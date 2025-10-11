Офигеть. Разглядела только потому, что знала, что обязательно животинка на фото есть
20+ домашних любимцев, которые постигли искусство маскировки на уровне ниндзя
6 минут назад
Он опять это сделал! Прямо перед выходом из дома кот пропал неизвестно куда. За шкафом, под кроватью, в коридоре и даже в подъезде — его нигде не видно! Но он точно есть. Перед вами 20 самых невидимых котов интернета и настоящий тест на внимательность. Попробуйте найти всех пушистых ниндзя.
«Этот пол не так прост, как кажется»
- Настоящий котмуфляж. © Forsythia77 / Reddit
«Я была уверена, что это просто пряжа»
- Эта пряжа очень мягкая, но есть скрытые колючки. Оценка 0/10, не рекомендую. © -Duste- / Reddit
«Прятки в магазине»
«Мне нужна большая кружка для кофе»
- Интересно, а откуда вот та кружка с прямой ручкой c нижней полки? © sarahdrums01 / Reddit
«Просто подушки»
«Ковер менее плоский, чем обычно»
«Я целый час искала своего кота»
- Ржу! Я б его не нашла и за ночь! © Emotional-Truck-2310 / Reddit
«Играем с котом в прятки»
- А вы вообще уверены, что на фото есть кот? © Unknown autor / Reddit
«Ищу чемодан»
- Перед упаковкой вещей нужно заплатить налог. © Hazmat1267 / Reddit
«Просто дом с привидениями. Кота не обнаружено»
«Мы в клинике, но мой кот все еще не был у ветеринара»
«Моя дочь заболела гриппом; жаль, что нет кошки, которая могла бы ее утешить»
«Он делает так каждое утро»
«Искал его по всему дому»
«Я застилал постель, и он исчез!»
- Говорят, он работал под прикрытием. © coffee-creamandsugar / Reddit
- Ваше покрывало немного перекрахмалено — края выглядят очень острыми. © Catinthemirror / Reddit
«Нет котов, только цветы»
- Огонь! Я заорала когда разобралась! © apoplectic_ / Reddit
«Тьма проникает в мое жилище»
«Тут только рыбка»
«У этой подставки для цветов есть глаза»
«На моей елке только украшения»
Тоже так хочу! 😀😁Есть кошка, но она такая интеллигентная, воспитанная, что может только тихонько посидеть под ёлкой. И всё. А так хочется пошалить....
«Морда моей кошки, когда я наконец нашла ее»
Коты — это настоящие шпионы и мастера маскировки. И если у вас дома поселился такой пушистый нинздя — нам остается только позавидовать. Помните: если долго всматриваться в бездну. там обязательно обнаружится кот.
Если вы так же, как и мы неравнодушны к этим мурчащим созданиям, у нас есть, что почитать:
Фото на превью sistergoose / Reddit
