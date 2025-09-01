20 фотографий, которые буквально пахнут 1 сентября и новыми тетрадками
Есть образы, которые моментально переносят нас в детство. Портфели, тетради, букет для учительницы и звонок, открывающий учебный год. Фото из нашей подборки словно впитали в себя ностальгию и настроение школьного утра, которое мы узнаем с первого взгляда.
«В далеком 1997 году я пошла в первый класс. Вместе со мной была моя лучшая подруга — Ира»
«С тех пор изменилось многое, но мы так и остались подругами. И сегодня в ту же школу пошли уже наши дочки».
- Не помню откуда: «Выучишь его, человеком сделаешь... а через 20 лет возвращается ушастая копия, и все по новой». © ZloiDyudyuk / Pikabu
«3 сентября 1984. Я, брат, сестра и мама. Мы погодки. Брат пошел в школу на год раньше, поэтому мы учились вместе»
«Хочу показать вам свой самый первый рабочий день 1 сентября 2001 года. Я пришла преподавать английский в небольшую сельскую школу, и это была любовь с первого раза»
«Но одними цветами сыт не будешь, поэтому через несколько лет я стала работать на свадьбах. Было весело».
Обычно учителя английского уходят в репетиторство, а тут тамада...
- Офигеть перемена!
«Зло пришло в наши дома»
Если в 1 сентября посидеть пару минут в тишине, можно услышать плач миллионов школьников!
- Если 31 августа посидеть пару минут в тишине, можно услышать плач миллионов школьников! © Kolios / Pikabu
«Ностальгией повеяло. Фото обратной стороны старой тетради»
«С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятерок в нем принес. Эх, детство»
Сын моего двоюродного брата с похожим портфелем бегал кататься с горок. Однажды так бросил портфель, и убежал кататься, а портфель разодрали бездомные собаки - принёс домой одни рваные ремешки и обрывки учебников, дневника и тетрадей.
- Приступ ностальгии от этих зажимов, даже помню звук. © slay887 / Pikabu
«Мечта пацана из 2000-х годов»
«1 сентября 1980 года»
«У меня тоже есть фотка из 1980»
когда-нибудь и этой стране поймут, что школьная форма должна быть удобной и комфортной, а не как на экскурсию в мавзолей. еще и сделанная в духе старухи-смотрительницы музея, цвета г*вна и качества такого же...
«Первая книжка — Букварь. 1978»
«Я помню такой. Но потом нас начали учить уже по современной литературе»
Это букварь Горецкого. Сейчас такой же, просто другая версия. Выше букварь других авторов.
«Когда я был наивным девятиклассником, в школе было 55 учащихся. У меня в классе было 6 человек, в остальных — по 4 или 5. Школьный коридор в перемену»
в моем выпуске только в нашей школе было 13 или 15 классов выпускных, т.е. 11. в каждом классе 31-33 человека. минимум был в 97, кажется, году - 13 человек.
«При таком количестве учеников ты не можешь просто так взять и скрыться от учительского взора на „Камчатке“»
«Жил я в глухой деревушке. В первый класс нас пошло всего четыре человека, а к началу 4 класса остался я один. Весь год наедине с учителем, можно сказать — репетиторство»
- Признайся честно, ты же все равно пригибался, когда учитель говорил: «К доске пойдет...»? © DepMod / Pikabu
«Кентавр отдыхает»
-Вовочка, почему меня директор в школу вызывает?
-Физрук попросил меня обложить коня матами.
-И?
-Ну, я и обложил.
«Был на днях в сельской школе, где в отлично украшенном шкафчике обнаружил сокровище из различных учебных диафильмов. Приятнейшие эмоции»
У меня примерно так выглядели краски на ИЗО. Я их даже домой не таскал, всю школу так в кабинете и пролежали.
«40 лет назад. Судя по моему виду на этой фотографии, я именно тогда начал подозревать, что меня в чем-то накололи»
«Поймала на днях невероятный свет в зале. Как будто тебе снова 13, конец мая, физ-ра последним уроком, а дальше только лето»
Я так хочу, чтобы лето не кончалось
Чтоб оно за мной умчалось, за мною вслед
Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым
Удивительные звезды дарили свет (с)
Вспомнили себя с букетом цветов на линейке? Можете еще поностальгировать в этой нашей подборке школьных фотографий.
С праздником всех причастных. Терпения нам. Огромного терпения.
Почему-то я не верю, что большинство ненавидело школу. Мы ждали 1 сентября. Мы бежали в школу ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ, а уроки были "в нагрузку", чтобы родители не ругались. Жажда познания - такая редкость. Не все даже в течении жизни попадают на этот "Час ученичества". Когда говорят ШКОЛА, вспоминаются не уроки, а друзья...