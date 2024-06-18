Воспоминание разблокировано- лет так несколько назад нахожу возле свалки пальмочку небольшую. Лень стало заносить домой и оставила в тамбуре подъезда. Возвращаюсь из магазина- нету. А когда зашла случайно к соседке на первом этаже- вот же она. Так она и её дочь как начали врать что сами где-то нашли. Ну что,сама я виновата- потратила бы несколько минут и не пришлось бы унижаться и что-то доказывать.
18 человек, которые вернулись из отпуска с полным чемоданом впечатлений
Истории
1 час назад
Для большинства людей отпуск — незабываемое время, полное ярких впечатлений. Мы планируем отдых, выбираем отель и компанию, надеясь, что все пройдет идеально. Иногда так и случается, но порой жизнь преподносит такие сюрпризы, что мама не горюй.
- Полетели с другом в Египет отдохнуть на недельку. В отель нас привезли уже ночью. Сотрудник отеля поднял наши чемоданы на этаж, ключики от номера вручил и скрылся. Я номер открываю, включаю свет, а там две девки дрыхнут! И в этот момент они проснулись. Я не знаю, кто из нас больше испугался, но орали мы вместе. Еле-еле объяснили дамам, что к чему. Поселили нас по итогу в этом же корпусе на этаж ниже. На следующий день завтракали вместе, смеялись над ситуацией. Хорошие оказались девчонки, добрые, общительные. © TABAPOBED / Pikabu
- Поехали в Турцию всей семьей, ребенку года 4 было. Взяли с собой надувного крокодила, и он пропал. Думали, наиграются и вернут, но нет. Пошли сами искать. Возле одного номера я увидел нашего крокодила и мамашку с детьми. Спрашиваю, где игрушку взяли. А она такая: «Это мы тут купили» (явная ложь, ничего подобного там не продавалось). Ну я извинился, а потом пришел к их бунгало ночью и забрал обратно своего крокодила. В голове не укладывается: люди покупают недешевые путевки и отбирают у ребенка явно дешевую игрушку из бассейна, а потом врут в глаза. © HomoLudens1 / Pikabu
-
-
Ответить
- Печально признавать, но мы с мужем глупенькие. Купились на очевидный развод: взяли с собой в отпуск мою маму, которая полгода напрашивалась с аргументами: «Одна в чужую страну я ехать боюсь», «Буду за детьми следить, чтобы вы нормально отдохнули», «Мне много не надо, лишь бы у моря». С мамой отношения у нас были отличные, так что почти и не раздумывали.
Конечно, ни за какими детьми мама не следила. Она торчала в бассейне на крыше и прикидывалась шлангом на пляже. При этом умудрялась все время следить, не слишком ли откровенно я танцую и не слишком ли мы засиделись в ресторане. Она с нами в SPA увязалась и компостировала мне мозги на тему того, что мужа мнет баба пофигуристей меня. Кто бы знал, что за 3 недели можно возненавидеть человека, которого всю жизнь любила! © Подслушано / VK
- Таксист в курортном городе рассказывал, как рано утром возле моря подобрал голосующего мужика в трусах. Торможу, говорит, а сам думаю: «Как он платить собирается?» Оказалось, что мужик в первый же вечер отпуска пошел в кафе возле моря. Очухался утром на пляже в одних трусах: ни денег, ни телефона. И не помнит, где остановился. Короче, таксист этот его полдня катал по городу, пока тот пытался хоть приблизительно вспомнить, где поселился. В итоге, когда остановились на одном из светофоров, с улицы этого дядьку узнала хозяйка, у которой он поселился. Подскочила к машине и говорит: «Это мой жилец!» Она сама его искала по городу, ведь все его вещи в ее доме оставались. Конечно, обретя снова жилье и свои вещи, мужик расплатился с таксистом за все, что тот накатал, и даже больше. © amor906 / Pikabu
- Поехал я на море с друзьями. Всем супруги разрешили нормально, а одному пришлось обманывать жену, чтобы отпустила. В предпоследний день арендовали лодку и отправились в море. Все кайфуют, а тот, который обманул жену, старается не двигаться вообще, потому что, во-первых, очень боится воды и плохо плавает, а во-вторых, переживает жутко: «Мне нельзя умирать. Если жена узнает, что я не в деревне, она откопает меня, оживит и заново прибьет!» © Палата № 6 / VK
