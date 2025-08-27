20 человек, которые до сих пор и краснеют, и смеются, вспоминая свой летний отдых
Во время почти любого отпуска случается что-то необычное — то, что еще надолго останется в памяти. И это могут быть как веселые моменты, так и не самые приятные. У одних героев нашей статьи автобус заглох по дороге в аэропорт, у других близкий человек затерялся среди руин Помпей, а третьи долго не могли разобраться с системой унитаза за рубежом. Вот 20 историй из поездок, о которых их участники будут вспоминать еще очень долго.
- У нас во время отпуска автобус задымил. Я не понимаю, как такое произошло. Ведь их должны осматривать перед дорогой. Следующий автобус приехал только через 2 часа. До этого все, кто мог, вызвали такси, так как многие спешили в аэропорт. А у меня ни денег, ни телефона с собой. Только в Манчестере скооперировались с другой дамой и вызвали такси до аэропорта. Успели в последний момент. Удивляюсь нерасторопности англичан. © Наталия Лещук / ADME
- Пхукет. Пустой пляж. Между местом расположения нашей компании и ближайшими людьми — метров 200. Лежим, отдыхаем, играет колонка. Образовывается соотечественница — тетя лет 50 с двумя детьми — и располагается в двух метрах от нас. Через 15 минут она, выйдя из воды, просит сделать музыку потише (хотя мы громкость не увеличивали). Была послана лесом и почему-то обиделась. © Conficker / Pikabu
Тетя едет в аэропорт без денег и телефона, но в нерасторопности обвиняет англичан.
Прелестно)
- Были один раз в Египте. Еда не очень, везде с протянутой рукой стоят, деньги просят. Момент был: мы вышли из автобуса, не хотелось ждать, когда водитель мой чемодан вытащит, я сама его вытащила, а водитель нагло вырвал его у меня из рук и протянул свою руку, мол, давай чаевые. Пришлось моему мужу вмешаться, а то водитель не хотел чемодан отдавать. © Jul Tschik
- Свой долгожданный отпуск в прошлом году я провела незабываемо. Взяла 2 недели, чтобы точно отдохнуть от работы, и решила, что поеду на машине в путешествие. Забронировала отели, придумала себе программу. И в первый день отпуска... заболела ветрянкой. Нет ничего лучше, когда в 36 °C валяешься в душной квартире с температурой. И пытаешься найти положение, в котором не больно. А еще не можешь помыться и нормально поесть, потому что волдыри даже на языке. © Палата № 6 / VK
- Забронировали двухэтажный номер с кухней в отеле. Приезжаем — плита не работает, стиралка не работает, есть микроволновка, но нет никакой посуды. Идем на ресепшен спросить, как так? Ответ: «Да, ничего не подключено, это маркетинговый ход». Но стоит-то он заметно дороже. Хорошо, что отпускной сезон подходил к концу, мы отказались в пользу другого номера. © Ирина Игнатова / Dzen
- Когда я путешествовала в одиночку по Вьетнаму, я села на общественный паром в нижней дельте. Я заметила, что все на борту были довольно нарядно одетыми, но решила, что это просто европейцы, путешествующие по Юго-Восточной Азии. Минут через 15 после начала поездки кто-то начал раздавать напитки и угощать пассажиров. Я была впечатлена таким сервисом на обычном пароме... Когда человек с бутылкой дошел до меня, он удивленно посмотрел, пока я тянулась за стаканом. И тут я поняла, что попала на частную лодку. Мы все дружно посмеялись, а меня высадили на следующей пристани, где останавливается общественный паром. © viceadvice / Reddit
- Это история моего друга. У его британского приятеля есть девушка-японка из деревни, и он поехал знакомиться с ее родителями. Несколько недель он старательно готовился: оттачивал манеры и учил язык. Наконец, они приезжают в традиционный дом родителей. Он правильно кланяется, аккуратно пригибается, входя в дом, идеально здоровается — все в восторге. Он облегченно выдыхает и, чтобы казаться непринужденным, облокачивается локтем на стену... которая, как оказалось, сделана из бумаги. Он с треском проламывается прямо в спальню родителей, а все впечатление от его подготовки мгновенно исчезает, когда он встречается взглядом с их ошарашенными лицами. © Treepixie / Reddit
- В 2014 году поехали в Финляндию на Новый год. Весь день провели в пути. Отель большой, но в лесу. Мы прибыли всей семьей, воскресенье, 6 вечера. Заселяемся, идем вниз в ресторан. Кухня закрыта, есть только бар с сухариками. Подхожу на ресепшен, спрашиваю, где можно поесть. Говорят, в деревне в нескольких километрах отсюда есть пиццерия, но они не доставляют ее в отель. Я спросил: «Есть ли велосипеды в отеле?» Отвечаю, мол, убрали их уже на зиму. А на улице 6 °C и ни одной снежинки. Пошли в гараж отеля, достали велосипед, накачали колеса. Я съездил, купил пиццы. Денег за велосипед в отеле не взяли. Парень сказал, что ему просто было интересно, смогу ли я доехать и вернуться ночью в незнакомой местности, зимой и на велосипеде. И что он впервые увидел такого отчаянного. © AndreyLomaster / Pikabu
- Мой друг решил удивить жену романтическим отдыхом на море, но теща внезапно присоединилась к поездке. В первую же ночь теща отравилась местными деликатесами и всю ночь пугала унитаз. А на следующий день теща потеряла в море вставную челюсть, и пару дней было дополнительное веселье: поиски «сокровища» на дне. Есть нормально она не могла. Тут не поймешь, чего больше — боли или смеха. В итоге вместо романтики мой друг получил бесценный опыт: никогда... нет, НИКОГДА не ездить с тещей на море. © Алекс / ADME
- У меня возникли проблемы на паспортном контроле, когда я перекрасилась из блондинки в брюнетку. Работник ни в какую не хотел признавать меня в паспорте. Благо, по соседству с ним паспорта проверяла женщина. Посмотрела в мой паспорт, потом на меня, потом на коллегу, тяжело вздохнула и вернула мне паспорт. © Ludmila Jasane
Тещу вообше не поняла, что она забыла с молодыми. Ладно б если б они с детьми ехали и поездка не романтик, а детей на море вывести... Внуков такими темпами она точно не дождется.
