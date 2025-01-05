17 человек рассказали о клиентах, которые оставили о себе яркие впечатления
Работа с людьми никогда не бывает простой. Но иногда встречаются такие клиенты, которые способны удивить даже бывалых сотрудников сферы обслуживания. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет бонус — неожиданная история про «неадекватного» клиента.
- Занимаюсь ремонтами. Пришли ко мне владелец квартиры и ее дизайнер с проектом квартиры. И тут я вижу там окна с трех сторон. На вопрос, откуда окно с третьей стороны, дизайнер смело ответила, что у них в планах его прорубить. Я возразил, что там соседняя квартира и так делать нельзя. Дизайнер с заказчиком были очень недовольны. © Евгений Кивалов / YouYube
- Прошли досмотр в аэропорту, собираем вещи. Сотрудник говорит мужику рядом: «У вас дезодорант, его нельзя в ручную кладь». Мужик вопит: «Я за него деньги заплатил!» А потом как схватит этот баллон и окатывает себя с головы до ног, держа нажатым целую минуту! Все отпрыгивают на 3 метра. Мужик с победным видом швыряет пустой баллон на пол. Вонь стоит адская... С рейса его, конечно, сняли. © Unknown author / Pikabu
- Знакомая рассказала: «Работала на кассе в супермаркете. Заруливает мадам, набирает кучу всего: нарезки, сыры. На кассе дает мелочь и говорит: „Это все, что есть“. Спрашиваю, что из товаров убираем. „Ничего. Беру все!“ „У вас не хватает“. А мадам выдает: „Мне все равно, плачу столько“. Кассир: „Нет“. Мадам: „У меня ребенок голодный!“ „У вас тут нет ничего для детей“. Пришлось охраннику выгонять даму». © Irchi / Pikabu
- У нас была ситуация, когда пациенту два раза позвонили, чтобы напомнить о визите. Он не взял трубку и забыл про дату и время исследования. Прибегал и орал: «Почему не напомнили?» «Мы звонили, вы не взяли трубку». «Я не беру с незнакомых номеров! Из-за вас я не прошел обследование! Быстро мне вот прямо сейчас сделали!» © Zlayalapa / Pikabu
- Прочищали забившийся вентиляционный канал в 15-этажном доме. Это делается с помощью тяжелой гири на цепи, которую сбрасывают вниз. Бросаем, вдруг она тормозит. Прибегает возмущенный жилец, начинает истерить, что мы ему в квартире все разнесли. Оказалось, он на месте вент-канала построил стеклянные полки с подсветкой! Началось разбирательство, но претензий к нам не было никаких — все сделано по регламенту. © user8266952 / Pikabu
- Занимался выездной технической поддержкой интернет-провайдера. Были у меня запоминающиеся «клиенты». Однажды я приехал на вызов, а там — коза. Она была «домашним питомцем» и грызла край моих брюк, пока я работал. Во второй раз были две домашние шиншиллы, которых мне дали погладить. Они были такими мягкими! По дороге домой мои глаза начали слезиться. Мне пришлось остановиться, промыть их водой и подождать. Оказалось, что у меня сильная аллергия на шиншилл. © simplecocktails / Reddit
- Работаю связистом — чиню провода, доставляю в дома интернет. Прилетает заявка, что интернет не работает. Стоит пометка «клиент скандальный, делаем быстро». Звоним — тишина. Подъехали к дому, там кто-то есть, но не открывают. Техподдержка перезванивает клиенту. А он как выдаст: «Вы мне с незнакомого номера звонили, я на такие вызовы не отвечаю и дверь чужим не открываю». Это при том, что машина брендированная, а мы — в униформе с логотипами. © Странник с фотиком / Dzen
- Бабуля с дедом купили ЖК-телевизор зимой. Весной приносят в сервис и говорят, что звук на всех каналах периодически пропадает. Оставили на диагностику, уехали домой. Мастер проверял телевизор несколько дней и ничего не обнаружил. Позвонил пенсионерам, а они не отвечают. Сами приехали только через месяц и забрали домой. В следующий раз сдали в сервис, мол, отключается сам. Проверили — все работает. Опять через месяц забрали. Оказалось, что телевизор они так на хранение оставляли, боялись, что украдут. © Подслушано / VK
- Прошлая неделя, четверг, звонок.
