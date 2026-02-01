20 зимних фото, глядя на которые так и хочется согреться горячим чаем

Зима — это когда выходишь на минутку, а возвращаешься с инеем на ресницах и уважением к погоде. Мороз включает режим «я художник», а природа показывает, кто тут главный. Мы собрали пользовательские фото, где зима не просто красивая — она мощная, хрустящая и такая, что хочется одновременно восхищаться и срочно греться горячим чаем с малиной и печеньками.