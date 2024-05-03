18 доказательств того, что сдавать и снимать жилье - это как танцевать джигу на муравейнике
Съемное жилье может таить в себе массу сюрпризов. Квартиранты сталкиваются с не совсем адекватными владельцами квадратных метров, которые приходят в гости без предупреждения или с бухты-барахты поднимают плату. А хозяева жилья нередко выпадают в осадок от того, что творят в их домах приличные с виду люди. И у тех, и у других есть вагон и маленькая тележка курьезных историй на этот счет.
А в конце статьи вас ждет двойной бонус — иногда адекватные люди все же находят друг друга даже в съемном жилье.
- Сняли с мужем квартиру в самом центре, еще удивились, что дешево. Сдавал мужичок, сказал, что квартира мамина, а маму из деревни не выковырнешь. Договор подписали, залог отдали, начали жить. Прошел месяц. Ночь, спим, с утра на работу. Открывается входная дверь. Вижу — в прихожей зажигается свет, стоит милая бабулечка.
— Вы спите, спите, я за банками приехала.
Ночь, блин. Какие банки?! Бабуля объяснила, что зять у нее таксует по ночам, она не спит, вот и сошлись две звезды. Вытаскивала она банки из всех самых укромных мест квартиры. Гремела, мыла. Естественно, мы не спали — шумно. Утром позвонил ее сын (который сдавал нам квартиру) и наорал на нас, мол, соседи жалуются, что мы шумим и мешаем им спать. Я объяснила, что это его маман за банками приезжала. Он нам сначала не поверил. Через 2 дня перезвонил, извинился, сказал, что такого никогда не было. Но когда она через какое-то время приехала и в наше отсутствие вытащила всю еду из холодильника, мы поняли, что пора менять жилье. © Zharkushy / Pikabu
- Мама сдает квартиру около 10 лет. Жильцы постоянно забывают продукты в шкафах и холодильнике — это уже классика. Но бывали и курьезные случаи: один раз нашли после квартирантов целого замороженного гуся! Бывшие жильцы за ним, естественно, не вернулись. Наши псы ликовали неделю на таких харчах. А один раз дама так торопилась сбежать, чтобы не платить за коммуналку, что забыла норковую шубу. Мама, правда, добрая: вернула ей шубу за погашение части просроченных платежей. © Alek714 / Pikabu
- А я в студенчестве снимала комнату у бабки. И вот заходит она как-то ко мне в комнату без стука, в руках у нее книжка. И таким раздраженным тоном сквозь зубы говорит:
— Маша, у меня тут в книжке $ 10 лежали...
Я сначала не поняла, а потом как поняла! Я начинаю лепетать, мол, ничего не брала. А она мне менторским тоном такая:
— А я уже нашла их. В другой книге. Просто на будущее имей в виду: я не потерплю! © mishkamasha / Pikabu
- Знакомая сдавала чудесную квартиру: с отличной мебелью и бытовой техникой, ремонт хороший. Они с мужем и детьми переехали в дом ее родителей (большой), чтобы ухаживать за ними, а освободившуюся жилплощадь решили сдавать. С договором, конечно. Я посоветовала еще сделать видео, когда снимающая семья будет принимать ключи и осматривать квартиру перед заездом. И прямо проговаривать фразы: «Обратите внимание на шкафы, столы, люстры, кровати». Даже не знаю, почему я это ляпнула — само в голову пришло. И вот на прошлой неделе звонит мне Оля и говорит, что ее квартиросъемщики внезапно съехали и увезли всю отличную мебель, люстры, технику, а вместо них заполнили 3 комнаты убитыми вещами с описанием, как в договоре. Вот был хороший стол, а теперь есть стол, но совсем другой. А тут Оля про видео вспомнила! Сказала воришкам, что подаст заявление в суд, ибо у нее есть свидетели (соседи все видели) и видео. Видео переслала, чтобы наглядно было. Вернули они все! Хлам забрали. Пытались вернуть свой залог в $ 300, но не тут-то было. © Хищный ЗаИц / ADME
- Снимали мы с парнем квартиру у тетки лет 50. И вот однажды парень ушел на учебу, я решила принять душ. Выхожу, едва прикрываясь полотенцем, иду по квартире, а навстречу мне мужик. С внешностью, ну честное слово, угрожающей. Суровый, помятый, весь в синих татухах. И говорит такой: «Меня хозяйка прислала проверить кран. Вы ж ей говорили, что-то с ним там того». Можете представить, как мне было страшно! А потом оказалось, что этот товарищ регулярно по квартире шастал в наше отсутствие. Звонил в звонок, если не открывали — открывал ключом... Хозяйка на наше возмущенное: «Какого черта?» — ответила, что мы сами виноваты: дома у нас бардак, а должен быть всегда порядок! © Unknown author / Pikabu
- Сдавал дом. Мне позвонили жильцы и сказали, что у них вода течет. Я приехал, смотрю: труба в задней части дома сорвана, вокруг все мокрое. Спрашиваю, мол, что случилось. А квартирантка мне: «Не знаю. Я вышла на улицу, а тут уже водопад». Я перекрыл воду, стал трубу ремонтировать. И вдруг слышу со стороны сарая какой-то стук, да и сам сарай трясется так, будто вот-вот рухнет. Я подошел, дверь открыл, а там пони! Спросил у девушки, что там делает животное, а она на голубом глазу: «Ну а куда его? Когда я привязала его к дому, вдруг полилась вода». Жесть, конечно. © runswitscissors / Reddit
- Сняли квартиру у дедули. Договор, залог, оплата: все отлично, въехали. Через полгода начались у нашего деда заскоки. Звонит: «Мы сейчас приедем кое-что забрать из шкафа (он на замке)». Ну приезжайте. Открываем двери, входят трое: бабка, ее сынок под потолок и дедуля. Бабка побежала сразу на кухню, дед с детиной — в спальню, к шкафу. Муж с ними, я за бабкой, а она уже по шкафчикам пошла лазить! Я говорю: «Вы чего делаете?» А она такая: «Проверяю, чисто ли!» Начинаю закипать... А она в коридор убегает и говорит: «У вас много обуви, на сушилке трусов много (в семье 4 человека), значит, помимо вас тут еще кто-то живет!» Я еле сдержалась, муж остановил. Дед шкаф потрошит, детина стоит и караулит. Искали они вазочку 2 часа! Не нашли, ушли. Теперь самое интересное: утро понедельника, муж и старшая дочь ушли, младшая во вторую смену учится, мне к 10 на работу. Стою уже в куртке, собираюсь выходить. Открываю дверь, а там дед с ключом! Говорю:
— Вы чего тут делаете?
