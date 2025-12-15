17 задорных комиксов о том, как изменились бабушки и дедушки за последние 30 лет

Когда-то бабушки знали всех героев сериалов по именам, а дедушки могли сходу назвать рыбу из семейства карповых из трех букв. Сегодня они осваивают мессенджеры, записывают видео и легко дают фору многим из нас. Мир изменился — и они изменились вместе с ним. Мы вместе с нейросетью нарисовали комиксы, где собрано все самое теплое, узнаваемое и смешное про бабушек и дедушек тогда и сейчас.

Раньше бабушки с нетерпением ждали у телевизора новую серию любимого сериала. Теперь многие из них освоили интернет и смотрят что хотят и когда им удобно

Дедули тоже осваивают технологии. Пленочные фотоаппараты, где каждый кадр был на вес золота, уходят в прошлое. Зато можно дурачиться вместе с внуками

Плодожорка 1 час назад Раньше фото делали обдуманно, а сейчас шлёпают бесчисленное количество кадров, фотофиксация стала важней восприятия и ежесекундных эмоций. Каждая пися-королева жаждет славы, блогерки рыдают на камеру, рожают в камеру, на концертах не слушают исполнителя, а снимают себя на фоне сцены, для них главное не самим радоваться, а показать другим и получить их лайк. Обесценивание живых эмоций и впечатлений. А сверх того, фото подвергают такой мощной обработке, что уже нет никакой реалистичности, а, значит, и доверия к изображению. - - Ответить

Многие бабушки стали более осознанными. Они готовы баловать любимых внуков, но тем, что мама разрешила, ведь ей виднее

Плодожорка 1 час назад Это что ж там у бабули в стаканчике? - - Ответить

Бабушки больше не считают, что все лучшее осталось в прошлом. Они занимаются не только внуками, но и собой, и своей личной жизнью, в том числе

Лосось в кустах 2 часа назад Моя двоюродная тетка стала вдовой в 55, а в 60 замуж вышла и на другой конец страны переехала. И расцвела) - - Ответить

Многие дедушки теперь не просто присматривают за внуками — они полноценно с ними играют и даже кайфуют от этого, ведь в их детстве таких развлечений не было

Плодожорка 1 час назад Детям не нужен полноценно играющий в их игрушки дедушка, для этого есть сверстники. Им по-прежнему нужен старший товарищ, воспитатель, который научит и передаст опыт. - - Ответить

Бабули всегда умели побаловать близких вкусной едой. А современные бабушки стараются сделать праздничные угощения не только вкусными, но и полезными

Нина Ширшова 10 минут назад Не понимаю, что там такого вредного в оливье? Я вместо колбасы кладу мясо, мне так вкуснее. И сколько в нём того майонеза? Иногда можно. - - Ответить

Представление о том, что какие-то вещи бывают «не по возрасту», уходит в прошлое. Некоторые бабули сегодня одеваются более модно, стильно и смело, чем их внучки!

Плодожорка 1 час назад То, что сейчас редко встретишь задрипанный халат и расхристанные тапки в качестве домашней одежды это факт. - - Ответить

Потому что многие бабушки теперь упражняются не только в огороде или перед телевизором, но и в спортзалах

Нина Ширшова 7 минут назад Раньше каждый день по радио передавали производственную гимнастику, и мы с бабушкой её делали. В спортзал не находишься - - Ответить

Дедушки и сегодня могут починить что угодно, но порой им просто жалко тратить на это время, ведь в мире столько всего интересного!

Переживать за внуков — это нормально. Но и тут современные технологии облегчают жизнь и позволяют старшему поколению быть с молодежью на одной волне

Маргарита Астринова 4 часа назад У моего деда мой дядя Лёша записан как Алекс) - - Ответить

А некоторые бабули такие продвинутые стали, что дадут фору и детям, и внукам

Нина Ширшова 4 минуты назад У моего внука девушка говорит, что ей бабушка не разрешает носить рваные джинсы. На что мой внук отвечает: а моя бабушка сама носит рваные джинсы, и ногти на ногах красит - - Ответить

А если память подводит, у бабушек и дедушек теперь есть палочка-выручалочка — голосовые помощники. Уж они-то помнят все!

Но вообще современные бабушки и дедушки зачастую ведут настолько активную и насыщенную жизнь, что молодежи остается только завидовать

ФинтУшами 26 минут назад это просто сейчас бабушки вынуждены работать, чтобы поддерживать достойный уровень жизни - - Ответить

И, несмотря на загруженный график, бабушки умудряются все так же баловать внуков вкусняшками. Только более современными

А дедушки умудряются не только добиваться крутых результатов, занимаясь любимым делом, но и делиться своими достижениями со всем интернетом

Дача с огородом перестала быть единственным видом отдыха для старшего поколения. Горящие путевки — возможность побывать в самых разных местах планеты

Но умение по-детски искренне радоваться подаркам от близких никуда не делось. Особенно, если эти близкие понимают, чем порадовать родного человека