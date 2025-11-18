Молодцы коллеги. Если бы сказали:"Напеки нам пирожков, мы заплатим", то вряд ли согласилась бы.
20 добрых историй, героями которых стали совершенно обычные люди
Героев не нужно искать в комиксах и блокбастерах. Иногда достаточно просто оглянуться: они стоят рядом с нами в очереди, ведут автобус или сидят за соседним столиком в кафе. Мы собрали 20 историй о совершенно обычных людях, чья неожиданная доброта изменила чей-то день, а то и всю жизнь.
- Пошла с мужиком на свидание. Назаказывали на кругленькую сумму, и он вышел поговорить по телефону. Прошло полчаса, его нет. На улице тоже никого. Ну все, думаю, кинули меня. Платила сама. И вот вечером звонит. Я с руганью, а он прерывает меня и выдает объяснение. Когда он говорил по телефону, то прям перед ним на землю упала старушка, начала задыхаться. Он медик и начал откачивать ее, тормознул машину, положил старушку туда и поехал с ней в ближайшую больницу. Скорую пришлось бы долго ждать, да и делали они бы тоже самое, что и он. Пробыл там с ней несколько часов пока врачи не сказали, что все хорошо, он может идти. Я разревелась прям на месте. © Палата 6 / VK
- Возвращалась с работы поздно вечером. Иду вся уставшая и на нервах, как вдруг из окна выглядывает женщина лет 50 и кричит мне: «Дочка, подожди, остановись на секунду!» Я стою под балконом, она куда-то отходит, а потом возвращается и я офигеваю, когда скидывает мне вниз новенький целлофановый плащ. Дождина просто был, а я без зонта, без ничего. Блин, не важно, что я намокла уже и до дома мне оставалось меньше 500 метров, просто так приятно, что незнакомые люди проявляют о тебе заботу. © Карамель / VK
- Пригласили на собеседование. Прихожу, сидят несколько человек, в основном пенсионеры. Слушаю, как их уламывают взять большой кредит для «старта». Так складно рассказывают, помогают оформлять заем. Я не выдержала, решила их проучить и прямо там устроила скандал. Четверых бабушек вывела, объяснив им, что это мошенники. А потом еще пару дней мне названивали из той конторы, мол, я увела у них клиентов. © Подслушано / VK
- На работе я единственная девушка, у меня самая маленькая зарплата. Подходит ко мне коллега: «Жалко тебя, копейки зарабатываешь. А ведь ты девочка, тебе нужны всякие прокладки, шампуни». Вздохнул и вышел. А потом вернулся и сует мне небольшую пачку денег. Оказалось, что он попросил весь коллектив с каждой зарплаты скидываться мне понемногу на женские штучки, никто не оказался против. Я сначала отказывалась, но коллеги оказались настойчивы. И я в долгу не осталась: как только зарплата подросла, напекла на весь коллектив пирожков. Такая вот у нас взаимная благотворительность. © Карамель / VK
- Мне было 9, ждала автобус. Зима, холодрыга, а на мне тонкое пальто, шапки и перчаток нет. Вдруг подъезжает автомобиль, из него выходит женщина, достает одеяло и укутывает меня в него. Я рассыпалась в благодарностях, говорю, мол, не знаю, когда смогу вернуть. А она обняла меня и сказала не переживать. До сих пор храню то одеяло. © saintdelft / Reddit
- Однажды, когда мы были очень молоды, мой тогдашний парень (нынче муж) пригласил в ресторан. Для меня это был первый поход в такое заведение. Обычно в столовых ела, а тут и официантки, и живой оркестр, и атмосфера. Мы провели в этом заведении больше 2 часов, очень не хотелось уходить, но и денег было впритык. Внезапно официантка приносит десерт и говорит, что это от пары за соседним столиком. Мы оборачиваемся, а там милая парочка пенсионеров. Подошли к нам, пожелали хорошего вечера и сказали, что глядя на нас, они вспомнили молодость. Так приятно было. Скоро сами с мужем будем старенькими, планируем таким же добром заниматься! © Мамдаринка / VK
- Был подростком, подрабатывал на заправке. Платили наличкой. Захожу в магазин, стою уже на кассе и вдруг понимаю, что денег в кармане нет. Я запаниковал, говорю кассиру, мол, деньги, наверное, выпали. А она такая: «Сколько потерял?» Я назвал сумму. Она говорит: «Ваши деньги у нас. Кто-то нашел на полу и принес мне». Я не знаю, кто это был, но до сих пор благодарен этому человеку. © Rubycon_ / Reddit
- Подруга на свадьбу свою мать не звала, у них отвратительные отношения. Та вечно устраивала цирк, подруге всегда было стыдно. И вот день икс, и вдруг на секунду на лице жениха появляется ужас. Невеста не замечает, я смотрю в направлении его взгляда и вижу ее мамашу! Ее злорадная улыбка была такая широкая, что сразу понятно — празднику кирдык. Она шла через толпу, некоторые наши друзья ее узнали и оторопели. Нужно было что-то делать. Я сразу же пошла ей навстречу, подхватила под руки и потащила к выходу. Она начала шуметь, но тут закончилась церемония, музыканты стали играть марш, в этом шуме я и подоспевший охранник вытурили ее из зала. Приехала полиция и увезла ее. О том, что мама приходила на свадьбу, подруга узнала через несколько дней, благодарила меня со слезами на глазах за спасение лучшего дня жизни. © Подслушано / VK
- В университете я училась не очень хорошо. К выпускным экзаменам не успела ничего выучить, потому что работала. Пришла, вытащила билет и села готовиться. Как ни странно, на стрессе вспомнила все. Выхожу, рассказываю. И тут меня начинают закидывать дополнительными вопросами. Сижу в ступоре, а преподаватели вдруг начали помогать мне с ответом. В итоге экзамены сдала хорошо, еще и поступила в магистратуру на бюджет. © Карамель / VK
- Ехала в метро, разревелась. Буквально только что рассталась с парнем. Я старалась как-то прикрыться, но тут вдруг парень напротив протянул мне салфетки. Никогда не забуду этот добрый жест. © screamingcupcakes / Reddit
- Встречалась с перспективным парнем. Ему предложили переехать заграницу работать, а он начал метаться, ведь с одной стороны я, а с другой — долгожданное повышение. У меня к нему не было сильных чувств, призналась ему честно в надежде облегчить муки выбора. Мы обнялись на прощание, вскоре он уехал. Недавно встречаю его: говорит, что хорошо устроился, недавно купил жилье, а сюда приехал навестить маму. Поблагодарил меня за честность, так как тогда он склонялся к тому, чтобы остаться со мной. На сердце тепло стало, рада за него очень. © Подслушано / VK
- Ходил по продуктовому и вдруг заметил старушку. Она старательно пыталась уложить кучу бутылок воды в тележку. Я подошел, помог ей. А она в ответ обняла меня и пожелала хорошего дня. И сразу так тепло стало на душе. © Swagpotato44 / Reddit
- Недавно шла по торговому центру, увидела автомат с игрушками. Стою, играю. Подходит мальчик и наблюдает. Что-то мне его так жалко стало. Вспомнила, как я, будучи ребенком, всегда мечтала, чтобы мне дали поиграть. Закинула денег на несколько игр и оставила автомат ему. Через некоторое время встретила его в том же ТЦ уже с папой, в руках у пацана — медвежонок. Я ему, мол, вот какой ты молодец! А он мне этого медвежонка подарил! Я там от умиления чуть на месте не померла. © Pizzaisptitsi / Pikabu
- В квартиру к дедушке недавно залетел попугайчик. Поначалу он был испуган. А вот на следующий день, когда отогрелся, наелся и напился, начал говорить: «Анюта. Анюта хорошая. Анюта любит Кешу. Анюта ходит в „Солнышко“». Я предположила, что это частный детский сад в соседнем доме. Сфотографировала попугайчика и давай искать Анюту. И нашла. Вы бы видели, как обрадовалась эта маленькая девчушка. Когда она с родителями пришла забирать Кешу, то я впервые увидела, как плачет попугай! Анюта обнимала своего Кешу и шептала, что скоро они будут дома. И никто из нас не мог оторвать глаз от такой милоты. Родители девочки рассказали, что попугаю уже 12 лет, с рождения дочери они с ней лучшие друзья. Бабушка забыла закрыть окно, вот он и улетел. Но вся семья очень счастлива, что их пернатый друг к ним вернулся. © Палата № 6 / VK
У меня тоже была история с попугайчиком. Приехала к маме в гости. Просыпаюсь от того, что кто-то на балконе (2-й этаж) говорит: "Откройте, пожалуйста". Открываю полуоткрытую дверь на балкон, - на сетке от комаров сидит волнистый попугайчик. Я его аккуратно взяла, внесла внутрь. На объявления о прилетевшем попугайчиком никто не откликнулся, так и стал он у мамы жить. Мы придумывали ему имя, как вдруг он стал говорить :"Кеша, хочешь кашку?" Вечером он говорил:"Кеша, кушать и спать". Мы поняли, что Кеша жил у какого-то старичка, потому что попугай имитировал старческий кашель, шарканье ног. Как-то сидели мы за столом, Кеша был на плече моего брата. Как только брать подносил чашку ко рту, Кеша начинал громко прихлёбывать (брат же пил чай бесшумно). Кеша особенно любил болтать, когда слышал шум льющейся воды.
Очень забавный был попугайчик. Только мамина собака его не любила, сильно ревновала.
- Опаздывал на урок, бежал, и тут вдруг кто-то окликнул меня. Я даже не оглянулся, но тут ко мне подошел человек и протянул мой проездной. Оказывается, я выронил его, а люди устроили «эстафету» и по очереди передавали мне карточку. © shrekseyelash / Reddit
- Сидели на детской площадке с сыном. Тот играл в песочнице, рядом был еще мальчик лет двух. Он потянулся за машинкой моего сына, а тот ни в какую: «Не дам!» Мальчонка разревелся, побежал к родителям. Его мама такая: «Не обращайте внимания, он всегда плачет чуть что». А мой сынок стоит, вцепился в свою машинку, насупился. И тут я делаю ход конем и говорю, мол, ну ты чего, он только посмотрит и отдаст. Может, тебе взамен что-нибудь предложит. Сын постоял в раздумьях, а потом вздохнул, подошел к мальчику и протянул машинку. Я прям расплакалась, честно. Сын поворачивается ко мне. Я руки расставила — побежал обниматься. Вот такой момент был трогательный. Через пару минут тот мальчик подошел к нам со своей машинкой, сели они играть в песочнице — каждый с машинкой другого. © fialka573 / Pikabu
- Гуляла с коляской. Какие-то нахалы весь тротуар заставили машинами — не протиснуться. Гляжу, а в иномарке мужик сидит. Стучу в окошко, прошу подвинуть немного тачку. Тот заскандалил, мол, иди лесом, нечего тут лазить. Стою, чуть не плачу. И тут вдруг из ниоткуда появляется здоровый такой мужчина, заставляет водителя выйти и популярно ему объясняет, какой тот негодяй. Водитель сел обратно и уехал. Я даже поблагодарить мужчину не успела — он быстро скрылся. © Мамдаринка / VK
- Училась в 4 классе. Недавно родилась младшая сестра, родители были по уши в делах. Пошла я в школу, вот пришло время обеда. Я открываю пакетик с едой из дома и вижу, что там всего пара ломтиков хлеба. Загрустила. И вдруг все ребята, которые сидели рядом, «скинулись» и дали мне кто ветчину, кто сыр. Это был самый вкусный бутерброд в моей жизни. © I_Am_The_Grape**** / Reddit
- Пришла женщина к нам в ломбард с дорогой вещью. Сказала, что у ее мамы онкология, нужны деньги на лекарства. Наш оценщик, он же директор, оценил кольцо в какие-то копейки, хотя оно явно стоило больше. А когда директор ушел, женщина расплакалась, мол, этого не хватит, деньги срочно нужны. У меня прямо сердце защемило. Я сказала ей, куда еще можно сходить и где купят дороже. Позже она позвонила нам. Трубку взял директор, выслушал ее благодарности. А потом, естественно, отругал меня. Я расплакалась, но считаю, что я права, ведь поступила как человек! © Подслушано / VK
- Застряла в пробке в автобусе. Хлещет дождь, внутри уставшие и раздраженные пассажиры. Кто-то устроил перепалку: никто не уступает место беременной. В общем воздух искрится обидой. И вдруг на одной из останoвок вoдитель объявляет: «Друзья! Я знaю, что у вcех нас был тpудный дeнь. Я не могу ничего cделать с погодой и пробками. Но коe-что я мoгу. Пpедлагаю каждому из вac выходить через пеpeднюю двеpь. Я прoтяну руку, а вам нужно положить в нее забoты и расcтройства, лaдно? Я поеду дaльше через реку по мосту и скину всe это добpо прямо в вoду. Пoйдет?» Паcсажиры заcмеялись. Их лица прояснились. На следующей oстановке водитeль проcунул руку в окошечко для билетoв и ждaл. Один за другим паcсажиры вышли через пеpеднюю дверь и сделaли вид, что полoжили что-то ему в ладонь. Кто-то засмеялcя, кто-тo заплaкал, но каждый дотpонулся до руки водителя. На cледующей остановке водитель снoва протянул руку. И так было на каждoй — вплоть до cамой реки. © Карамель / VK
Согласитесь, иметь таких людей рядом — это настоящее счастье! Какая из этих историй вдохновила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о неожиданной доброте, которую проявил к вам совершенно обычный человек? Делитесь в комментариях!
