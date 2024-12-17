Некоторые водители не притормаживают и сигналят вовсе не потому, что правил не знают
19 дорожных историй, доказывающих, что водители всегда найдут, чем удивить
Дорога — это не просто путь из одной точки в другую, а пространство, где каждый день рождаются удивительные истории, случаются неожиданные встречи и разыгрываются настоящие жизненные сценки. Водители здесь становятся режиссерами, актерами и зрителями одновременно. Пользователи сети поделились яркими моментами, связанными с автомобилями и их владельцами.
- Моя 50-летняя коллега попала в пробку на мосту. Машина скатилась и задела стоявшее сзади авто. Водитель вышел разбираться. Коллега приспустила стекло и такая: «Это не я в вас въехала, это вы ко мне прижались!» И тут он вдруг в ответ: «Я понял, извините».
- Шел на остановку. Перехожу дорогу по пешеходному переходу, едет молодая девушка на машине, даже не притормаживает и мне сигналит. Так меня еще ничего не бесило! Разорался на нее, руками показываю на знак. А она оказывается его видела. На ее машине висел значок чайника. Хоть бы основные ПДД выучила. © Подслушано / Ideer
- Дело было в далеком 2011 году. Работал я в шиномонтаже, сижу, никого не трогаю, забегает девушка и говорит: «Добрый день, а вы моего Васю переобуете?» «Чего, — спрашиваю. — Какого еще Васю!?» «Ну, у меня машину зовут Вася». Спрашиваю: почему Вася? А она говорит: «Ну машина же василькового цвета, значит Вася». Потом я узнал, что ее сына зовут Игнат. Понял, что креативная девушка. © gosha88 / Pikabu
- Увидела, как водитель автобуса во время проверки салона после прибытия автобуса на конечную станцию повис на поручне и сделал 15 подтягиваний. А потом еще раз 30 присел. Тут я поняла, что мои отговорки о нехватке времени на спорт просто глупы. © Подслушано / Ideer
- Ехала я в маршрутке по своим делам, как вдруг сзади женщина начинает кричать: «Рукавички, рукавички!» Оказывается, девочка, которая только что вышла, выронила перчатки. Но девочка уже не слышала. Тогда водитель доехал до нее, остановил, и другой парень выбежал и отдал рукавички девочке. Вот так я стала свидетелем маленького добра. © Подслушано / Ideer
- Шли с мужем из торгового центра, увидели на остановке наш трамвай. Понеслись к нему со всех ног. Я на высоких каблучищах, муж с пакетами. Водитель трамвая увидел, как мы бежим. Добежали, выдохнули. Двери закрылись перед самым носом, и трамвай поехал. Я только и успела от злости ударить сумкой по закрытым дверям. © Подслушано / Ideer
- Я сдавала на права прошлой весной. Сильно нервничала. Едем с инструктором по городу, мимо нас куда-то летит грузовик с черноземом. Внезапно мне от инструктора поступает приказ следовать за грузовиком. Так я за ним и ехала, пока он не остановился за городом. Инструктор договорился с водителем, купил у него чернозем, а я сдала экзамен по вождению с первого раза! © Карамель / VK
В истории, где сдала вождение с первого раза: и гаишник такой поседевший вмиг рядом сидит, вцепился в ручку двери, заикаясь сказал "сд-д-д-дала"
- Работала в автосалоне. Зашел мужчина в очень грязных резиновых сапогах и поношенной куртке. Неухоженный, с длинной бородой, руки черные. Менеджеры воротят нос. А ведь это наша работа. Подошла к нему, поговорили, я рассказала про наши автомобили. И, достав наличку из такого же чумазого рюкзака, он купил внедорожник за несколько миллионов. Деньги не пахнут. Благодаря ему я выполнила план. А он, оказывается, успешный фермер, бизнесмен. Я потом читала о нем. © Подслушано / Ideer
- Провалила собеседование при приеме на работу. По дороге домой меня окатила машина из лужи. Главное, водитель нарочно прибавила скорость передо мной. Было обидно до слез. Пришла домой и начала жаловаться своему парню, а он посмеялся и начал защищать эту даму за рулем, даже когда я заплакала. В общем, теперь у меня нет ни настроения, ни работы, ни парня. © Подслушано / Ideer
- Купила светлый костюм. Ну, нужно выгулять. Иду с мужем. На пешеходном переходе перед нами проезжает дорогущая машина. Прям по луже. Нас обдает волной грязной воды. Муж орет: «Офигел совсем?!» И свистит вдогонку. Тут машина резко останавливается и сдает назад. А за рулем в ней сидит "накачанный шкаф". Опускается стекло, и он выдает: «Извините, пожалуйста! Я случайно!»
