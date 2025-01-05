17 человек рассказали о клиентах, которые оставили о себе яркие впечатления

Про мастеров по вызову. У моей коллеги проблемы с водопроводом и канализацией в ванной. Ни помыться толком, ни постирать, носит воду из кухни ведрами. Дома муж, из породы "ячёнемужик?" и "потомпочиню" . Потом, потом.... Она сдалась, вызвала сантехника. Муж при сантехнике устроил ей скандал, мастера выгнал, с ней не разговаривает. Она высказала все, что думает. Ладно, вызвали другого сантехника. Опять встрял муж, начал критиковать мнение мастера, цены. Мастер сам ушел. И так ещё раз. Она уже чуть не плачет. А все потому, что у мужа его самомнение страдает, вдруг она расскажет кому-нибудь про его "унижение".