17 задорных комиксов о том, как изменились бабушки и дедушки за последние 30 лет

3 часа назад
Когда-то бабушки знали всех героев сериалов по именам, а дедушки могли сходу назвать рыбу из семейства карповых из трех букв. Сегодня они осваивают мессенджеры, записывают видео и легко дают фору многим из нас. Мир изменился — и они изменились вместе с ним. Мы вместе с нейросетью нарисовали комиксы, где собрано все самое теплое, узнаваемое и смешное про бабушек и дедушек тогда и сейчас.

Раньше бабушки с нетерпением ждали у телевизора новую серию любимого сериала. Теперь многие из них освоили интернет и смотрят что хотят и когда им удобно

Дедули тоже осваивают технологии. Пленочные фотоаппараты, где каждый кадр был на вес золота, уходят в прошлое. Зато можно дурачиться вместе с внуками

Плодожорка
1 час назад

Раньше фото делали обдуманно, а сейчас шлёпают бесчисленное количество кадров, фотофиксация стала важней восприятия и ежесекундных эмоций. Каждая пися-королева жаждет славы, блогерки рыдают на камеру, рожают в камеру, на концертах не слушают исполнителя, а снимают себя на фоне сцены, для них главное не самим радоваться, а показать другим и получить их лайк. Обесценивание живых эмоций и впечатлений. А сверх того, фото подвергают такой мощной обработке, что уже нет никакой реалистичности, а, значит, и доверия к изображению.

Многие бабушки стали более осознанными. Они готовы баловать любимых внуков, но тем, что мама разрешила, ведь ей виднее

Бабушки больше не считают, что все лучшее осталось в прошлом. Они занимаются не только внуками, но и собой, и своей личной жизнью, в том числе

Лосось в кустах
2 часа назад

Моя двоюродная тетка стала вдовой в 55, а в 60 замуж вышла и на другой конец страны переехала. И расцвела)

Многие дедушки теперь не просто присматривают за внуками — они полноценно с ними играют и даже кайфуют от этого, ведь в их детстве таких развлечений не было

Плодожорка
1 час назад

Детям не нужен полноценно играющий в их игрушки дедушка, для этого есть сверстники. Им по-прежнему нужен старший товарищ, воспитатель, который научит и передаст опыт.

Бабули всегда умели побаловать близких вкусной едой. А современные бабушки стараются сделать праздничные угощения не только вкусными, но и полезными

Нина Ширшова
10 минут назад

Не понимаю, что там такого вредного в оливье? Я вместо колбасы кладу мясо, мне так вкуснее. И сколько в нём того майонеза? Иногда можно.

Представление о том, что какие-то вещи бывают «не по возрасту», уходит в прошлое. Некоторые бабули сегодня одеваются более модно, стильно и смело, чем их внучки!

Плодожорка
1 час назад

То, что сейчас редко встретишь задрипанный халат и расхристанные тапки в качестве домашней одежды это факт.

Потому что многие бабушки теперь упражняются не только в огороде или перед телевизором, но и в спортзалах

Нина Ширшова
7 минут назад

Раньше каждый день по радио передавали производственную гимнастику, и мы с бабушкой её делали. В спортзал не находишься

Дедушки и сегодня могут починить что угодно, но порой им просто жалко тратить на это время, ведь в мире столько всего интересного!

Переживать за внуков — это нормально. Но и тут современные технологии облегчают жизнь и позволяют старшему поколению быть с молодежью на одной волне

А некоторые бабули такие продвинутые стали, что дадут фору и детям, и внукам

Нина Ширшова
4 минуты назад

У моего внука девушка говорит, что ей бабушка не разрешает носить рваные джинсы. На что мой внук отвечает: а моя бабушка сама носит рваные джинсы, и ногти на ногах красит

А если память подводит, у бабушек и дедушек теперь есть палочка-выручалочка — голосовые помощники. Уж они-то помнят все!

Но вообще современные бабушки и дедушки зачастую ведут настолько активную и насыщенную жизнь, что молодежи остается только завидовать

ФинтУшами
26 минут назад

это просто сейчас бабушки вынуждены работать, чтобы поддерживать достойный уровень жизни

И, несмотря на загруженный график, бабушки умудряются все так же баловать внуков вкусняшками. Только более современными

А дедушки умудряются не только добиваться крутых результатов, занимаясь любимым делом, но и делиться своими достижениями со всем интернетом

Дача с огородом перестала быть единственным видом отдыха для старшего поколения. Горящие путевки — возможность побывать в самых разных местах планеты

Но умение по-детски искренне радоваться подаркам от близких никуда не делось. Особенно, если эти близкие понимают, чем порадовать родного человека

А если вам нравятся нетривиальные рисунки, то вот вам наши комиксы о хвостатых друзьях, которые умеют добавить перчика в пресные будни.

Комментарии

Noumen
3 часа назад

Эта подборка к тому, что уровень жизни поднялся дальше некуда? Точно?

Шуршилла
3 часа назад

На самом деле картинки просто перепутаны местами.

Справа еще моложавые, крепкие пожилые люди, которые могут и на Кубу поехать, и сумке радуются, и снимают видео о помидорах.

А слева - они же лет через 10, когда подводит и здоровье, и голова, и ничего уже не надо - ни Кубу, ни шубу, вот тёплая шаль нужна, это вещь.

Лосось в кустах
2 часа назад

Моя мама молодец. Пусть она не модница и вполне выглядит на свой возраст, но искренне любит жизнь, ко всему относится позитивно, 3-4 раза в неделю ездит в ФОК заниматься (а это 1-2 занятия с тренером. бассейн и еще иногда тренажерка), зимой снег чистит, летом огород сажает (мы помогаем по мере возможности), на море осенью летала с соседкой. А ее подруга - у них в деревне вообще для бабушек рай: они постоянно в клубе поют-танцуют-выступают, все праздники у них народные гуляния, готовят шоу-программу, сами шьют себе костюмы, сами украшают деревню, просто очень активно живут. Молодцы!

Таня Ра
33 минуты назад

Как у таких ярких стильных продвинутых "бабушек" выросли такие отсталые внуки? В подборке что не бабуля то директриса из "Дьявол носит Прадо" что то в жизни мне такие не очень попадались. В основном молодящиеся старушки с черными бровями дугами нарисованные черным карандашом и ярко красной помадой.

