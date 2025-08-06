16 честных комиксов о семейной жизни, в которых мы узнаем себя

Леди Мондегрин 17 часов назад А что у дамочки глаза-то по пять рублей стали? Сказала бы "надень классические брюки и рубашку с галстуком", было б, чему удивляться. А так муж не голый, значит всё прилично! - - Ответить

Мы часто видим в соцсетях идеальные картинки про идеальную семью. Но в реальности все немножко по-другому. Ведь семейная жизнь — это не только завтраки в постель и прогулки по парку, но и горы немытой посуды, вечные поиски второго носка и героические попытки выжить после бессонной ночи. Именно о таких жизненных близких и понятных нам ситуациях художники нарисовали комиксы. Давайте смотреть, ведь хоть в одном комиксе, но вы точно узнаете себя.

Красота в глазах смотрящего, но ты понимаешь, что над парными луками еще работать и работать

Lisenok21 1 час назад А меня удивило, что он успел переодеться, а она до сих пор губы красит. 😚 - - Ответить

Если злая ведьма заколдовала тебя, и ты не можешь ничего найти, всегда есть кому прийти на помощь.

P.S. Он все-таки считает, что молоко подбросили, пока он моргал

Lisenok21 1 час назад А это не только у мужчин. Лично знаю такую женщину. И конечно, нужное будет лежать на самом видном месте. 😀 - - Ответить

Он утверждает, что всеядный, а потом отказывается от овощей, искренне считая, что пельмени — это мясо в белых халатах. А значит — они лечебные

Lisenok21 57 минут назад Значит ему всё равно, какое мясное блюдо) Ну, пельмени сварить, дело быстрое)) Сама могу спокойно поужинать салатом. Сейчас овощи и фрукты чаще всего в рационе, лето всё же, мне это в кайф. Горячее реже, а вместо супа, часто готовлю окрошку. 😄 Но понимаю, не все так выдержат. - - Ответить

Когда у каждого свой распорядок дня, но есть нюанс — мелодию его будильника ты знаешь наизусть

Что и кто должен сиять в этом доме — решает каждый по отдельности, лишь бы жить дружно и уметь договариваться

Ты даже не догадываешься, как именно он использует твою дорогущую сыворотку для лица. А он не догадывается, что это для лица

Ирина Александровна 14 минут назад Ха! Не тo взял, не тем помазался... Мой вообще слопал мoю медовую маску с овсянкой для лица! Сказaл, былo вкусно. ))) - - Ответить

Вы вместе заказываете и с удовольствием едите и пиццу, и суши, и газировочку. Но вместо очередных занятий йогой он прокачивает умения ниндзя

Lisenok21 21 минута назад На диету пора тому, кто имеет желание или необходимость похудеть. Или по состоянию здоровья нужна строгая диета. Вот когда в семье "Я ем салат, значит вы тоже едите салат, выбросьте всё остальное", это ненормально. - - Ответить

Когда понимаешь, что в семье все общее, и друг для друга ничего не жалко

Noumen 7 минут назад Мы одеваемся очень сильно по-разному, никогда никому не приходило в голову надевать вещи другого. - - Ответить

Независимо от того, как и куда будет записан список покупок — чего-то из желаемого ты точно не увидишь. Зато увидишь, как работает его фантазия

Ирина Александровна 7 минут назад Дa не факт, чтo и сo списком принесет то, чтo нaдо. - - Ответить

Любая еда будет беспощадно залита майонезом или сырным соусом, да и не беда. Главное, что все сыты!

Когда вам обоим стало понятно, что количество любимых джинсов должно быть больше одной пары

Леди Мондегрин 3 часа назад А до этого не было очевидно, что единственая пара может испачкаться, порваться и т.д., и лучше иметь несколько штанов??? - - Ответить

Когда долго решали и спорили, куда отправиться в отпуск или на выходные, но увидеться с семьей важнее, чем посмотреть самый красивый рассвет в горах

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Святое - это нарисовать батон, торчащий среди зелени в коричневом бумажном пакете.

Как в американских комедиях 80-х годов. И неважно, что с тех пор прошло 40 лет) - - Ответить

Временные искажения бывают и в пределах одной квартиры

ПсихоБурма 47 минут назад Ето точно я. Так что лучше не садиться играть, если впрок часа четыре, свободных не будет а лучше и сразу всё восемь. ))) - - Ответить

Когда очень хотели посмотреть нашумевший сериал, а в итоге смотрите собственное кино с закрытыми глазами

Конечно, он всегда знает, как лучше. Но ты всегда знаешь, как это исправить

Она всегда знает, чего не хватает в твоем гардеробе. А ты даже не хочешь знать, сколько денег после этого осталось на карте