«Включает „личный балкон“. На деле — вид на стену соседнего дома»
- Мы с подругой впервые отдыхали на Кипре. Нас заселили в прекрасный номер, в котором было две комнаты, кухня, посуда вся, какую пожелаешь. Шведский стол был очень разнообразный. Я восхищалась всем до невозможности и удивлялась: у нас же вроде оплачено 3 звезды, а уровень такой высокий. Когда уезжали, нас провожал тот же администратор, который нас заселял. И я спросила: «А как выглядят у вас номера 5 звезд?» На что он ответил: «А вы в них жили. Просто когда вы приехали, свободных 3-звездочных не было, и я вас заселил в 5*» © Муся Пуся / Dzen
- Моя сестра и ее парень прилетели в Турцию на отдых. Так как у молодого человека беда с английским, все бумажки заполняла сестра. Она вложила их в паспорта, отдала ему паспорт и пошли они на контроль. Он прошел первым, без вопросов и проблем. Она за ним. Решила перепроверить паспорт, открывает, а она паспорт перепутала. Но, как ни странно, к ней тоже вопросов не было. © Eleonora Tymokhina
- Отдыхали в Риме. С нами в отеле жили молодожены, такие молоденькие, смешные. И вот они поехали на экскурсию в Помпеи. Там выдаются наушники, гуляй и слушай, но держи экскурсовода в поле зрения... И вдруг новоиспеченный муж потерялся, его искали по развалинам полтора часа. Жена его ревела все это время, металась, искала... А весь автобус с туристами злился, что они задерживались... Но вечером, когда они нам это рассказывали, мы вчетвером очень долго смеялись. © МуШка / ADME
- Дело было в Египте. Я была там с бабушкой. Мне тогда было лет 15-16. Я медленно шла к отелю, в котором мы остановились. Вдруг один египтянин начал идти за мной. Он стал почти бежать, пытаясь поймать меня, и потом стал кричать: «Стоп, стоп, ты моя жена!» Я была в шоке, побежала к отелю. Так этот мужчина остановился только тогда, когда я была уже в закрывающемся лифте. © Decapitareee / Reddit
- Были в одном зарубежном отеле 5*, так там горничная постоянно мыла стаканы (из которых пили только воду), тем же средством, что и сантехнику (запах не перепутаешь). Не удивлюсь, если той же тряпкой. © Инкогнито 0652 / Dzen
- Этим летом были на отдыхе в жаркой стране. Загорали с парнем возле бассейна. Попросила его сфоткать меня. Я, пытаясь принять позу пантеры, облокачиваюсь на спинку лежака, который под воздействием веса переворачивается назад, и я лечу вместе с ним, принимая акробатическую позу. В итоге я лежу на земле вверх ногами, лежак надо мной, вокруг куча зрителей из туристов, и то чувство, когда одновременно и смешно, и стыдно. В общем, фото не получилось в тот день. Да и с лежаками я теперь осторожнее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Несколько лет назад я был в Милане, путешествовал один, мне было чуть за 40. Я воспользовался туалетом в ресторане и не мог разобраться, как смыть воду. С потолка свисал шнур, и, побывав в странах, где принято смывать именно так, я дернул за него. Оказалось, это был шнур вызова экстренной помощи, сработала сигнализация, и в туалет забежал персонал. Унизительно. Кнопка смыва была на стене, совершенно отсоединенной от унитаза. Не знаю, как она работала, но к потолочному шнуру точно не имела никакого отношения. © mgfreema / Reddit
- Однажды я гулял по сувенирным лавкам во Флоренции и зашел в один магазин. Примерно на середине зала стоял парень, от которого у меня было какое-то странное ощущение. Не мог понять, в чем дело, но мы все время мешали друг другу пройти. Через несколько секунд хозяин магазина по-английски сказал: «Осторожно, зеркало». Я сразу же вышел. © EmotionalAccounting / Reddit
- Были мы с мужем в отеле в Шарм-эль-Шейхе. Пошли вечером погулять по территории. А там на дорожках установлены светильники совсем близко от земли, некоторые еще и не работали. Из-за этого тротуар временами представлял собой черные дыры, где ничего нельзя было разглядеть. И вот я делаю шаг и проваливаюсь в открытый квадратный колодец, его не закрыли после каких-то работ. Хорошо, что у мужа отличная реакция: схватил меня за руку и потом вытянул из колодца. Но провалилась я на весь свой рост, еще и сильно исцарапалась о какие-то железяки. Хорошо, что ничего не сломала. Пошли на ресепшен, объяснили ситуацию, показали травмы. Реакции ноль. Потом днем видели, что этот люк по-прежнему был открыт. Обходили это место стороной. © полосатый енот / ADME
Предлагаем к прочтению еще немного историй о людях, которые провели незабываемый отпуск: