20 фотографий, которые буквально пахнут 1 сентября и новыми тетрадками

Есть образы, которые моментально переносят нас в детство. Портфели, тетради, букет для учительницы и звонок, открывающий учебный год. Фото из нашей подборки словно впитали в себя ностальгию и настроение школьного утра, которое мы узнаем с первого взгляда.

«В далеком 1997 году я пошла в первый класс. Вместе со мной была моя лучшая подруга — Ира»

«С тех пор изменилось многое, но мы так и остались подругами. И сегодня в ту же школу пошли уже наши дочки».

Не помню откуда: «Выучишь его, человеком сделаешь... а через 20 лет возвращается ушастая копия, и все по новой». © ZloiDyudyuk / Pikabu

«3 сентября 1984. Я, брат, сестра и мама. Мы погодки. Брат пошел в школу на год раньше, поэтому мы учились вместе»

«Хочу показать вам свой самый первый рабочий день 1 сентября 2001 года. Я пришла преподавать английский в небольшую сельскую школу, и это была любовь с первого раза»

«Но одними цветами сыт не будешь, поэтому через несколько лет я стала работать на свадьбах. Было весело».

Офигеть перемена!

«Зло пришло в наши дома»

Если 31 августа посидеть пару минут в тишине, можно услышать плач миллионов школьников! © Kolios / Pikabu

«Ностальгией повеяло⁠⁠. Фото обратной стороны старой тетради»

«С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятерок в нем принес. Эх, детство»

© Antitourist / Pikabu Ольга Курпякова 5 часов назад Сын моего двоюродного брата с похожим портфелем бегал кататься с горок. Однажды так бросил портфель, и убежал кататься, а портфель разодрали бездомные собаки - принёс домой одни рваные ремешки и обрывки учебников, дневника и тетрадей. - - Ответить

Приступ ностальгии от этих зажимов, даже помню звук. © slay887 / Pikabu

«Мечта пацана из 2000-х годов»

«1 сентября 1980 года⁠⁠»

«У меня тоже есть фотка из 1980»

© kukurmakukurma / Pikabu Black Pearl 1 час назад когда-нибудь и этой стране поймут, что школьная форма должна быть удобной и комфортной, а не как на экскурсию в мавзолей. еще и сделанная в духе старухи-смотрительницы музея, цвета г*вна и качества такого же... - - Ответить

Как меня пилили за этот фартук, что вечно на фотках с одного плеча съезжал! © Litando

/ Pikabu

«Первая книжка — Букварь. 1978»

«Я помню такой. Но потом нас начали учить уже по современной литературе»

«Когда я был наивным девятиклассником, в школе было 55 учащихся. У меня в классе было 6 человек, в остальных — по 4 или 5. Школьный коридор в перемену»

© Vintik.Ada / Pikabu Muereske 18 минут назад в моем выпуске только в нашей школе было 13 или 15 классов выпускных, т.е. 11. в каждом классе 31-33 человека. минимум был в 97, кажется, году - 13 человек. - - Ответить

«При таком количестве учеников ты не можешь просто так взять и скрыться от учительского взора на „Камчатке“»

«Жил я в глухой деревушке. В первый класс нас пошло всего четыре человека, а к началу 4 класса остался я один. Весь год наедине с учителем, можно сказать — репетиторство»

Признайся честно, ты же все равно пригибался, когда учитель говорил: «К доске пойдет...»? © DepMod / Pikabu

«Кентавр отдыхает⁠⁠»

«Был на днях в сельской школе, где в отлично украшенном шкафчике обнаружил сокровище из различных учебных диафильмов. Приятнейшие эмоции»

«40 лет назад⁠⁠. Судя по моему виду на этой фотографии, я именно тогда начал подозревать, что меня в чем-то накололи»

«Поймала на днях невероятный свет в зале. Как будто тебе снова 13, конец мая, физ-ра последним уроком, а дальше только лето»

© CaxapRafinadina / Pikabu Ales Draco 52 минуты назад Я так хочу, чтобы лето не кончалось

Чтоб оно за мной умчалось, за мною вслед

Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым

Удивительные звезды дарили свет (с) - - Ответить