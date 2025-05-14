10+ каверзных вопросов, которые застали врасплох игроков «Кто хочет стать миллионером?»
Интересное
2 часа назад
Вот уже 26 лет программа «Кто хочет стать миллионером?» радует телезрителей своими оригинальными вопросами и эрудированными игроками. Мы собрали для вас каверзные вопросы из этой телевикторины.
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Довольно интересные вопросы можно услышать и в популярной телеигре «Что? Где? Когда?», которая радует своих телезрителей вот уже более полувека.
Фото на превью Кто хочет стать миллионером? / Первый канал
Комментарии
Уведомления
Вот нравятся такие статьи-тесты, потому что и передачу "Кто хочет стать миллионером?" люблю смотреть. Что-то знала, что-то угадала. Но абсолютно нна все вопросы ответить правильно - нереально.
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Некоторые вопросы конечно....
Но всё равно интересно пошевелить мозгами.
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Надо под этой статьёй оставить "сто тыщ мильёнов" комментариев, чтоб ИИ сообразил, каких статей должно быть больше.
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