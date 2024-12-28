Вы чего до дизайна докопались? Так захотел 7 летний ребенок, и родители молодцы, что не стали отговаривать, а дали ему сделать так, как он хочет.
20+ человек, которые лично убедились, как порой может преобразиться жилье после ремонта
Многим из нас хочется жить в просторном доме с современным ремонтом. Однако реальность часто отпугивает высокими ценами на стройматериалы и работу мастеров. Но есть люди, которые находят вдохновение и умудряются своими руками преобразить жилье до неузнаваемости, при этом сильно не разбрасываясь деньгами.
А в конце статьи вы найдете историю про соседей, у которых весьма специфическое представление о комфортном проживании.
«Взяли мы в ипотеку „убитую трешку“. Муж делал все сам. На ремонт потратили около 2 млн»
- Неплохо получилось. Но за что 2 млн? © Kelarvi / Pikabu
«После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось постепенно делать ремонт. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс.»
- Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu
«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»
«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».
«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»
- Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu
- Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu
«В 2016 купили в ипотеку квартиру. Бюджет на ремонт имели небольшой»
«Купили одну из самых дешевых плиток на тот момент. Я опасался, что не смогу ровно положить плитку, чтобы швы не поехали по вертикали. Поэтому придумал наклеить ее вразбежку, сместив на кусок, который остался от первого ряда. А потом раз-два — и ремонт закончен».
«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»
«Ванная комната „до“ и „после“»
Окно явно как в Англии или США. Ну и стандарты ремонта у них такие, что нам не понять
«Вот так я изменил свой домашний кабинет»
- Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit
«Планировали только заменить унитаз. Потом оказалось, что основание в новом меньше, поэтому на полу появились щели. Пришлось менять еще и плитку»
Выпирающая тумба все портит , если бы сделали до угла , было б лучше.
«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»
Кстати, посмотрите еще одну подборку фото от людей, для которых ремонт своими руками — не трагедия, а повод для гордости.
«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»
«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»
Не скромничай, селянин!!)Сам же понимаешь, что сделал отлично, молодец!!!!))))
«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»
«Вот так изменился мой подвал»
- Эпическая реконструкция. © -CJF- / Reddit
- Отличная работа! Вы должны гордиться собой. © krispey / Reddit
«Крошечная ванная комната, сделанная моим талантливым мужем»
- Ух ты! Мне очень понравились красные смесители. © corinnigan / Reddit
"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"
- Завидую белой завистью. © user5066870 / Pikabu
- Да вы героиня! Очень красиво и уютно. © Mamulhen / Pikabu
«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»
«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».
«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»
- Божечки, это феноменальное преображение! © genjiandplants / Reddit
«Хотелось просто немного осветлить кухню»
«Мой уютный уголок для чтения преобразился»
"Ванная комната в начале и потом"
«Так теперь выглядит моя веранда»
А мне первый вариант больше по душе)) за исключением пола, тут согласна, пылесборники долой.
Бонус: У некоторых весьма специфическое видение комфортного проживания
- Купили квартиру. Сделали легкий ремонт на последние деньги и стали жить. Соседи тоже ремонтом занимались, но у них он продолжается больше года! Как-то раз попросили они мужа что-то передвинуть помочь. Через 10 минут муж возвращается с ошалелыми глазами и говорит: «Ты представляешь, у них там ничего на полу не стоит, потому что вся мебель прибита к стенам. Даже холодильник на какой-то полке и кровать». Оказывается, что у соседей какой-то бзик по поводу того, что на полу ничего не должно стоять, поэтому они все прикручивают к стенам. А когда решают что-то переставить, то снова сверлить приходится на новом месте. Зато говорят, что очень удобно для робота-пылесоса. Веселые соседи попались.
Преобразить жилье и создать уютную атмосферу — задача вполне реальная, даже если бюджет ограничен. Главное — это желание, креативность и немного смелости, чтобы воплотить мечты в жизнь.
Комментарии
Все таки воротит от дешевого кокетства "Ой, я в первый раз..." когда там реально дизайнерский ремонт со сложными работами.
Я бы тоже всё н-а стены вешала)). У нас кровати, диван с высокими ножками, чтобы облегчить уборку. Прикроватные тумбочки, стол тоже навесные. Еще не всё заменено, но мы в процессе))
Пысы: н-а кухне все нормально стоит н-а своих ногах н-а полу;)
внимание, вопрос знатокам: что этот муж соседки мог помочь передвинуть, если там все к стенам прикручено?
я всё еще не представляю, как в "обеденном уголке" можно разместить 4 человек "с комфортом"... разве что пиццу там можно разместить, которую руками едят, но не полноценные тарелки с приборами, если они и влезут, то комфорта всё равно не видать
Так вот чем мои соседи сверху занимаются 6 лет, у них видимо тоже все прибито к стенам и этот додик каждые две недели что-то там насверливает.