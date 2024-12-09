20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье

В детстве я многие блюда не ела, просто не могла, до отвращения. Возможно, из-за гастрита, который долго не могли диагностировать. Со временем привыкла есть практически любые кулинарные изыски, но вот его величество Холодец ни в какую! Даже смотреть не хочу. Даже неловко как-то в гостях бывает. Заливное тоже не ем.