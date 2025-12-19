18 комиксов о том, как поменялся быт, когда мы начали жить вместе с партнером
Мечтали про «и они жили долго и счастливо»? А реальность оказалась... смешнее. Совместная жизнь — это не только любовь, но и вечная битва: за чистое зеркало, за свежий воздух, за последний сырок. Я нарисовала 18 комиксов о том, как меняется быт, когда вы начинаете жить вместе. Дорого-ой, я дома!
Лучшее время для уборки — перед выходом
Зеркало теперь редко бывает чистым, зато хотя бы он точно моется
Вопросики с полотенцами лучше обсудить сразу
Половину сердца и половину шкафа (минимум половину шкафа) придется отдать, как ни крути
Любовь — это когда делишь даже последний сырок и тебе его не жалко. Почти
Мне не жалко, но только в том случае, если меня предупредили. Мол я съел последний. Потому что рассчитывать на последнюю вкусняшку, а потом обломаться, очень обидно
Понятие уюта у каждого свое, но компромисс — всегда лучшее решение
Утром с огнем не сыщешь довольных лиц, но все же вдвоем будто даже утро становится не таким сложным
Планы пересмотреть все кино на свете — они на то и планы, чтобы рушиться
Моя реальность.. нашла классный фильм, посмотрела один раз и предложила пересмотреть.. пытались ещё два раза, муженёк сам просил включить и отключался в начале . Итог: я посмотрела фильм 3 раза, муж 0 раз. Ну и фиг с ним.
Когда съехались с парнем, и теперь не походишь по дому как бездомная крыса. Приходится сиять
«Как здорово спать вместе» — думаешь ты, но ровно до тех пор, пока вы не начнете спать вместе
Неееееее, ничего нет лучше, чем прийти в свою норку, завернуться и вертеться, как хочешь)
Ужин при свечах — это не всегда романтично для обоих
Дорогущую косметику все же лучше прятать подальше от неопытных рук
Не только в маршрутках теперь идет борьба за окно, но даже в собственной спальне
Жизнь вдвоем — это минимум вдвое больше вещей, но ради любви с этим можно мириться
Одежда теперь четко делится на домашнюю и уличную
Главная загадка в отношениях: если она спит — он бодрствовать тоже не должен. А если она не спит, то понятно, да?
Хорошо, когда есть, с чем сравнивать. А еще лучше — не сравнивать
Теперь понять, когда именно разговаривают с тобой, — бывает жизненно необходимо. А то так и поседеть недолго
Да, съехаться — это не всегда про романтику, это про реальную жизнь. Про то, как выясняется, что «уют» у каждого свой, и как приходится делить даже последний сырок. Но именно в этом хаосе и компромиссах скрывается самое главное: та самая, настоящая и безусловная любовь. Какое открытие в партнере после переезда было самым неожиданным? Поделитесь своей историей в комментариях.