- На годовщину свадьбы мы с мужем поехали в 5-звездочный отель на крутом курорте, чтобы поиграть на одних из лучших полей для гольфа в мире. Нам сказали, что с бронью номера какие-то проблемы, поэтому с час мы не могли заселиться. Но потом нам дали огромный номер на вершине лучшей башни. День прошел незаметно. Собрались мы ложиться спать и вдруг услышали со стороны балкона просто душераздирающий крик! Муж выскочил и увидел, что на соседнем балконе стоят и ржут двое детей. Супруг пошел к соседям, отец детей извинился. Вскоре адский вопль повторился. Мы позвонили на стойку регистрации, они прислали кого-то из персонала поговорить с нашими соседями, но эффекта это не возымело. Наоборот, стена рядом с нашей кроватью начала трястись, а к смеху и крикам присоединились громкие удары. Я не выдержала и прямо в ночнушке пошла к соседям. Муж пошел со мной. Был час ночи. Отец семейства открыл дверь и сказал: «Мы в отпуске. А в отпуске я не заставляю детей вести себя тихо». Мы попросили переселить нас подальше. Переезд в другой номер в 4:30 утра — отличное начало отдыха! © Professional-Tower76 / Reddit
- Приехали мы в Таиланд. Чемоданы кинули в номере и пошли осматриваться. Туда шли по прямой, обратно тоже. Но тут на беду увидели сбоку фруктовый рынок. Свернули. Это было фатальной ошибкой. Набрав разных фруктов, пошли в отель по прямой. Естественно, забыв, что мы свернули. В общем, бегали мы туда-сюда мимо этого рынка около часа. Уже начало смеркаться, спросить дорогу не у кого. Местные сидят и ржут, а мы носимся мимо них в панике. Потом остановили тук-тук, сказали название отеля, но мужик отказался нас везти, так как отель находился совсем рядом. Водила махнул рукой в направлении нашего отеля, и через 5 минут мы были на месте. Но тот страх и ту панику помню до сих пор. © boevyakanareika / Pikabu
- Случился на юге курортный роман. Все просмотрели, везде побывали, решили покататься на лодочке. Лучше бы этого не делали, потому что я не знал, что море — это совсем не река. До буя мы плыли 20 минут, обратно — 1,5 часа, волна не давала приблизиться к берегу. Я проклял эту лодку. Мало того, что по времени не уложился, с веслами так намучился, что, когда все-таки приплыли к берегу, проводил даму до номера, а сам пошел отлеживаться — на сегодня было достаточно приключений. © Палата № 6 / VK
- Приехала на море, отдыхаю, загораю. Пошла прогуляться по пляжу, смотрю — лицо какое-то знакомое. Женщина такая неухоженная, улыбается и смотрит на меня. Я подумала, что, наверное, это одноклассница, только не могу вспомнить, кто именно. Школу ведь давно закончили и не виделись уже много лет. Тут она походит ко мне и говорит: «Здрасьте, теть Марин!» И тут до меня дошло, вспомнила: «Точно! Одноклассница! Только не моя, а моей дочери». Да, вот как бывает. © Палата № 6 / VK
- Мы с женой поехали на курорт в Коста-Рике, жили на тихоокеанском побережье. Ужинали в ресторане на открытом воздухе. Однажды вечером видели, как мама-енот забралась на стол и обыскала все пакеты с сахаром. Моя супруга немного занервничала, но мне показалось это забавным, особенно когда официант отругал животное: «Уходи, енот, брысь давай!» Очевидно, эта мамочка была тут постоянным клиентом. На следующий вечер в ресторан пришла семья с тремя детьми. Они выглядели такими идеальными, будто сошли со страниц журнала. С ними была одна из местных собак — худая, но счастливая псина, которую они временно приручили. Собака встала у стола, ожидая угощения. И тут из кустов вышла мама-енот с четырьмя малышами. Увидев песеля, она приказала детенышам спрятаться, а сама направилась к столику и просто запрыгнула на ничего не подозревающую собаку. Та испугалась и рванула прочь из заведения. Семейство было в шоке. По мне, так это было очень смешно! © khegiobridge / Reddit
- Мне было 17 лет. Лежу я как-то на пляже и вижу — симпатичная девушка еле идет. Ну, думаю, перегрелась. Только хотел встать и помочь ей, как она потеряла сознание. Я подскочил как ошпаренный, взял ее на руки и бегаю, врача ищу. Тут ко мне подбегает тетка и начинает орать: «Помогите, дочку крадут!» Народ столпился, тетка меня мутузит какой-то сумкой. Я ору, зову врача. Итог: я женат на этой девушке. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 16. Мы с родителями поехали в Египет. В отеле, где мы отдыхали, был внутренний рыночек, где продавали всякую сувенирку — от папирусов до ковров-самолетов. И была там парфюмерная лавочка. Я туда заглянула, стала болтать с продавцом. Он мне сначала разные парфюмы предлагал, а потом спросил, мол, не хочу ли я пойти с ним погулять. Говорю, что по территории отеля — хоть сейчас. А он такой: «Не-е-ет, давай за территорией. Приходи вечером к выходу в город с этого рынка, и я тебе небо в алмазах покажу!» Ну я сначала опешила, а потом выдала: «Мы можем погулять за территорий отеля, если разрешит мой папа. Хочешь, позову его прямо сейчас?» Еще никто и никогда в моей жизни не сливался так быстро.
