16 доказательств того, что вещи в каталогах магазинов и на обычных людях — это две разные планеты

В рекламе мы почти всегда видим идеальную картинку: красивые люди, локации и жизнь без хлопот. Любая одежда смотрится на девушках как на богинях. На высоких каблуках удобно ходить хоть целый день, а в пуховике тепло, даже если он расстегнут нараспашку.

Вот только в жизни, купив ту или иную вещь, можно столкнуться с тем, что «реальность» не соответствует ожиданиям. В этой статье мы решили наглядно это показать.