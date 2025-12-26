20 комиксов из серии «ожидание и реальность», в которых женщины с легкостью узнают себя
Всем нам, женщинам, порой приходится сталкиваться с разочарованиями. То бисквит, вредина этакая, опадет, то новая юбка хорошо сидит только пока на месте стоишь, то подарок такой получишь, что хоть за голову хватайся. Мы решили немного похулиганить и сделать комиксы в духе: ’Вообще-то я такого не ожидала!’
Вот собираешься провести на кухне минимум времени перед праздниками и настолько увлекаешься, что потом непонятно, куда все эти салаты девать
Иногда даже самое роскошное платье выглядит не слишком уместно. Ну и ладно, еще найдется повод его выгулять
Неудобная одежда — вечная головная боль. То слишком широкие штаны всю грязь на улице собирают, то чересчур узкая юбка норовит куда-то к талии уползти
Как бы мы не старались переделать все дела до праздников, но аврал на работе в конце года — это уже традиция
Составишь список подарков, купишь все заблаговременно, а потом в последний момент понимаешь, что про кого-то забыла. Хорошо, доставку можно заказать
Порой нашим близким очень сложно найти для нас правильный подарок. Может, письмо Деду Морозу могут и взрослые писать?
перевод: "я не хочу, чтобы ты себя украшала, готовь мне и не мяукай". кастрюлю надеть на голову.
Погода — штука непредсказуемая. И легко может подкорректировать самые продуманные планы
Кажется, сделать хорошую фотографию легче легкого. Но именно в момент съемки люди почему-то начинают зевать, чихать и моргать
Сытный ужин не слишком-то располагает к легкой прогулке. После того как перепробуешь все салаты, не то что на улицу выйти, со стула встать сложно
Некоторые косметические процедуры могут привести к совершенно неожиданным результатам. Хорошо, что в большинстве случаев проблема решается достаточно легко
Иногда окрашенные волосы своеобразно реагируют на воду в бассейне. С другой стороны, можно получить интересный оттенок
Вроде планируешь собраться побыстрее и выйти пораньше, чтобы на работу не опоздать, а все равно что-нибудь забудешь
Меня родители научили собираться с вечера. Это оказалось очень полезным навыком
Иногда приходится, скрепя сердце, признать — мы просто не рождены для некоторых видов спорта
Покупки онлайн — всегда лотерея. Можно разжиться чем-то хорошим, но порой приезжает совершеннейшая ерунда
Мне вспомнилась девочка из роликов в ютубе в пятнистом костюме кошечки, которая так мило танцевала))
Встретить с друзьями с каждым годом становиться все сложнее. То все забудут о планах, а то дела помешают прийти в последний момент
И вновь с нами постоянная рубрика "Маша и -тся, -ться". И бонусом загадка - кого они хотят с друзьями встретить
Безе и бисквиты — вечная головная боль. Долго взбиваешь яйца, чахнешь над духовкой, но одна малюсенькая ошибка и торт испорчен
Домашние любимцы порой добавляют нашей жизни огонька. Обычно у них совершенно другие представления о том, что нужно делать с цветами, вазами, гирляндами и елкой
Избавиться от елки после новогодних праздников — задача со звездочкой. У некоторых она и до лета может простоять
Не верила в эти шутки про ёлку до апреля, пока не встретила соседей с ёлкой перед Первомаем. Чудно))
Расхламление квартиры может превратиться в непосильную задачу. Особенно если ты увлекаешься шоппингом
Иногда соседи по дому вносят коррективы в наши замечательные планы. И ремонт приходится делать значительно раньше, чем ты собирался
А вам какая ситуация показалась самой жизненной? Делитесь в комментариях.
Если вам нравятся наши комиксы, вот еще несколько свежих: