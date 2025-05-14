10+ каверзных вопросов, которые застали врасплох игроков «Кто хочет стать миллионером?»

Интересное
2 часа назад

Вот уже 26 лет программа «Кто хочет стать миллионером?» радует телезрителей своими оригинальными вопросами и эрудированными игроками. Мы собрали для вас каверзные вопросы из этой телевикторины.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

Довольно интересные вопросы можно услышать и в популярной телеигре «Что? Где? Когда?», которая радует своих телезрителей вот уже более полувека.

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 час назад

Вот нравятся такие статьи-тесты, потому что и передачу "Кто хочет стать миллионером?" люблю смотреть. Что-то знала, что-то угадала. Но абсолютно нна все вопросы ответить правильно - нереально.

-
-
Ответить
Svetlana
57 минут назад

Некоторые вопросы конечно....
Но всё равно интересно пошевелить мозгами.

-
-
Ответить
Svetlana
56 минут назад

Надо под этой статьёй оставить "сто тыщ мильёнов" комментариев, чтоб ИИ сообразил, каких статей должно быть больше.

-
-
Ответить

Похожее