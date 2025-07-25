15+ человек, которые решили коллекционировать что-то поинтереснее монет и марок
Фотоподборки
3 часа назад
Вокруг нас столько людей с удивительными коллекциями — порой странными, а иногда по-настоящему восхитительными. В этой подборке — самые яркие и необычные примеры!
«Вот к чему привели 5 лет увлечения металлоискателем»
- Что это там внизу, неужели метеорит? © No_Programmer2715 / Reddit
«Собираю клевер с 2021 года. У меня их уже целых 605 штучек — есть даже семилистные»
«Коллекция пуантов с тех времен, когда я занималась балетом»
«Моя коллекция старинных открыток — если поднести к свету, на них проявляются скрытые детали!»
- Я даже не знала, что такое существует! © lovesto*****- / Reddit
«Вот так выглядят 600 упаковок от чипсов»
«Моя маленькая коллекция солонок и перечниц»
- Бананчики такие милые! © yeuzinips / Reddit
«Моя коллекция японских статуэток тануки»
«Коллекция калькуляторов»
«Собираю видеоигры уже много лет»
«А я собираю перья»
«8 лет неспешного коллекционирования сахарных пакетиков»
Я твой сахарный пакет, я без соли и без перца, ты храни меня у сердца, мы с тобою столько лет...
-
-
Ответить
«Люблю камешки»
«Коллекция флорариумов моей мамы»
«Я собираю всякие старинные штуки из науки, техники и медицины, в основном от 1880-х до 1930-х годов»
«Моя коллекция камер в стиле ар-деко — в основном конца 1920-х-середины 1940-х годов»
«Небольшая коллекция моего отца»
«Моя коллекция классических компьютеров Mac»
«Я собираю язычки от жестяных банок — это накопилось с января»
«Моя коллекция необычных кухонных таймеров»
В жизни каждого коллекционера есть своя история и особая любовь к своему увлечению. Эти необычные коллекции — не просто вещи, а настоящие сокровища, которые дарят радость и вдохновение. Если вам понравились эти истории, обязательно загляните в подборку с коллекциями других людей — там тоже много удивительных примеров и вдохновения для новых идей.
Фото на превью missbentley1 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Небольшая коллекция сов, оставшаяся мне от мамы.
Смотреть, напевая песенку "Совы нежные")
-
-
Ответить
Похожее
16 занятных историй из общественного транспорта, которые не так-то просто выбросить из головы
Истории
4 месяца назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад
17 человек урвали такие крутые винтажные вещи, что нам теперь сидеть и завидовать
Мода и стиль
2 дня назад
17 человек, которые только после свадьбы узнали, какие секреты есть у второй половинки
Истории
3 месяца назад
Люди рассказали, какие красные флаги они обнаружили еще на этапе собеседования
20+ людей, которые не планировали заводить питомца, но судьба решила иначе
Народное творчество
9 месяцев назад
15+ человек признались, почему им пришлось навсегда оставить свое хобби
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
Истории
1 год назад
19 историй о счастье, которое приходит к нам не только в Новый год
20+ эпичных провалов, после которых вы начнете срочно учить английский
Народное творчество
5 лет назад
20+ человек, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Народное творчество
1 год назад
18 человек вспомнили ситуации, от которых у них щеки краснеют, словно от мороза
Народное творчество
7 месяцев назад