16 человек, для которых судьба приберегла пару «нежданчиков», и день перестал быть томным

В обычный день жизнь может подкидывать нам самые разные сюрпризы. Иногда — приятные, как необычная находка на чердаке купленного дома. Иногда — нелепые, как отсутствие инструкции к только что приобретенному товару. А иногда — и не совсем входящие в наши планы, как поломанный ключ.

«На чердаке нашли капсулу времени»

«Купил золотую рыбку, а вырос карп кои. Точнее, продолжает расти. Пришлось аквариум побольше приобретать»

«Заказала зеркало в виде иллюминатора. Почему-то пришел иллюминатор без зеркала»

«Эта игра из маленького торгового центра. Сделана из дерева. Вот только инструкции нет. Как играть вообще?»

© thenissancube / Reddit A_n_s_y 1 час назад Это балансир. Участники по очереди (или в данной версии в очередности, определяемой броском кубика) ставят фигурки на основу так, чтобы все это не упало. У кого упало, тот проиграл. - - Ответить

«Мой сосед по купе... Неожиданно. Оказалось, он замерз под кондеем и хозяйка его укутала»

«Купил чайник. Понять страну производства оказалось не так просто»

«Вчера выяснилось, что мой котенок — мальчик, а не девочка. Конечно, я все равно его люблю, но почему никто этого не заметил раньше? Мы делали прививки и не раз были у врача»

© arizncasgf / Reddit Хильдур 1 час назад У них практически одинаковые половые органы. До момента созревания, когда тестикулы становятся заметными, можно ошибаться.

У меня была обратная ситуация. Женщина просила у меня котика от нашей кошки, но когда он подрос, выяснилось, что это кошечка. Женщина забрала, а потом нарадоваться не могла, т.к. «девочки матери ближе»)) Очень ласковая получилась кошечка. - - Ответить

«Взял на пробу здоровый грейпфрут, а внутри оказалось...»

«Под старым полом были найдены газеты 1938 года»

«В моем доме 1879 года постройки обнаружено окно, ведущее непонятно куда. Я живу здесь больше года, и оно точно не в подвале»

«Эти две штуки лежали у мамы в спальне в бархатных мешочках»

Да она у вас умничка! Это дополнительный замок для дверей в отелях. © agentj333 / Reddit

«Переехали в новый дом и не могли понять, почему не высыхает наша одежда. Когда вскрыли воздуховод, у меня чуть челюсть не отвисла»

«Пришел купить стиралку, открыл, а она еще и рада мне оказалась»

«У меня впервые сломался ключ в замке. Пришлось доставать плоскогубцами»

«Купили в комиссионке маленький блокнот. И только дома обнаружилось, что в нем есть USB-разъем. А внутри целая система! Оказалось, это декоративная светящаяся книга»

«Решили купить гигантское авокадо. А у него все оказалось гигантским»