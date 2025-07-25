15+ человек, которые решили коллекционировать что-то поинтереснее монет и марок

В жизни каждого коллекционера есть своя история и особая любовь к своему увлечению. Эти необычные коллекции — не просто вещи, а настоящие сокровища, которые дарят радость и вдохновение. Если вам понравились эти истории, обязательно загляните в подборку с коллекциями других людей — там тоже много удивительных примеров и вдохновения для новых идей.