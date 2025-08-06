А что у дамочки глаза-то по пять рублей стали? Сказала бы "надень классические брюки и рубашку с галстуком", было б, чему удивляться. А так муж не голый, значит всё прилично!
16 честных комиксов о семейной жизни, в которых мы узнаем себя
Мы часто видим в соцсетях идеальные картинки про идеальную семью. Но в реальности все немножко по-другому. Ведь семейная жизнь — это не только завтраки в постель и прогулки по парку, но и горы немытой посуды, вечные поиски второго носка и героические попытки выжить после бессонной ночи. Именно о таких жизненных близких и понятных нам ситуациях художники нарисовали комиксы. Давайте смотреть, ведь хоть в одном комиксе, но вы точно узнаете себя.
Красота в глазах смотрящего, но ты понимаешь, что над парными луками еще работать и работать
А меня удивило, что он успел переодеться, а она до сих пор губы красит. 😚
Если злая ведьма заколдовала тебя, и ты не можешь ничего найти, всегда есть кому прийти на помощь.
P.S. Он все-таки считает, что молоко подбросили, пока он моргал
А это не только у мужчин. Лично знаю такую женщину. И конечно, нужное будет лежать на самом видном месте. 😀
Он утверждает, что всеядный, а потом отказывается от овощей, искренне считая, что пельмени — это мясо в белых халатах. А значит — они лечебные
Значит ему всё равно, какое мясное блюдо) Ну, пельмени сварить, дело быстрое)) Сама могу спокойно поужинать салатом. Сейчас овощи и фрукты чаще всего в рационе, лето всё же, мне это в кайф. Горячее реже, а вместо супа, часто готовлю окрошку. 😄 Но понимаю, не все так выдержат.
Когда у каждого свой распорядок дня, но есть нюанс — мелодию его будильника ты знаешь наизусть
Что и кто должен сиять в этом доме — решает каждый по отдельности, лишь бы жить дружно и уметь договариваться
Ты даже не догадываешься, как именно он использует твою дорогущую сыворотку для лица. А он не догадывается, что это для лица
Ха! Не тo взял, не тем помазался... Мой вообще слопал мoю медовую маску с овсянкой для лица! Сказaл, былo вкусно. )))
Вы вместе заказываете и с удовольствием едите и пиццу, и суши, и газировочку. Но вместо очередных занятий йогой он прокачивает умения ниндзя
На диету пора тому, кто имеет желание или необходимость похудеть. Или по состоянию здоровья нужна строгая диета. Вот когда в семье "Я ем салат, значит вы тоже едите салат, выбросьте всё остальное", это ненормально.
Когда понимаешь, что в семье все общее, и друг для друга ничего не жалко
Мы одеваемся очень сильно по-разному, никогда никому не приходило в голову надевать вещи другого.
Независимо от того, как и куда будет записан список покупок — чего-то из желаемого ты точно не увидишь. Зато увидишь, как работает его фантазия
Любая еда будет беспощадно залита майонезом или сырным соусом, да и не беда. Главное, что все сыты!
Когда вам обоим стало понятно, что количество любимых джинсов должно быть больше одной пары
А до этого не было очевидно, что единственая пара может испачкаться, порваться и т.д., и лучше иметь несколько штанов???
Когда долго решали и спорили, куда отправиться в отпуск или на выходные, но увидеться с семьей важнее, чем посмотреть самый красивый рассвет в горах
Святое - это нарисовать батон, торчащий среди зелени в коричневом бумажном пакете.
Как в американских комедиях 80-х годов. И неважно, что с тех пор прошло 40 лет)
Временные искажения бывают и в пределах одной квартиры
Ето точно я. Так что лучше не садиться играть, если впрок часа четыре, свободных не будет а лучше и сразу всё восемь. )))
Когда очень хотели посмотреть нашумевший сериал, а в итоге смотрите собственное кино с закрытыми глазами
Конечно, он всегда знает, как лучше. Но ты всегда знаешь, как это исправить
Она всегда знает, чего не хватает в твоем гардеробе. А ты даже не хочешь знать, сколько денег после этого осталось на карте
Вот такие они, наши семейные будни — иногда смешные, нередко нелепые, но всегда по-настоящему живые. Эти комиксы — прекрасное доказательство того, что в каждом доме творятся уникальные, но до боли знакомые истории. Самое главное — не терять чувства юмора и уметь видеть прекрасное в близком человеке, несмотря на разбросанные им носки или ту самую гору немытой посуды. Если вы узнали себя хотя бы в одном из них, значит, наша миссия выполнена.
Мы любим комиксы, и у нас есть на что посмотреть:
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