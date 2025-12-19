18 комиксов о том, как поменялся быт, когда мы начали жить вместе с партнером

Мечтали про «и они жили долго и счастливо»? А реальность оказалась... смешнее. Совместная жизнь — это не только любовь, но и вечная битва: за чистое зеркало, за свежий воздух, за последний сырок. Я нарисовала 18 комиксов о том, как меняется быт, когда вы начинаете жить вместе. Дорого-ой, я дома!

Лучшее время для уборки — перед выходом

Бруннера 21 час назад Чтобы не возвращаться в бардак! Приятнее вернуться в чистую квартиру - - Ответить

Зеркало теперь редко бывает чистым, зато хотя бы он точно моется

Вопросики с полотенцами лучше обсудить сразу

оксана анненко 20 часов назад Полотенца для м и ж это для мужчины и женщины? Ну, почти.... - - Ответить

Половину сердца и половину шкафа (минимум половину шкафа) придется отдать, как ни крути

Любовь — это когда делишь даже последний сырок и тебе его не жалко. Почти

Евга 57 минут назад Мне не жалко, но только в том случае, если меня предупредили. Мол я съел последний. Потому что рассчитывать на последнюю вкусняшку, а потом обломаться, очень обидно - - Ответить

Понятие уюта у каждого свое, но компромисс — всегда лучшее решение

Утром с огнем не сыщешь довольных лиц, но все же вдвоем будто даже утро становится не таким сложным

Руконожка Ай-Ай 14 минут назад Лучшее утро - одна в пустой кухне с чаем и книжкой) - - Ответить

Планы пересмотреть все кино на свете — они на то и планы, чтобы рушиться

Капибара в кимоно 21 час назад Моя реальность.. нашла классный фильм, посмотрела один раз и предложила пересмотреть.. пытались ещё два раза, муженёк сам просил включить и отключался в начале . Итог: я посмотрела фильм 3 раза, муж 0 раз. Ну и фиг с ним. - - Ответить

Когда съехались с парнем, и теперь не походишь по дому как бездомная крыса. Приходится сиять

«Как здорово спать вместе» — думаешь ты, но ровно до тех пор, пока вы не начнете спать вместе

Руконожка Ай-Ай 9 минут назад Неееееее, ничего нет лучше, чем прийти в свою норку, завернуться и вертеться, как хочешь) - - Ответить

Ужин при свечах — это не всегда романтично для обоих

Дорогущую косметику все же лучше прятать подальше от неопытных рук

Не только в маршрутках теперь идет борьба за окно, но даже в собственной спальне

Жизнь вдвоем — это минимум вдвое больше вещей, но ради любви с этим можно мириться

Одежда теперь четко делится на домашнюю и уличную

Главная загадка в отношениях: если она спит — он бодрствовать тоже не должен. А если она не спит, то понятно, да?

Руконожка Ай-Ай 5 минут назад Сама уважаю чужой сон и ценю такое же отношение к своему. - - Ответить

Хорошо, когда есть, с чем сравнивать. А еще лучше — не сравнивать

Теперь понять, когда именно разговаривают с тобой, — бывает жизненно необходимо. А то так и поседеть недолго