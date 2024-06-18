18 человек, которые вернулись из отпуска с полным чемоданом впечатлений

Воспоминание разблокировано- лет так несколько назад нахожу возле свалки пальмочку небольшую. Лень стало заносить домой и оставила в тамбуре подъезда. Возвращаюсь из магазина- нету. А когда зашла случайно к соседке на первом этаже- вот же она. Так она и её дочь как начали врать что сами где-то нашли. Ну что,сама я виновата- потратила бы несколько минут и не пришлось бы унижаться и что-то доказывать.