- Мой отец, брат и я направлялись на футбольный матч. Мы ехали по шоссе и остановились на красный свет. Рядом с нами припарковался крутой автомобиль с опущенными стеклами. Я заговорил с водителем, но как только загорелся зеленый свет, он сделал небольшой рывок и рванул вперед. Мой отец буркнул что-то вроде: «Ну и придурок», а я был в восторге от машины и ее мощности. Мне показалось забавным, насколько разной была наша реакция. © Arrow_312 / Reddit
- Иду сегодня по улице, никого не трогаю. Вдруг подъезжает авто. Какое-то время медленно едет возле меня. Потом опускается окно, и меня кивком пригласили в салон. Сказать, что я офигела — это ничего не сказать. На секундочку, мне 45 лет, и мальчики на улице перестали со мной знакомиться лет 20 назад. © Карамель / VK
- Несколько лет назад мы с женой выехали из отеля и ехали через небольшой городок. На одном из перекрестков остановились в пробке. Вдруг к машине подбегает какой-то парень и начинает стучать в окно, держа в руках кроссовки. Я смотрю на него, потом на кроссовки и думаю: «Хм, у меня точно такие же!» Я опустил стекло, а он сует кроссовки в машину и кричит, что я все это время езжу с ними на крыше. Оказалось, я оставил их там, когда загружал вещи в машину, и забыл. © GenericBrowse / Reddit
Интрига не раскрыта: села в машину 45-летняя мадам или нет? Буду мучиться от незнания...
- Стою в пробке. Есть хочу ужасно. Уже три часа пытаюсь добраться домой. На соседней полосе водитель скучает, подперев щеку кулаком. Вдруг он поворачивается ко мне и спрашивает: «Привет! Не хочешь ли бананчик?». Я удивилась, но кивнула. Он достал банан с соседнего сиденья и бросил мне через окно и с улыбкой сказал: «Приятного аппетита! И если что, не стесняйся, проси, у меня еще есть! Нам, видимо, долго тут еще торчать!». Есть еще хорошие люди в этом мире. © Мамдаринка / VK
- Заказала такси, еду домой поздно вечером. Водитель оказался очень общительным. Я сначала слушала, но потом устала. А он все не замолкает. Даже ехать стал медленнее. Потом говорит: «Давай я тебя на ужин приглашу, прямо сейчас». Я в шоке. Отвечаю: «Нет, спасибо, мне домой». А он продолжает настаивать. В итоге пришлось выйти из машины и дойти пешком. © Карамель / VK
- В автомобильной пробке можно увидеть множество интересных занятий. Кто-то красит ресницы, кто-то увлеченно разглядывает себя в зеркале, кто-то играет в телефоне. А я в это время надуваю пузыри из жвачки, стараясь с каждым разом сделать их больше. Вспоминаю, как в детстве мой отец просил меня научить его надувать такие пузыри. Жвачку мне дала моя 12-летняя дочь. В каждом из нас живет маленький ребенок, даже во мне. А ведь мне уже 37 лет. © Мамдаринка / VK
Ой, женщину, в которой "ребëнок живëт" понимаю!!! Как же иногда хочется подурачиться, а иногда, чтоб пожалели))) Работаю в школе, подурачиться иногда удаëтся🤣🤣🤣
- Ехала на машине забирать загранпаспорт, очень спешила. Поворачиваю на перекрестке, а парень из встречной машины сигналит и машет мне. Так приятно стало — даже на дороге со мной хотят познакомиться! Но уже через 100 метров, когда все машины начали меня объезжать, я поняла, что он пытался сказать: «Куда ты, дура, на встречку-то едешь!» © Подслушано / VK
- Еду на учебу. Сажусь на переднее сиденье. Рядом садится молодой парень лет 23-25 — с бородой, в валенках и с большим желтым рюкзаком. На вид будто путешествует автостопом. Маршрутка трогается, и парень вдруг обращается к водителю: «Можно ручкой за проезд рассчитаться?» — и протягивает ему самую обычную ручку. Водитель улыбнулся и взял ее. А ведь мог бы и отказаться! Казалось бы, мелочь, но как приятно. Такие моменты напоминают, что в мире есть добрые люди. © Подслушано / Ideer
- Недавно меня пригласили на очень прибыльную должность в одной компании. Все прекрасно: и зарплата, и коллектив, но есть проблема — до работы ехать два часа. Машины у меня нет, поэтому только маршрутки и метро. Однажды решила потратиться на такси. Вышла пораньше, чтобы подождать его у подъезда, а оно уже стоит. Едем, подъезжаем к месту, водитель просит оплатить. И тут я понимаю, что забыла сумку дома. © Подслушано / VK
А вот еще несколько статей с подборками историй, случившихся на дорогах:
Комментарии
Во-первых, не инструктор, а инспектор, а во-вторых, ни один инспектор не будет покупать чернозем, его всегда можно взять бесплатно.