— Здравствуйте. У меня проблема с системой отопления, толком не работает, нужна помощь.
— Хорошо. А что случилось? На ровном месте или..
— Есть нюанс. Заказал я монтаж системы отопления. И тут жена жалуется, что мастер начал к ней «клинья подбивать». Вылетел он со скандалом. А замок я не поменял. Так этот мастер вернулся, когда меня дома не было. Вроде ничего не испортил, но потом выяснилось, что все батареи греют, но непонятно как. Одни горячие, другие теплые, третьи чуть теплые.
Дальше заказчик рассказал, что вызвал другую бригаду. Ребята походили, посмотрели, попробовали отрегулировать, развели руками. Вызывал и других. В общем, я четвертый.
Я приехал. Все так и есть — полная чехарда с радиаторами. Я уже догадывался, что и как мог сделать мастер, который хотел отомстить заказчику. Так и вышло — он вставил в основную магистраль длинный кусок трубы меньшего диаметра, чтобы давление во всей системе распределялось неравномерно. Я быстро разобрался с этой проблемой.
Вывод простой. Мастера, разделяйте личную жизнь и работу. © findeler / Pikabu
- Мне 20 лет, и я работаю механиком. Опыт как у автослесаря третьего разряда. Выполняю почти все виды работ по двигателю и ходовой части. И как же меня бесят люди, которые приезжают, сдают машину в зону ремонта и, как только видят меня рядом с их автомобилем, несутся со всех ног к мастеру-приемщику, а потом ко мне и стоят над душой. Знайте, если бы у меня руки не оттуда росли, я бы этим не занимался и давно был бы уволен. А если вам на форуме или друзья сказали как надо — делайте сами! © Подслушано / VK
- Было это много лет назад. Я работал сантехником, впрочем, как и сейчас. Приехал на заказ, установка полотенцесушителя в квартире. Озвучиваю стоимость клиент не согласен, говорит, что позвонил по объявлению «муж на час», у них эта работа стоит почти в 2 раза дешевле. Никаких проблем, рекомендую обратиться к ним, прощаюсь, собираюсь уходить. Но клиент настаивает, чтоб делал именно я, потому что меня ему рекомендовали. Только опять говорит, что пару раз чиркнуть «болгаркой», сделать несколько соединений и поставить два крепежа на полотенцесушитель не может дорого стоить.
Ну я и сделал ему уникальное предложение. Я ему бесплатно временно предоставляю весь необходимый для работы инструмент, он по моим скидкам закупает весь материал по самым низким ценам, на своей машине все ему привезу. Ну а клиент сам чиркнет пару раз «болгаркой», нарежет, накрутит, соберет, поставит крепеж. Я ему еще и заплачу по ставке «мужа на час». И клиент сможет почувствовать себя «рукастым мастером», а потом еще и сможет всем рассказать, как глупого сантехника «развел».
