Яйца в селёдку под шубой просто кладут, а не вместо моркови.
Что за бред!
20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье
Кто-то встречает Новый год под бой курантов с тазиком салата оливье и заливным на столе, а кто-то выбирает съесть пиццу на вынос и суши в пижаме. Мы уверены, что нет единого рецепта идеального праздничного стола — главное, чтобы он радовал нас. В этой статье мы собрали теплые воспоминания о традиционных блюдах, которые украшают столы в разных семьях.
- Оливье было обязательным блюдом, папа до сих пор без него праздничный стол не мыслит. Мама всегда с мясом делала, колбасу не любила. Еще буженина была всегда, а с икрой делали бутерброды. Яйца мама фаршировала печенью трески. А шпроты у нас ни разу до праздника не дожили, съедались. На горячее всегда утка с запеченым картофелем, а на десерт мамулины пирожки. Холодцом вся лоджия была заставлена, еще мама обязательно делала заливное из рыбы. И запах мандарин! © Irina Yakovleva / Dzen
- Моя польская бабушка ровно в полночь всегда ела соленую селедку с огурцами. К сожалению, я эту новогоднюю традицию не продолжил. © jay_emdee / Reddit
- Помню мамин новогодний стол: холодец с балкона, обязательно пельмени оттуда же, с морозца, бутерброды со шпротами и соленым огурчиком, ну и, конечно же, оливье и селедка под шубой. Но селедку под шубой мама делала по-своему: вместо моркови яйца вареные на терке. Теперь и я делаю селедку под шубой только так. Так вкуснее! © Айриш / Dzen
- По нашей семейной традиции на новогоднем столе должно быть не меньше 12 блюд, пусть даже самых простых. Бутерброды, маслины и фрукты тоже считаются. Жена воспринимает это без энтузиазма, но я всегда готовлю недостающие блюда сам. Например, делаю салат с крабовыми палочками или салат из свеклы с орехами и черносливом. © kibrid / Pikabu
Яйца в селёдку под шубой просто кладут, а не вместо моркови.
- Каждый год 31 декабря мы вешаем на новогоднюю елку докторскую колбасу. Прямо целым батоном. Семейная традиция, и кот заодно счастлив. А началось все с того, что тридцать лет назад мой семилетний брат написал Дедушке Морозу записку: «Хочу палку докторской колбасы». С продуктами тогда было туго, но мама как-то нашла ее 31 декабря. Не знаю даже, как она это провернула. Утром ребенок радовался колбасе сильнее, чем новым машинкам. © Подслушано / Ideer
- У нашей семьи есть нетипичное новогоднее блюдо — сырный пирог типа болгарской баницы. Тесто покупное слоеное. Внутри творог, несколько видов сыра, болгарский перец без шкурки, укроп и чуть-чуть чеснока. Лучше гранулированный, чтобы сильно не пахло. Пирог можно сделать заранее, положить в форму и заморозить. Вечером 30 декабря его надо переложить из морозилки в холодильник, перед выпеканием на пару часов поставить в тепло, а потом сунуть в духовку. © G.Elena / Pikabu
- В семье только мы с папой любим селедку под шубой. Каждый Новый год мама только для нас готовит тазик. В очередной раз садимся отмечать, вонзаем вилочки в нашу селедочку. Съедаю кусочек и со слезами на глазах смотрю на папу. А он отталкивает от себя тарелку и спрашивает у мамы: «Это что?». Маме коллега посоветовала в селедку под шубой яблочко потереть. Попросили больше никогда так не делать, ведь это наше любимое блюдо и не надо с ним экспериментировать.
Сколько же она потёрла яблочек, что оба не стали есть?) Там же чуть-чуть надо, чтобы буквально намёком.
