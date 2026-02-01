20 зимних фото, глядя на которые так и хочется согреться горячим чаем
Зима — это когда выходишь на минутку, а возвращаешься с инеем на ресницах и уважением к погоде. Мороз включает режим «я художник», а природа показывает, кто тут главный. Мы собрали пользовательские фото, где зима не просто красивая — она мощная, хрустящая и такая, что хочется одновременно восхищаться и срочно греться горячим чаем с малиной и печеньками.
«Было −40, мы развлекались как могли»
- Давайте дружить! Тоже хочу так тусить. © kapibara007 / Pikabu
«Откопал место для машины, до весны не займут точно»
- Это уже археология какая-то! © Lavochnik97 / Pikabu
«На градуснике −45. Стирка встала»
- Терпите, люди — скоро лето! © AlvarLevandi / Pikabu
«Всем привет из морозной Якутии! У нас −39»
- Сначала подумал: «Какие красивые глаза у девушки!» А потом оказалось, что это мужик. Ну так знай, мужик, у тебя красивые глаза! © rooffus / Pikabu
Дом, милый дом. Камчатка, снежок
«Вот мое окно на пятом этаже!»
Ох уж этот взгляд...
Будни фотографа
Птица счастья завтрашнего дня!
«Так выглядел мой сад прошлой ночью»
«Было очень холодно, примерно −35»
«Зима в Калининграде. Балтийское море в попытках замерзнуть покрылось „блинчиками“. Зрелище занятное»
«Слепила это из снега и не могу держать в себе»
Традиционные сибирские приколы
«На улице −35, алабай вылез из будки и покрылся инеем»
Кот решил, что гулять лучше в доме
«Вот что я обнаружил на лобовом стекле машины»
«Айда лепить котовиков! Это мой»
«Cейчас в Томске мороз от 30 до 40 °С. Но в этом есть и свои плюсы. Утром был очень густой туман, а днём он замёрз на деревьях. Вот что я видел по пути с работы»
Зима тоже может быть красивой
А ваша зима — она какая? Покажите свои фото в комментариях.
А если вы любите не просто смотреть, но сравнивать, то вот вам статья, которая лучше тысячи слов показывает, что такое большая разница.
