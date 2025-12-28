17 пар фото, на которых герои стали старше, но их чувства только расцвели

Говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но героям нашей подборки это удалось. Мы нашли 17 пар фотографий, на которых между кадрами пролетели десятилетия, сменились эпохи и выросли дети. А муж с женой так же любят друг друга, друзья все так же верны, а любимая бабуля еще крепче обнимает свою внучку. У каждого героя все еще сохранились тот самый огонек в глазах и искренняя улыбка. Приготовьтесь к порции доброй ностальгии.

«Прошло 44 года»

«На первом фото я с отцом в 1985-м, а на втором мой отец спустя 40 лет держит на руках моего сына»

Твой папа, наверное, в шоке от внука. Это же твоя точная копия! © toodleroo / Reddit

Вы только посмотрите на эти две фотографии с разницей в 55 лет! И тетя, и племянник выглядят обалденно

В том же месте, на том же байке. Разница в фото — 71 год! Эх, все мы хотим в таком возрасте быть, как эта женщина

Глядя на эти два снимка, появляется ощущение, что все еще впереди. Согласны?

«Та же машина, но другая собака»

«На этом фото свадьба бабули и деда. А тут — все их дети. Хотя, нет! Одной моей тетки не хватает»

Что может лучше подтвердить тот факт, что с годами чувства крепчают, как не фотография такой большой семьи?

«На первом фото бабуле 20 лет. Вот как она выглядит спустя 41 год»

Не, быть такой крутой бабушкой — надо постараться! © BCSilver7 / Reddit

Родительская любовь с годами точно не становится меньше. Эти папа и дочь тому доказательство

Отцовская забота — это что-то неземное. Круто, когда есть папа: он защитит, даст мудрый совет и всегда будет восхищаться своим ребенком. У нас есть отличная подборка историй о самых ответственных отцах.

Вы только посмотрите на этих двоих. Спустя 27 лет они наверняка все так же строят планы на будущее и ходят на свидания

Эта пара вместе 23 года, и сразу заметно, что они счастливы вместе: глаза просто сияют

«Мы с бабушкой спустя почти 40 лет»

«Мы вместе уже 10 лет и у нас трое детей»

А эти двое ребят прям вдохновляют своим огоньком в глазах. Их снимки можно было бы использовать в рекламе романтического путешествия.

«Вид из окна моего дома, разница в 11 лет»

«Мои родители вместе 30 лет»

Прожить вместе 30 лет и стать еще круче! Серьезно, эта пара напоминает героев популярного сериала, смотреть на них — одно удовольствие.

Эти двое поженились 13 лет назад, а выглядят так, будто пришли на второе свидание

Дружба тоже проходит проверку годами. Эти ребята 35 лет встречаются, шутят, куролесят вместе

«Наша семья в 1982 году и сейчас»