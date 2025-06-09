Коты не видят, что у них под носом. Пахнет угощением? Кусь.
Надо либо класть перед ними, либо давать н4 кончиках пальцев
15 комиксов, глядя на которые хочется воскликнуть: «В точку!»
Наша жизнь — та еще проказница. Об этом не понаслышке знает и художник Антон Гудим, чьи остроумные, а местами и озорные комиксы уже снискали огромную популярность.
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Коты не видят, что у них под носом. Пахнет угощением? Кусь.
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Так ещё ничего, хуже, когда сидишь, а перед лицом, пардон, ширинка. И вроде как и человеку никуда не деться, автобус битком, а вроде как и неловко.
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Есть щипчики для вытаскивания линзы из контейнера ,а для снятия мини-вантуз. Прилипает к линзам и вытаскивается из глаза. Гораздо важнее, как устройством выше пользоваться, это приходится чаще делать.
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