- Мне было 17 лет. Лежу я как-то на пляже и вижу — симпатичная девушка еле идет. Ну, думаю, перегрелась. Только хотел встать и помочь ей, как она потеряла сознание. Я подскочил как ошпаренный, взял ее на руки и бегаю, врача ищу. Тут ко мне подбегает тетка и начинает орать: «Помогите, дочку крадут!» Народ столпился, тетка меня мутузит какой-то сумкой. Я ору, зову врача. Итог: я женат на этой девушке. © Подслушано / Ideer
- Накануне вылета заснула, загорая на животе, и получила нехилый такой солнечный ожог пятой точки. Скажем так: полет домой был крайне некомфортным. © Kingflowerpants / Reddit
- Отдыхали мы на море вместе с семьей брата жены. Жили в частном секторе у милейшей хозяйки. Каждый вечер она готовила всякие вкусности: вареники, драники, шашлыки, а днем мы вместе ходили на пляж. Муж хозяйки даже пару раз свозил нас на машине показать местные достопримечательности. В общем, было все так по-доброму, как и должно быть между нормальными людьми. Мы сдружились, звали их в гости к нам в культурную столицу. Они обещали приехать. Перед отъездом купили ей и ее мужу недешевые подарки: хозяйке — цепочку серебряную, а супругу ее — болгарку. Подарили. За прощальным ужином были песни, слезы расставания, обещания звонить и ездить друг к другу в гости.
А утром нас ждало такси на вокзал и счет за все эти ужины с подробным описанием употребленных яств. В счет включили даже поездки к достопримечательностям и еще несколько незначительных поездок до магазина из разряда: «Да зачем вы будете такси вызывать? Я вас подброшу!» Хорошо, что у нас оставались деньги. Мы решили не ругаться и все оплатили, хоть сумма вышла немаленькая.
Прошло 5 лет. Неделю назад наши «друзья» позвонили и, как ни в чем не бывало, напросились в гости. Вот ждем. Экскурсионную программу составляем. Список блюд готовим. И смету прикидываем, по ресторанным ценам. © Dimetrisol / Pikabu
- Отдыхаем на юге. Случайно зашли в маленькую кафешку возле дома. В меню местная выпечка. Спрашиваем у хозяйки:
— У вас только выпечка?
— Нет, есть супы еще всякие.
Пауза.
— Вы мне скажите, что вы хотите, — я вам приготовлю!
Милота. © schewa*** / Pikabu
- Поехали с друзьями на море парочками: я с парнем и лучшая подруга с женихом. Взяли тур на целых 2 недели, чтобы насладиться отдыхом на год вперед. Но все пошло не по плану. Подружка с парнем начали страшно ругаться, рассорились так, что она съехала от него в отдельный номер. Мы думали, что помирятся, ведь вокруг такая красота, не время для выяснений. Но они разорвали свою помолвку, закатив скандал. Подруга зря времени не теряла, в тот же день ушла на свиданку с каким-то турком. К моменту нашего перелета домой она уже была помолвлена с другим. Маленькая жизнь длиной в 2 недели. © Палата № 6 / VK
- В прошлом году поехала отдыхать на море. Одна, без всяких путевок и договоренностей. Приехала на вокзал, а там таксист. Отвез он меня к частному дому, где хозяйка сдает комнату. Переоделась я и пошла погулять. По пути купила арбуз и, когда решила вернуться, то возникла одна проблема — я полностью забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом, пока не догадалась поехать на вокзал и найти того водителя. Он снова отвез меня в тот дом. Измученная, рассказала хозяйке о своих злоключениях, а та в ответ сообщила, что целый вечер наблюдала в окно за тем, как я гуляю вдоль улицы с арбузом. © Палата № 6 / VK
Со съемным жильем бывает немало курьезных ситуаций. Но для таких впечатлений и ездить далеко не надо: иногда в ближайшей поликлинике или даже в лифте можно влипнуть в такие приключения, что запомнятся надолго.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 человек, которые случайно нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
Народное творчество
2 года назад
8 фишек, которые превратят ваш осенне-зимний образ в конфетку
Культура
7 месяцев назад
20+ фотографий, каждая из которых красноречивее любого блокбастера
Народное творчество
2 года назад
Провалы случаются у всех, но чаще всего у дизайнеров. И вот 26 тому доказательств
Народное творчество
2 месяца назад
Как изменились 9 звездных мужчин, которые разбили сотни женских сердец в 2000-х
Кино
3 месяца назад
15+ человек, у которых в голове так крепко засели тараканы, что общение с ними пора было прекращать еще вчера
Истории
1 неделя назад
16 доказательств того, что делать поспешные выводы — все равно, что тыкать пальцем в небо
Народное творчество
4 месяца назад
15+ человек, которые пришли поесть в дорогущее место, где глаза округлились не только от цен
Кухня
7 месяцев назад
20 животных, которые нашли человеческим вещам очень своеобразное применение
Животные
3 года назад
15+ человек, которые так круто ставят наглецов на место, что даже чуточку завидно
Народное творчество
8 месяцев назад
20 сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица наших знаменитостей
Культура
2 года назад
18 случаев, когда братья наши меньшие продемонстрировали интеллект, достойный Эйнштейна
Животные
1 год назад