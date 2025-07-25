15+ человек, которые решили коллекционировать что-то поинтереснее монет и марок

Фотоподборки
3 часа назад

Вокруг нас столько людей с удивительными коллекциями — порой странными, а иногда по-настоящему восхитительными. В этой подборке — самые яркие и необычные примеры!

«Вот к чему привели 5 лет увлечения металлоискателем»

«Собираю клевер с 2021 года. У меня их уже целых 605 штучек — есть даже семилистные»

«Коллекция пуантов с тех времен, когда я занималась балетом»

«Моя коллекция старинных открыток — если поднести к свету, на них проявляются скрытые детали!»

«Вот так выглядят 600 упаковок от чипсов»

«Моя маленькая коллекция солонок и перечниц»

«Моя коллекция японских статуэток тануки»

«Коллекция калькуляторов»

«Собираю видеоигры уже много лет»

«А я собираю перья»

«8 лет неспешного коллекционирования сахарных пакетиков»

Ольга Мак
2 часа назад

Я твой сахарный пакет, я без соли и без перца, ты храни меня у сердца, мы с тобою столько лет...

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«Люблю камешки»

«Коллекция флорариумов моей мамы»

«Я собираю всякие старинные штуки из науки, техники и медицины, в основном от 1880-х до 1930-х годов»

«Моя коллекция камер в стиле ар-деко — в основном конца 1920-х-середины 1940-х годов»

«Небольшая коллекция моего отца»

«Моя коллекция классических компьютеров Mac»

«Я собираю язычки от жестяных банок — это накопилось с января»

«Моя коллекция необычных кухонных таймеров»

В жизни каждого коллекционера есть своя история и особая любовь к своему увлечению. Эти необычные коллекции — не просто вещи, а настоящие сокровища, которые дарят радость и вдохновение. Если вам понравились эти истории, обязательно загляните в подборку с коллекциями других людей — там тоже много удивительных примеров и вдохновения для новых идей.

Фото на превью missbentley1 / Reddit

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