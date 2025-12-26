Всем нам, женщинам, порой приходится сталкиваться с разочарованиями. То бисквит, вредина этакая, опадет, то новая юбка хорошо сидит только пока на месте стоишь, то подарок такой получишь, что хоть за голову хватайся. Мы решили немного похулиганить и сделать комиксы в духе: ’Вообще-то я такого не ожидала!’

Вот собираешься провести на кухне минимум времени перед праздниками и настолько увлекаешься, что потом непонятно, куда все эти салаты девать



Иногда даже самое роскошное платье выглядит не слишком уместно. Ну и ладно, еще найдется повод его выгулять

AI-generated image , AI-generated image Евга 1 час назад Если не в кринолине и не голая, то всё ок, поводов и так маловато. - - Ответить

Неудобная одежда — вечная головная боль. То слишком широкие штаны всю грязь на улице собирают, то чересчур узкая юбка норовит куда-то к талии уползти



AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 18 часов назад шаг на картинке слева вообще не про "семенить". обучите уже ИИ - - Ответить

Как бы мы не старались переделать все дела до праздников, но аврал на работе в конце года — это уже традиция

AI-generated image , AI-generated image Тревожное Пирожное 43 минуты назад Аврал у нас будет 12 января, после каникул - - Ответить

Составишь список подарков, купишь все заблаговременно, а потом в последний момент понимаешь, что про кого-то забыла. Хорошо, доставку можно заказать



AI-generated image , AI-generated image Бруннера 18 часов назад Список! Список! Не зря придуман - - Ответить

Порой нашим близким очень сложно найти для нас правильный подарок. Может, письмо Деду Морозу могут и взрослые писать?

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 18 часов назад перевод: "я не хочу, чтобы ты себя украшала, готовь мне и не мяукай". кастрюлю надеть на голову. - - Ответить

Погода — штука непредсказуемая. И легко может подкорректировать самые продуманные планы

AI-generated image , AI-generated image Тревожное Пирожное 40 минут назад Судя по правой картинке, там еще и воняет - - Ответить

Кажется, сделать хорошую фотографию легче легкого. Но именно в момент съемки люди почему-то начинают зевать, чихать и моргать

AI-generated image , AI-generated image

Сытный ужин не слишком-то располагает к легкой прогулке. После того как перепробуешь все салаты, не то что на улицу выйти, со стула встать сложно

AI-generated image , AI-generated image Айбелив Айкенфлаева 18 часов назад Ну не знаю! Фейерверк хотя бы посмотреть, но надо)) - - Ответить

Некоторые косметические процедуры могут привести к совершенно неожиданным результатам. Хорошо, что в большинстве случаев проблема решается достаточно легко



AI-generated image , AI-generated image Бруннера 18 часов назад Вспомнилось, как в давние времена я делала "химию" 😀 - - Ответить

Иногда окрашенные волосы своеобразно реагируют на воду в бассейне. С другой стороны, можно получить интересный оттенок

Вроде планируешь собраться побыстрее и выйти пораньше, чтобы на работу не опоздать, а все равно что-нибудь забудешь

AI-generated image , AI-generated image Бруннера 18 часов назад Меня родители научили собираться с вечера. Это оказалось очень полезным навыком - - Ответить

Иногда приходится, скрепя сердце, признать — мы просто не рождены для некоторых видов спорта

Покупки онлайн — всегда лотерея. Можно разжиться чем-то хорошим, но порой приезжает совершеннейшая ерунда

AI-generated image , AI-generated image Айбелив Айкенфлаева 18 часов назад Мне вспомнилась девочка из роликов в ютубе в пятнистом костюме кошечки, которая так мило танцевала)) - - Ответить

Встретить с друзьями с каждым годом становиться все сложнее. То все забудут о планах, а то дела помешают прийти в последний момент

AI-generated image , AI-generated image Тревожное Пирожное 35 минут назад И вновь с нами постоянная рубрика "Маша и -тся, -ться". И бонусом загадка - кого они хотят с друзьями встретить - - Ответить

Безе и бисквиты — вечная головная боль. Долго взбиваешь яйца, чахнешь над духовкой, но одна малюсенькая ошибка и торт испорчен



AI-generated image , AI-generated image

Домашние любимцы порой добавляют нашей жизни огонька. Обычно у них совершенно другие представления о том, что нужно делать с цветами, вазами, гирляндами и елкой



AI-generated image , AI-generated image Айбелив Айкенфлаева 18 часов назад А то, что Васенька упал и ушибся никого не волнует? - - Ответить

Избавиться от елки после новогодних праздников — задача со звездочкой. У некоторых она и до лета может простоять



AI-generated image , AI-generated image Айбелив Айкенфлаева 18 часов назад Не верила в эти шутки про ёлку до апреля, пока не встретила соседей с ёлкой перед Первомаем. Чудно)) - - Ответить

Расхламление квартиры может превратиться в непосильную задачу. Особенно если ты увлекаешься шоппингом

AI-generated image , AI-generated image

Иногда соседи по дому вносят коррективы в наши замечательные планы. И ремонт приходится делать значительно раньше, чем ты собирался

AI-generated image , AI-generated image