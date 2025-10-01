17 жизненных ситуаций в картинках, после которых хочется сказать: «О, да, это про меня»
Нам всем знакомы эти моменты: когда вместо покорения мира и походов в кино мы выбираем теплый плед и домашний уют, когда диета заканчивается, не успев начаться, а будильник предательски звонит на десять минут позже. Несмотря на то, что все мы разные, в этих маленьких слабостях мы удивительно похожи. Давайте смотреть и смеяться вместе.
Ложишься спать, как настоящая красавица, а спишь, как натуральное чудовище
Амбициозные планы никто не отменял, но ведь их всегда можно перенести
Грязная посуда в раковине будто размножается. Да ты и не припомнишь, откуда столько тарелок
В первый день диеты главное — настроиться
Лишний стаканчик капучино и правда бывает лишним
Всю жизнь мечтаю о том, чтобы кофе меня бодрил. Но хоть литр, хоть ночью - реакции ноль. Только во время беременности пульс поднимался от кофе.
Есть такая примета: если наводишь порядок в галерее, нужно прибавить три часа на воспоминания
Ох уж эти пять минуточек, каждый раз одно и то же
О. Это как раз я, каждый вечер верю в свою силы встать в 7 утра и встаю в 10.
Скрытые суперспособности могут проявиться в любую минуту
Эти синие целлофановые предатели частенько ставят в неловкое положение
Красота требует жертв, но любимые туфли тоже хотят гулять
Первый день в зале
Подругу ты очень рада видеть, но ее привычки немного бесят
С памятью полный порядок, но даже для двух покупок тоже нужен список
Порядок с памятью, я говорила?
После тяжелого дня и лапша — кулинарный подвиг
Деньги — очень хитрый предмет: вот они есть, и вот их нет
Когда совет подруги греет лучше всяких свиданий
Жизнь полна забавных и неловких моментов, и, как оказалось, мы переживаем их если не одинаково, то очень похоже. И если эти комиксы заставили вас улыбнуться, значит, все не зря.