«Готовлю новогоднее меню»
- Моя мама всегда покупала кусок сыра бри, заворачивала его в сдобное тесто и запекала. Затем она брала немного джема, обычно абрикосового, разбавляла его небольшим количеством воды и использовала как глазурь. У нас теперь без этого блюда ни один Новый год не обходится. © FormidableFreya / Reddit
- У нас в семье есть традиция вешать на елку конфеты. Когда я была маленькая, мы покупали развесные конфеты без обертки и сами делали для них фантики из различных материалов. Получалось красиво и празднично. Однажды я решила сделать сюрприз родителям и сама нашла бумажки, завернула в них конфеты и повесила на елку. Правда, в 5 лет я плохо знала, как выглядят все номиналы денежных купюр, и что в столе у папы рыться нехорошо. Зато елка была не только красивая, но и дорогая. © Подслушано / Ideer
- У нас всегда были кальмары и до сих пор у меня они всегда есть в меню. Cалат оливье только с вареной колбасой и никак иначе. А вот сельдь под шубой у нас никогда не делали, не знаю почему, не интересовалась. Холодец да, непременно был, а вот я его не делаю, к сожалению. Просто мне негде его хранить. Морозов у нас уже давно нет, а в холодильнике места для него никогда не находится. Торт у нас был обязательно, бабуля пекла наполеон свой фирменный, я вот не пеку его, но торт делаю обязательно, причем огромный, примерно на 3кг. Я сейчас тоже могу приготовить что угодно, под настроение. Муж любит мясо в горшочках, но не могу сказать, что это прямо традиция и я делаю горшочки на каждый Новый год. © Оксана / Dzen
- Мы обычно за некоторое время до Нового года собираемся всей семьей и коллективно лепим пельмени с мясом, с капустой и грибами, с квашеной капустой и творогом. Еще дедушка варит холодец. А еще у нас есть новогодний торт-десерт в миске, но я вам про него подробно не расскажу, это семейный секрет. © user4848625 / Pikabu
- Мой друг-иностранец приехал к нам отмечать Новый год и выпал в осадок. Во-первых, моя мама не давала ему поесть, приговаривая: «Это на Новый год». Во-вторых, он увидел много странных блюд. А утром 1 января я застала его за попыткой разогреть окрошку. Он искренне удивлялся, почему мы в праздник ели холодный суп. © Подслушано / Ideer
- В Великобритании обычно на стол подают все, что сохранилось в холодильнике с Рождества. Колбаски, коктейльные сосиски, сыр и паштет — все это раскладывается в виде шведского стола, с которого можно подъедать закуски в течение всего вечера. Однако в этом году мы с невестой решили нарушить эту традицию и приготовили шотландский пирог, морковное пюре и шпинат. © autumnlight01 / Reddit
- В нашей семье на Новый год всегда был холодец и мы, дети, его очень любили, особенно часть без мяса — драгалку, как мы ее называли, оливье, но не с колбасой, а обязательно с мясом, шпроты, шубу не делали, а подавали просто селедку с зеленым луком и картошкой, сыр, копченая колбаса и бутерброды с маслом и красной икрой. На горячее у нас обязательно было своё фирменное блюдо тушёная курица с гарниром из риса. На десерт пирожки с яблоками, с капустой. И, конечно, мандарины. © Наталия Л. / Dzen
- Когда я была маленькой, мои родители ставили на середину стола огромное блюдо с креветками. У каждого из нас были свои тарелки и блюдечки с соусом. А еще к празднику всегда доставали модные тарелки и стеклянную посуду. Я даже не помню, были ли там гарниры, уверена, что без них не обходилось. Но вот то, что можно было объесться креветками — это точно. © Melissa Hoy / Quora
- В этом году хочу выставить на стол селедку под шубой и треугольники из лаваша с соленым творогом, зеленью и чесноком. Редко их готовлю, но нежно люблю. Оливье делать побаиваюсь, чтобы не получилось как в прошлом году, когда я случайно настрогала его 6 литров на двоих. © SwetyKitty / Pikabu
- Ввела семейную традицию праздновать Новый год в пижамах. А чтобы избежать готовки и обжираловки, заказала пиццу. В итоге в прошлом году мои родители, которым за 50, скакали по дому в пижамах, на столе стояла вкусная пицца, мама была отдохнувшая, и все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Родители часто на Новый год делали шашлык. Мы вокруг играли в снежки, а потом грелись у мангала. Приготовленное мясо заворачивалось в фольгу, чтобы подольше тепло сохранить. Мы теперь тоже иногда жарим шашлыки на праздник. © Milka Schoko / ADME
