлением ночи! Спустя несколько недель мне довелось наблюдать, как голубь улетает. © littlefish_bigsea / Reddit
- Мой муж подобрал котенка возле больницы ночью, после того, как ему поставили вакцину от бешенства. Ведь пару часов назад его укусил другой кот. © tomiricee
- У подруги умер муж в 33 года. У них не было детей, а была собака, порода боксер. Пес умный, общительный, с виду грозный, а к людям добрый. Он называл его «мой пацан». И вот я приехала, а она говорит: «Спаси, забери пса, он воет». А у меня съемная квартира, звоню родителям. Они соглашаются принять. Говорю подруге, что беру временно, привожу домой. Папа опасается, ба в шоке, сестра в восторге. А через неделю он уже член семьи. Папа сказал тогда, что никому его не отдаст. © anna_salean_corset
- Кота подобрала еще слепым комочком. Пока был маленький очень часто болел: ринит, ларингит, отит, бронхит. Носилась с ним по врачам, а все крутили у виска пальцем и говорили, что я дура. Сама сидела на дошираке, но коту все лекарства и капли покупала исправно. Прошло уже 10 лет: никого из тех, кто называл дурой, в окружении уже давно нет — с гнильцой людишки оказались. А кот? А кот вон носится, разносит квартиру и не дает спать. © tasha_sav4enko
- Помню, звоню знакомому, говорю: «Еду в гости, везу с собой рыбу вкусную, ты один?» Он говорит очень спокойным голосом: «Нет, с Олегом». Ну я взял на троих, приезжаю, спрашиваю: «А где Олег?» А он мне на кота показывает, которого с улицы подобрал прям в этот день и назвал его Олегом. А рыба все же пригодилась. © aleksei_andreenko_
- Месяц назад я подобрала с улицы ручную галку. Я не знаю, как она там оказалась, но птица пару недель жила у нас на остановке. Днем она приставала к людям, требуя еду и садясь на рукава, ее подкармливала кукурузой продавщица, а прохожие предлагали хлеба. Ночью она жалась от ветра за остановкой. Я держалась. Боялась наделать глупостей своим желанием помочь. Разослала фотки по местным пабликам бердвочеров, расспросила орнитологов. «Не слеток», сказали они. Взрослая ручная птица. Как она оказалась на улице? Да фиг ее знает. Но самостоятельно она не выживет. Попытки найти птице старых или новых хозяев не увенчались успехом: все умилялись, но брать к себе никто не хотел. Я держалась две недели, дома и так зоопарк! Наконец, согласовав с домашними, я забрала птицу домой. © kira.voloshyna
- Подруга подобрала котенка, и вот самое главное из этой истории с ее слов: «Я подошла к этому котенку, и пока смотрела на это чудо, появилась женщина. Она сказала: «Девушка, я бы его забрала к себе, но у меня в пакете... раненый голубь!» © valeriya_belskaya
- Уезжали знакомые на месяц в другой город по работе. Мне отдали кастрюли 20-литровые, миски, поводки, намордник и ротвейлера Бренду. Я к слову собак больших никогда не держала. Сама ее побаивалась. Но делать нечего. Люди от нее шарахались на улице даже на поводке и в наморднике. Тут шла я по улице, ко мне стал приставать мужик. А Бренда стала лаять, рычать, будто она сейчас вырвется и кинется на него. Мужик испугался и отвалил. А потом приехали ее хозяева. Мне и жалко, и грустно было с ней расставаться. Но мы хорошенько погуляли напоследок и поиграли в снежки. Я ее полюбила, и она меня тоже.
А может быть это мои домыслы. © pupssar / Pikabu
- В холодную дождливую ночь подобрала птенца, лежащего на спине. Орнитолог дала заключение, что здоров. Растила его пару месяцев, кормила каждые 1,5 часа. Позже перевезла за город к родителям, там сделали под навесом у бани ему клетку. Днем тусовался дома и во дворе, а ночью спал в клетке. Очень смешная и умная птица. Не боялся ни котов, ни собак. Котов за хвосты отдергивал от чашек с кормом. Купался в собачьей питьевой чашке и вытирался о пекинеса. Но в итоге улетел. © kimiko_ceramics
- История о том, как я в три часа ночи искала источник кошачьего вопля на улице. Возвращаюсь я, значит, домой и слышу, как кто-то истошно мяукает на всю улицу. Где-то полчаса искала источник мяуканья, обошла несколько раз вокруг дома по колено в сугробе. Кое-как нашла его под забором между моим и соседским домами. Оказалось, орет котенок. Это чудо примерзло в лед лапами и хвостом. На карачках в сугробе попыталась вытащить его сама, но не получилось. Пришлось идти за тяжелой артиллерией и поднимать весь дом на уши. Решили, что доставать будут я и тетушка. Вооружились ломом, водой, перчатками, и поперлись выковыривать кота изо льда. Время уже 4 утра и кое-как мы все-таки смогли вытащить его. Пришли домой и оказалось, что это совсем малыш, и как он туда попал — остается загадкой. © janedoe.22
- Живу в Китае. Подобрала котика во дворе, грязного и больного, лечила, заботилась, куча анализов, обследований, операция, капельницы, лекарства. Потратила 15 тысяч юаней. А сейчас у меня 4 котика, трое спасенышей, одну кошечку мне отдали друзья. Если любишь, будешь спасать. © liyajinjin
- Одним прекрасным осенним вечером муж решил побаловать наши животы вкусной шаурмой, но что-то пошло не так, и через три минуты он вернулся домой с маленькой живой шаурмичкой. Котенок мерз под ларьком, муж не смог пройти мимо. Дали имя Фришка и оставили себе. © EkaetrinA
- Что самое необычное из отпуска вы привозили? Я начну: подобрала щенка в горах Осетии , он оказался какой-то помесью с алабаем и вырос в огромную собаку Айку-Бабайку. Везли в машине 10 часов, по ней ползали клещи, вонь стояла — хоть топор вешай. Но все вылечили и живем дальше. © volchenkovka
БОНУС: История спасеныша
- В гараж нашей организации подкинули больного котенка-девочку. Я сразу взял ее себе домой (жалко кошечку было). Первый день, после ветеринара, она была посажена в коробку на карантин, у меня есть еще кошка, не хотелось, чтобы и она заболела. На третий день лечения антибиотиками и промываний из медленного больного котенка она превратилась в постоянно вертящееся, вырывающееся из рук пушистое облачко. Извиняюсь за качество фото, оно вертелось. Кормил три раза в день. После курса антибиотиков, излечением от язв и контрольного похода к ветеринару, мне сказали «все ок». Мной было принято решение искать ей новый дом, так как моя кошка нового жильца принимать совсем не хотела. © WiseCoyote / Pikabu
- Котейка нашла новый дом и хозяйку, которая мне раз-два в месяц присылает фотоотчет. Вот последнее фото, которое мне прислали. Любите кошек. Всем добра! © WiseCoyote / Pikabu
Куча денег на лечение, 10 часов в вонючей машине или бесконечные кормления каждые полтора часа — цена спасения бывает разной. Но ценность всегда одна и та же: живое сердце, которое бьется рядом благодаря вам. Эти истории про то, что дом там, где тебя не просто ждут, а где тебя однажды не оставили в беде. Расскажите, а как в вашей семье появился верный друг?
