16 доказательств того, что вещи в каталогах магазинов и на обычных людях — это две разные планеты

55 минут назад
В рекламе мы почти всегда видим идеальную картинку: красивые люди, локации и жизнь без хлопот. Любая одежда смотрится на девушках как на богинях. На высоких каблуках удобно ходить хоть целый день, а в пуховике тепло, даже если он расстегнут нараспашку.
Вот только в жизни, купив ту или иную вещь, можно столкнуться с тем, что «реальность» не соответствует ожиданиям. В этой статье мы решили наглядно это показать.

Когда на улице наступили холода, в коротких шортах и с пуховиком нараспашку особо не погуляешь

А каблуки мешают зажигательным танцам на корпоративе

Халат из маркетплейса может оказаться короче и не таким бомбезным, как хотелось бы

Вечернее платье с обложки не так легко найти в реальной жизни

Когда замерзаешь на остановке, хочется укутаться потеплее и надеть обувь попрактичнее

Шубка на модели в рекламе и в жизни могут выглядеть совершенно по-разному

В портзале вообще не до макияжа...

А на пляже просто хочется отдохнуть, не думая о внешнем виде

Спортивный костюм многие выбирают, чтобы удобно одеться в дороге

Эффектное платье может оказаться при получении не таким эффектным, как казалось на фотографии

Zica
33 минуты назад

Ручку вбок, ножку вперед и вот платье станет точно такое же, как на рекламном фото

С меховой жилеткой может случится такая же история

Плаваешь на дне океана — уже становится все равно, как сидит костюмчик

В рекламе все выглядит красиво, а на самом деле в свадебном платье сложно сделать даже базовые вещи

Платье на выпускной тоже может оказаться немного другим

Пальто красиво смотрится с каблуками, но когда идешь в продуктовый, появляются другие приоритеты

Zica
29 минут назад

Кто-то в городе ещё таскает на себе полные пакеты еды?

А новый пуховик может оказаться не по размеру

Ana.Rok
3 минуты назад

Правый пуховик надо нести к портному и делать съемные рукава - как раз ткани хватит. Будет пуховик-трансформер.
(Ш)

Заказывать вещи онлайн без примерки — это как в угадайку сыграть. Может повезти, а может оказаться, что вы зря потратили деньги. Хорошо, что сейчас многие маркетплейсы дают возможность померить одежду и, если что, вернуть ее обратно в магазин. А у вас были неудачные покупки в онлайн-магазинах? Ждем ваши истории в комментариях!

Zica
28 минут назад

Вообще, не интересная статья с этими рисованными фотками и рукой из кармана ((

