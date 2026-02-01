Ручку вбок, ножку вперед и вот платье станет точно такое же, как на рекламном фото
16 доказательств того, что вещи в каталогах магазинов и на обычных людях — это две разные планеты
В рекламе мы почти всегда видим идеальную картинку: красивые люди, локации и жизнь без хлопот. Любая одежда смотрится на девушках как на богинях. На высоких каблуках удобно ходить хоть целый день, а в пуховике тепло, даже если он расстегнут нараспашку.
Вот только в жизни, купив ту или иную вещь, можно столкнуться с тем, что «реальность» не соответствует ожиданиям. В этой статье мы решили наглядно это показать.
Когда на улице наступили холода, в коротких шортах и с пуховиком нараспашку особо не погуляешь
А каблуки мешают зажигательным танцам на корпоративе
Халат из маркетплейса может оказаться короче и не таким бомбезным, как хотелось бы
Вечернее платье с обложки не так легко найти в реальной жизни
Когда замерзаешь на остановке, хочется укутаться потеплее и надеть обувь попрактичнее
Шубка на модели в рекламе и в жизни могут выглядеть совершенно по-разному
В портзале вообще не до макияжа...
А на пляже просто хочется отдохнуть, не думая о внешнем виде
Спортивный костюм многие выбирают, чтобы удобно одеться в дороге
Эффектное платье может оказаться при получении не таким эффектным, как казалось на фотографии
С меховой жилеткой может случится такая же история
Плаваешь на дне океана — уже становится все равно, как сидит костюмчик
В рекламе все выглядит красиво, а на самом деле в свадебном платье сложно сделать даже базовые вещи
Платье на выпускной тоже может оказаться немного другим
Пальто красиво смотрится с каблуками, но когда идешь в продуктовый, появляются другие приоритеты
А новый пуховик может оказаться не по размеру
Правый пуховик надо нести к портному и делать съемные рукава - как раз ткани хватит. Будет пуховик-трансформер.
Заказывать вещи онлайн без примерки — это как в угадайку сыграть. Может повезти, а может оказаться, что вы зря потратили деньги. Хорошо, что сейчас многие маркетплейсы дают возможность померить одежду и, если что, вернуть ее обратно в магазин. А у вас были неудачные покупки в онлайн-магазинах? Ждем ваши истории в комментариях!
