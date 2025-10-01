17 жизненных ситуаций в картинках, после которых хочется сказать: «О, да, это про меня»

только что

Нам всем знакомы эти моменты: когда вместо покорения мира и походов в кино мы выбираем теплый плед и домашний уют, когда диета заканчивается, не успев начаться, а будильник предательски звонит на десять минут позже. Несмотря на то, что все мы разные, в этих маленьких слабостях мы удивительно похожи. Давайте смотреть и смеяться вместе.

Ложишься спать, как настоящая красавица, а спишь, как натуральное чудовище

Амбициозные планы никто не отменял, но ведь их всегда можно перенести

Грязная посуда в раковине будто размножается. Да ты и не припомнишь, откуда столько тарелок

В первый день диеты главное — настроиться

Лишний стаканчик капучино и правда бывает лишним

Алина
2 часа назад

Всю жизнь мечтаю о том, чтобы кофе меня бодрил. Но хоть литр, хоть ночью - реакции ноль. Только во время беременности пульс поднимался от кофе.

Есть такая примета: если наводишь порядок в галерее, нужно прибавить три часа на воспоминания

Ох уж эти пять минуточек, каждый раз одно и то же

Скрытые суперспособности могут проявиться в любую минуту

Эти синие целлофановые предатели частенько ставят в неловкое положение

Красота требует жертв, но любимые туфли тоже хотят гулять

Первый день в зале

Подругу ты очень рада видеть, но ее привычки немного бесят

С памятью полный порядок, но даже для двух покупок тоже нужен список

Порядок с памятью, я говорила?

После тяжелого дня и лапша — кулинарный подвиг

Деньги — очень хитрый предмет: вот они есть, и вот их нет

Muereske
1 час назад

главное после покупки большого кол-ва одежды не изменить размер ее)

Когда совет подруги греет лучше всяких свиданий

Жизнь полна забавных и неловких моментов, и, как оказалось, мы переживаем их если не одинаково, то очень похоже. И если эти комиксы заставили вас улыбнуться, значит, все не зря.

