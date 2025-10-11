20+ домашних любимцев, которые постигли искусство маскировки на уровне ниндзя

20+ домашних любимцев, которые постигли искусство маскировки на уровне ниндзя

Он опять это сделал! Прямо перед выходом из дома кот пропал неизвестно куда. За шкафом, под кроватью, в коридоре и даже в подъезде — его нигде не видно! Но он точно есть. Перед вами 20 самых невидимых котов интернета и настоящий тест на внимательность. Попробуйте найти всех пушистых ниндзя.

«Этот пол не так прост, как кажется»

Jingle Bell
14 часов назад

Офигеть. Разглядела только потому, что знала, что обязательно животинка на фото есть

«Я была уверена, что это просто пряжа»

  • Эта пряжа очень мягкая, но есть скрытые колючки. Оценка 0/10, не рекомендую. © -Duste- / Reddit

«Прятки в магазине»

«Мне нужна большая кружка для кофе»

  • Интересно, а откуда вот та кружка с прямой ручкой c нижней полки? © sarahdrums01 / Reddit

«Просто подушки»

«Ковер менее плоский, чем обычно»

«Я целый час искала своего кота»

«Играем с котом в прятки»

«Ищу чемодан»

«Просто дом с привидениями. Кота не обнаружено»

«Мы в клинике, но мой кот все еще не был у ветеринара»

«Моя дочь заболела гриппом; жаль, что нет кошки, которая могла бы ее утешить»

«Он делает так каждое утро»

«Искал его по всему дому»

«Я застилал постель, и он исчез!»

«Нет котов, только цветы»

«Тьма проникает в мое жилище»

«Тут только рыбка»

«У этой подставки для цветов есть глаза»

«На моей елке только украшения»

Светлана Кашечкина
18 часов назад

Тоже так хочу! 😀😁Есть кошка, но она такая интеллигентная, воспитанная, что может только тихонько посидеть под ёлкой. И всё. А так хочется пошалить....

«Морда моей кошки, когда я наконец нашла ее»

Коты — это настоящие шпионы и мастера маскировки. И если у вас дома поселился такой пушистый нинздя — нам остается только позавидовать. Помните: если долго всматриваться в бездну. там обязательно обнаружится кот.

Если вы так же, как и мы неравнодушны к этим мурчащим созданиям, у нас есть, что почитать:

Фото на превью sistergoose / Reddit

