17 комиксов о том, что папин подход к детям — отдельный вид искусства

Мамы и папы частенько подходят к воспитательным процессам по-разному. Если первые стараются следовать заранее установленным правилам, то вторые порой хитрят и выкручивают воображение на максимум. Мы считаем и тот и другой подход замечательным и решили немного похулиганить, сравнив как мамы и папы справляются с одинаковыми задачами.

Папы всегда знают как показать ребенку, что еда действительно вкусная. Ну и сами не прочь заодно перекусить



Мамы умеют успокаивать, а папы вдохновлять на новые приключения. Порой второй подход срабатывает даже лучше

Иногда увлекательная игра срабатывает лучше, чем воспитательные беседы. Жаль, использовать такой подход можно не всегда

Папы умеют быстро объяснить сложную школьную тему. А заодно еще и пиццей угостят

Любой с удовольствием полезет в ванну, если ему обещают охоту за сокровищами

Некоторые папы не слишком-то любят магазины. И знают, как сократить время пребывания в них

Зачем тщательно готовиться к прогулке, когда на улице есть все необходимые для игры? Жаль, такая удача выпадает не всегда



Если ребенку надоела привычная еда, всегда можно предложить что-то новенькое. И убедить таким образом вернуться к прежним привычкам

Как проще всего научить чадо готовить? Притвориться, что сам не умеешь. Хорошо, что мама уже дала пару уроков

Чтение книжки на ночь может усыпить не только ребенка, но и родителя

Зачем покупать игрушки для малыша только по возрасту? Лучше выбрать что-то для всей семьи, благо дети растут быстро

Папы могут все что угодно! Вот только заплетание упрямых косичек многим из них так и не дается

Папы порой очень креативно походят к изготовлению поделок. Правда, после этого надо будет еще и в комнате убираться

Зачем тратить нервы на уговоры, когда можно посидеть и подождать, пока чадо не успокоится. Если у тебя на это время, конечно, есть

Папы могут быть бесконечно терпеливы, но только пока дело не доходит до романтических увлечений дочерей

Уборка — это не всегда скучно, особенно если на помощь приходит техника. Правда, прибираться так в квартире каждый день вряд ли получится



Родительский сон — бесценная вещь. Надо лишь придумать развлечение для ребенка. И понадеяться, что тебя самого не разрисуют в процессе

Бонус: иногда и мамы умудряются начудить

Kabelcova Kabelcova 22 часа назад Читая последний пост про пельмени я первым делом подумала про саморез! У меня тоже сын растёт 🤣🤣🤣 - - Ответить

Решила сына научить пельмени лепить. Сидим, благородным трудом занимаемся, и чтобы чадо не скучало, рассказала ему о семейной традиции. Моя мама всегда в один пельмень добавляла что-то остренькое. И тот, кто его съедал, считался везунчиком. Вечером садимся пельмени есть, вдруг вижу, у мужа глаза на лоб лезут! Шепчет: «Что ж так остро-то?» — а сам чуть ли не пламя изрыгает. Сынуля радостно кричит: «Ура, папа счастливый пельмень съел!» Оказывается, ребенок, пока я отвлеклась, в один пельмешек от души бахнул кайенского перца. Папа же любит остренькое. Муж мне до сих пор счастливые пельмешки припоминает.