- Мы придерживаемся старого немецкого обычая и едим свинину, квашеную капусту и картофельное пюре. Вкусно получается. А вот курицу по нашим традициям на стол подавать нельзя — это к невезению. © Scrubsandbones / Reddit
- На Новый год вручили от профсоюза подарок — сундучок с конфетами. Пришла домой, высыпала содержимое на стол и на автомате стала раскладывать сладости в два пакета — себе и мужу. Просто в семье нас, детей, было четверо, и мы в канун Нового года садились в кружок, ссыпали все наши сладкие подарки в одну кучу и делили, чтобы у всех было поровну. А «непарные» сладости отдавали родителям. Вот уж не думала, что такая мелочь поможет обрести то самое потерянное новогоднее настроение. © Подслушано / Ideer
- С детства помню стандартный праздничный стол: оливье,под шубой, салат из печени трески, холодец, бутерброды со шпротами и бутерброды с икрой. Была и рыба под маринадом и мясо, на второй день варились пельмени. А на десерт конфеты, мандарины. Чуть позже стали появляться новые салаты, папа научил меня готовить блюда грузинской кухни, у меня появилась тяга к экспериментам, поэтому стол пестрел «гранатовыми браслетами», «шапками Монамаха», тарталетками и неизменно сациви из курицы, на десерт я готовила торт. С мамой постепенно начала воевать и убеждать ее, что шуба, оливье и шпроты архаизмы и их давно пора забыть, как и «Иронию судьбы». Еще мне был непонятен праздник Старый Новый год. Его я не отмечала из принципа. И вот я уехала встрчаеть Новый год за границу, сидим с друзьями в красивом ресторанчике и такая тоска меня одолела — ни «Иронии судьбы», ни оливье, ни шубы. Сижу я там и пишу маме и прошу на Старый Новый год налепить пельменей, и чтоб обязательно шуба с оливье. © Elena Deme / Dzen
- Я делаю два салата, которые нравятся именно мне, потом горячее и непременно торт. Украшаю стол мелкими печенюшками, зефирками и мармеладками, которые всегда есть в продаже. А как дочь подросла, так у нас на столе появилось ее коронное блюдо — маффины.
Все легко, расслабленно. Единственно, что бесит перед праздником — толпы народа в магазинах. © Svetlana Svetlana / ADME
«Наш новогодний стол»
- Первый раз отмечали Новый год с родными мужа. Я три дня до праздника жарила-парила, даже гуся запекла. Свекры сели, начали вилками ковырять. Смотрю, что-то им все не нравится. Обидненько. Думаю, ну и шут с вами, вонзаю ложку в оливье и тут свекровь говорит: «Олечка, а солоночку не передашь?» Пробую салат и правда — совсем не соленый. И другие блюда я все забыла посолить. Так закрутилась, что почему-то именно вот соль решила проигнорировать.
- Мой парень — иностранец. Скоро на Новый год поедем к моей маме в гости. Он начинает вслух мечтать, что она ему приготовит, начиная с селедочки под шубой. Я поддакиваю: «Конечно, приготовит — и шубу, и шапку». Он такой, мол, ты издеваешься? Какая шапка? А я ему сую под нос результаты запроса «Салат шапка Мономаха». Вот он обладел. Теперь спрашивает нет ли у нас еще блюд с шарфом и валенками в названии. Я отнекиваюсь, а сама думаю, когда рассказать ему про «Гранатовый браслет».
- В прошлом году решили с друзьями отпраздновать Новый год у нас дома. Наготовили салатов: с красной икрой, с говяжьим языком. Стол ломился от вкусного мяса и тарталеток с начинками. Договор был — каждый готовит, что хочет. И вот сели мы за стол, и тут поняли, что оливье никто не приготовил! У наших мужчин была истерика. Еле успокоили и вот, 1 числа пришлось реабилитироваться- срочно готовить оливье. © tchernysholgunya / Dzen
А вот еще небольшая подборка статей, которые быть может подарят кому-то пару дельных идей для празднования Нового года:
Комментарии
В детстве я многие блюда не ела, просто не могла, до отвращения. Возможно, из-за гастрита, который долго не могли диагностировать. Со временем привыкла есть практически любые кулинарные изыски, но вот его величество Холодец ни в какую! Даже смотреть не хочу. Даже неловко как-то в гостях бывает. Заливное тоже не ем.