Клиент отказался, со словами «я не для того 6 лет учился, чтобы гайки крутить». Так я и не поставил ему полотенцесушитель. © maik972 / Pikabu
- Я почти 7 лет проработал в агентстве по чистке ковров. Приезжаю как-то на вызов. Вроде бы обычный дом — 4 спальни и 2 ванные комнаты. Но как же там пахло! Оказалось, у хозяев была крупная собака, которой они позволяли делать свои дела прямо в доме. У хозяйки аж глаза округлились, когда я сказал ей, что простая чистка ковров тут не поможет. Даже после использования спецсредств, придется еще снять верхний слой древесины с досок в полу, чтобы вернуть дом в нормальное состояние. © Damien687 / Reddit
- Работаю в техподдержке домашнего интернета, обращаюсь от лица всех провайдеров: уважаемые абоненты, если вы вместе с оператором перезагружаете компьютер, ждете загрузки чего-либо или делаете то, что можно сделать без слов, пожалуйста, делайте это молча. Дайте оператору чуток помолчать, для него это святое! © Подслушано / Ideer
- Пошел составлять смету на ремонт дома для одной семьи. Старое здание, фанерный пол, садовая мебель, обе ванные комнаты в неприглядном виде — в одной был работающий туалет и душ, но не было раковины, в другой ничего не стояло. Мне стало так жалко хозяев, что я предложил им хорошую скидку. А они разорвали мою смету и заявили, что это не может столько стоить. Ну ладно, просто ушел оттуда. © Localbeezer166 / Reddit
- Пришлось мне поработать в автосервисе. Ох, как много туда заявлялось мамкиных экономистов. Приезжает машина, весь кузов целиком под покраску, работы вагон, потому что еще железо надо подлатать. Озвучиваю ценник. Клиент уезжает. Ну и ладно. Через полгода тот же чудик возвращается, просит посмотреть. Мама дорогая, лак весь растрескался, как пустыня Сахара. Спрашиваю, где красил, отвечает, что у других, только чуть дешевле. Так встрять из-за мелкой экономии! Озвучили ему цену в 3 раза выше предыдущей, чтобы точно не согласился. Уехал искать, где дешевле. © silverleon / Pikabu
- Работаю строителем. Звонит девушка, просит приехать и оценить, сколько будет стоить. Я пытаюсь уточнить, о каких работах идет речь.
— Давайте вы приедете и посмотрите.
— Понимаете, я на малые объемы не выезжаю посмотреть, я их сразу делаю, прайс актуальный, все работы строго по нему. Я, конечно, могу приехать и глянуть, но это платно. Может вы лучше по телефону объясните?
— А что так дорого?
— Девушка поймите, это время. Приехать к вам, посмотреть, уехать. Дорога очень много времени занимает, отсюда и цена.
— А если бы было много работы, вы бы бесплатно поехали бы?!
— Да.
— Все с вами понятно, вам деньги не нужны. Не хотите работать. И еще нагло так говорите!
© findeler / Pikabu
- Работаю в компании по ремонту бытовой техники. Приехал на вызов, хозяин показывает, что делать. И тут из ванной в одном халате выходит моя жена, которая день назад «уехала к подруге». Смотрит на меня круглыми глазами и шепчет: «Это не то, что ты подумал». Оказалось, что они встречаются уже давно. Сейчас мы с ней в разводе. © Подслушано / Ideer
Меня всегда удивляла фраза - "это не то, что ты подумал", а что блин ещё в такой ситуации можно подумать?
Бонус
- Неадекват в кофейне! Стою в очереди. Мужик передо мной заказал кофе. Бариста наливает и неаккуратно ставит стакан на стойку. Он опрокидывается, кофе разливается. И что делает этот мужик?! Прикиньте, он не орет, не спорит, не требует жалобную книгу! Он такой: «Да ничего, дайте мне еще один кофе». Бариста «Давайте бесплатно?» А мужик: «Нет, я заплачу еще раз. И вот вам еще чаевые за то, что пришлось вытирать кофе!» Заплатил еще за один кофе, поблагодарил девочку-бариста и ушел, вежливо попрощавшись. © Singlepost007 / Pikabu
А вот и еще несколько статей про запоминающихся клиентов:
Комментарии
Про мастеров по вызову. У моей коллеги проблемы с водопроводом и канализацией в ванной. Ни помыться толком, ни постирать, носит воду из кухни ведрами. Дома муж, из породы "ячёнемужик?" и "потомпочиню" . Потом, потом.... Она сдалась, вызвала сантехника. Муж при сантехнике устроил ей скандал, мастера выгнал, с ней не разговаривает. Она высказала все, что думает. Ладно, вызвали другого сантехника. Опять встрял муж, начал критиковать мнение мастера, цены. Мастер сам ушел. И так ещё раз. Она уже чуть не плачет. А все потому, что у мужа его самомнение страдает, вдруг она расскажет кому-нибудь про его "унижение".