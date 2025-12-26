20 комиксов из серии «ожидание и реальность», в которых женщины с легкостью узнают себя

1 час назад
Всем нам, женщинам, порой приходится сталкиваться с разочарованиями. То бисквит, вредина этакая, опадет, то новая юбка хорошо сидит только пока на месте стоишь, то подарок такой получишь, что хоть за голову хватайся. Мы решили немного похулиганить и сделать комиксы в духе: ’Вообще-то я такого не ожидала!’

Вот собираешься провести на кухне минимум времени перед праздниками и настолько увлекаешься, что потом непонятно, куда все эти салаты девать

AI-generated image, AI-generated image

Иногда даже самое роскошное платье выглядит не слишком уместно. Ну и ладно, еще найдется повод его выгулять

AI-generated image, AI-generated image
Евга
1 час назад

Если не в кринолине и не голая, то всё ок, поводов и так маловато.

Неудобная одежда — вечная головная боль. То слишком широкие штаны всю грязь на улице собирают, то чересчур узкая юбка норовит куда-то к талии уползти

AI-generated image, AI-generated image

Как бы мы не старались переделать все дела до праздников, но аврал на работе в конце года — это уже традиция

AI-generated image, AI-generated image

Составишь список подарков, купишь все заблаговременно, а потом в последний момент понимаешь, что про кого-то забыла. Хорошо, доставку можно заказать

AI-generated image, AI-generated image

Порой нашим близким очень сложно найти для нас правильный подарок. Может, письмо Деду Морозу могут и взрослые писать?

AI-generated image, AI-generated image
ФинтУшами
18 часов назад

перевод: "я не хочу, чтобы ты себя украшала, готовь мне и не мяукай". кастрюлю надеть на голову.

Погода — штука непредсказуемая. И легко может подкорректировать самые продуманные планы

AI-generated image, AI-generated image

Кажется, сделать хорошую фотографию легче легкого. Но именно в момент съемки люди почему-то начинают зевать, чихать и моргать

AI-generated image, AI-generated image

Сытный ужин не слишком-то располагает к легкой прогулке. После того как перепробуешь все салаты, не то что на улицу выйти, со стула встать сложно

AI-generated image, AI-generated image

Некоторые косметические процедуры могут привести к совершенно неожиданным результатам. Хорошо, что в большинстве случаев проблема решается достаточно легко

AI-generated image, AI-generated image

Иногда окрашенные волосы своеобразно реагируют на воду в бассейне. С другой стороны, можно получить интересный оттенок

AI-generated image, AI-generated image

Вроде планируешь собраться побыстрее и выйти пораньше, чтобы на работу не опоздать, а все равно что-нибудь забудешь

AI-generated image, AI-generated image
Бруннера
18 часов назад

Меня родители научили собираться с вечера. Это оказалось очень полезным навыком

Иногда приходится, скрепя сердце, признать — мы просто не рождены для некоторых видов спорта

AI-generated image, AI-generated image

Покупки онлайн — всегда лотерея. Можно разжиться чем-то хорошим, но порой приезжает совершеннейшая ерунда

AI-generated image, AI-generated image

Встретить с друзьями с каждым годом становиться все сложнее. То все забудут о планах, а то дела помешают прийти в последний момент

AI-generated image, AI-generated image

Безе и бисквиты — вечная головная боль. Долго взбиваешь яйца, чахнешь над духовкой, но одна малюсенькая ошибка и торт испорчен

AI-generated image, AI-generated image

Домашние любимцы порой добавляют нашей жизни огонька. Обычно у них совершенно другие представления о том, что нужно делать с цветами, вазами, гирляндами и елкой

AI-generated image, AI-generated image

Избавиться от елки после новогодних праздников — задача со звездочкой. У некоторых она и до лета может простоять

AI-generated image, AI-generated image

Расхламление квартиры может превратиться в непосильную задачу. Особенно если ты увлекаешься шоппингом

AI-generated image, AI-generated image

Иногда соседи по дому вносят коррективы в наши замечательные планы. И ремонт приходится делать значительно раньше, чем ты собирался

AI-generated image, AI-generated image
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image

