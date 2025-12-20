17 комиксов о том, что папин подход к детям — отдельный вид искусства
Мамы и папы частенько подходят к воспитательным процессам по-разному. Если первые стараются следовать заранее установленным правилам, то вторые порой хитрят и выкручивают воображение на максимум. Мы считаем и тот и другой подход замечательным и решили немного похулиганить, сравнив как мамы и папы справляются с одинаковыми задачами.
Папы всегда знают как показать ребенку, что еда действительно вкусная. Ну и сами не прочь заодно перекусить
Мамы умеют успокаивать, а папы вдохновлять на новые приключения. Порой второй подход срабатывает даже лучше
Иногда увлекательная игра срабатывает лучше, чем воспитательные беседы. Жаль, использовать такой подход можно не всегда
А потом у нас все игрушки битые и развалившиеся, не могу отучить кидать в ящик! 🤣🤣🤣
Папы умеют быстро объяснить сложную школьную тему. А заодно еще и пиццей угостят
Меня мама учила простым дробям на сушках или на бубликах, я своих детей тоже так учила
Любой с удовольствием полезет в ванну, если ему обещают охоту за сокровищами
Некоторые папы не слишком-то любят магазины. И знают, как сократить время пребывания в них
Зачем тщательно готовиться к прогулке, когда на улице есть все необходимые для игры? Жаль, такая удача выпадает не всегда
Если ребенку надоела привычная еда, всегда можно предложить что-то новенькое. И убедить таким образом вернуться к прежним привычкам
Как проще всего научить чадо готовить? Притвориться, что сам не умеешь. Хорошо, что мама уже дала пару уроков
Чтение книжки на ночь может усыпить не только ребенка, но и родителя
Зачем покупать игрушки для малыша только по возрасту? Лучше выбрать что-то для всей семьи, благо дети растут быстро
Папы могут все что угодно! Вот только заплетание упрямых косичек многим из них так и не дается
Папы порой очень креативно походят к изготовлению поделок. Правда, после этого надо будет еще и в комнате убираться
Зачем тратить нервы на уговоры, когда можно посидеть и подождать, пока чадо не успокоится. Если у тебя на это время, конечно, есть
Папы могут быть бесконечно терпеливы, но только пока дело не доходит до романтических увлечений дочерей
Уборка — это не всегда скучно, особенно если на помощь приходит техника. Правда, прибираться так в квартире каждый день вряд ли получится
Фантазии, если пылесос придавить он сдохнет, максимум кота выдержит. Но наш не хочет кататься 🤣
Родительский сон — бесценная вещь. Надо лишь придумать развлечение для ребенка. И понадеяться, что тебя самого не разрисуют в процессе
Бонус: иногда и мамы умудряются начудить
Читая последний пост про пельмени я первым делом подумала про саморез! У меня тоже сын растёт 🤣🤣🤣
Решила сына научить пельмени лепить. Сидим, благородным трудом занимаемся, и чтобы чадо не скучало, рассказала ему о семейной традиции. Моя мама всегда в один пельмень добавляла что-то остренькое. И тот, кто его съедал, считался везунчиком. Вечером садимся пельмени есть, вдруг вижу, у мужа глаза на лоб лезут! Шепчет: «Что ж так остро-то?» — а сам чуть ли не пламя изрыгает. Сынуля радостно кричит: «Ура, папа счастливый пельмень съел!» Оказывается, ребенок, пока я отвлеклась, в один пельмешек от души бахнул кайенского перца. Папа же любит остренькое. Муж мне до сих пор счастливые пельмешки припоминает.
А какие родительские хитрости вы используете в воспитании детей? Делитесь в комментариях.
Если вам нравятся наши комиксы, вот еще несколько: