1 час назад
20 зимних фото, глядя на которые так и хочется согреться горячим чаем

Зима — это когда выходишь на минутку, а возвращаешься с инеем на ресницах и уважением к погоде. Мороз включает режим «я художник», а природа показывает, кто тут главный. Мы собрали пользовательские фото, где зима не просто красивая — она мощная, хрустящая и такая, что хочется одновременно восхищаться и срочно греться горячим чаем с малиной и печеньками.

«Было −40, мы развлекались как могли»

«Откопал место для машины, до весны не займут точно»

«На градуснике −45. Стирка встала»

«Всем привет из морозной Якутии! У нас −39»

  • Сначала подумал: «Какие красивые глаза у девушки!» А потом оказалось, что это мужик. Ну так знай, мужик, у тебя красивые глаза! © rooffus / Pikabu

Дом, милый дом. Камчатка, снежок

«Вот мое окно на пятом этаже!»

Ох уж этот взгляд...

Будни фотографа

Птица счастья завтрашнего дня!⁠

«Так выглядел мой сад прошлой ночью»

«Было очень холодно, примерно −35»

«Зима в Калининграде. Балтийское море в попытках замерзнуть покрылось „блинчиками“. Зрелище занятное»

«Слепила это из снега и не могу держать в себе»

Традиционные сибирские приколы⁠

«На улице −35, алабай вылез из будки и покрылся инеем»

Кот решил, что гулять лучше в доме

«Вот что я обнаружил на лобовом стекле машины»

«Айда лепить котовиков! Это мой»

«Cейчас в Томске мороз от 30 до 40 °С. Но в этом есть и свои плюсы. Утром был очень густой туман, а днём он замёрз на деревьях. Вот что я видел по пути с работы»

Зима тоже может быть красивой⁠

А ваша зима — она какая? Покажите свои фото в комментариях.

Фото на превью Sheeva1960 / Pikabu