— Я за вазочкой!
— В смысле? Вы без нас хотели зайти?
— Ну да. А что такого?
Дала ему 10 минут на все. Он моментально нашел вазочку и ушел. Как вспомню то время, аж трясет! © user5572961 / Pikabu
- Моя семья владеет жилой недвижимостью. Когда-то сдавали дом молодой паре с поисково-спасательными собаками. Это были люди с хорошей кредитной историей, их рекомендации были безупречны. Они въехали и первые 9 месяцев содержали жилье в хорошем состоянии. Потом перестали стричь газон и убирать за своими собаками. Соседи начали жаловаться, поэтому мы сказали им, что продлевать договор аренды не будем. И вот однажды ночью они съехали. Но перед этим обмазали мясным фаршем стены, двери и окна, а затем включили батареи на максимум. Около 1,5 суток мы не могли даже войти в дом... © istayquiet / Reddit
- Моя знакомая с семьей снимала квартиру в частном доме. То, что хозяин мог зайти в любое время без стука и «Здравствуйте», они еще терпели. Но добило другое. В семье 4 человека, в том числе двое детей — подросток и годовас. Стирки, понятно, много. Дело было в ноябре. Заходит хозяйка, видит стирку и начинает ныть: «Что ты постоянно стираешь? Это же пар, газ, вода... Могла бы до весны подождать и постирать на улице!» © user8502674 / Pikabu
- Сдаю однушку в новом доме. Квартира свежая, светлая, мебель новая, кухонный гарнитур бирюзовый — просто космос. Заехала молодая семья с ребенком: приличные такие, тихие, все им понравилось. Я пришла через месяц за деньгами и обалдела: они обклеили всю кухню черной матовой пленкой, а стол закрасили черной краской, причем неаккуратно так, некрасиво. Спрашиваю: «Это что за перфоманс, еще и без спроса?», а девушка такая: «Пока мы платим и тут живем, делаем, что хотим!» По договору у них было 2 недели на то, чтобы съехать. Я сказала, что залог верну, только если они приведут все в изначальный вид. Она попыталась сама все отодрать и почистить, но не получилось. Залог я потратила на клининг и флакон валерьянки. К счастью, бирюзовой кухне удалось вернуть первозданный вид.
- Снимал двушку со старым ремонтом очень дешево, хозяева жили в Греции. Платил всегда вовремя, проблем не было. Прошло 8 месяцев. И вдруг в одно прекрасное летнее утро звонок в дверь. Открываю, а там 2 чемодана и хозяин с хозяйкой, улыбчивые такие: «Артемушка, здравствуй, родной ты наш! А мы только с самолета, домой. И ты тут?» А где мне еще быть? Говорят: «Слушай, заплати нам за 2 месяца вперед — и останешься здесь жить, а мы себе квартиру снимем». Я отказался — не было у меня таких денег. Ну и началось: плита грязная, квартиру не пылесосил (хотя пылесосил), в ванной запах... В общем, мне пришлось несколько дней жить в одной комнате с их сынком, пока я себе новое жилье не нашел. Так с меня еще хотели срубить $ 30 за проживание плюс коммуналку за последний месяц. Еле ноги унес. © ArtiomM / Pikabu
- Молодая пара снимала у меня квартиру. Они вечно задерживали оплату, а дома был бардак. Однажды девушка позвонила и спросила, можно ли завести хомяка. Я сказал: «Нет, нельзя. Но если у вас есть деньги на хомяка, я бы порекомендовал заплатить арендную плату — у вас задолженность за 2 месяца». А дева отвечает, мол, это деньги, которые ей на день рождения подарили, тратить их на аренду она не собирается. Ну что ж, теперь она на собственном горьком опыте усвоила, что когда тебя собираются выселить, «денег на день рождения» больше не существует. Спойлер: она купила хомяка. © Iristhevirus217 / Reddit
- Снимали в студенчестве комнату в двухкомнатной квартире. В нашей комнате были обшарпанные обои из разных рулонов и желтые от старости шторы, не было ни одной тумбочки и полки. Хозяйка полгода к нам не заходила, только деньги брала. Мы поклеили дешевые, но приличные обои, повесили свои шторы и полки, постелили на кровати пледы — комната уже приличнее стала выглядеть. Хозяйка, увидев все это, выдала: «За такую комнату вы мне в 2 раза больше должны платить!» Нам удачно подвернулся вариант гораздо лучше и мы съехали в тот же месяц, вернув комнате первозданный вид (только обои оставили). Как хозяйка выла! И еще требовала, чтоб мы ей квартирантов сами нашли. Потом случайно пересеклись с одной из студенток, которые вторую комнату снимали, и она сказала, что наша уже полгода пустует. © Elisizova / Pikabu
- Я сдал дом по очень низкой цене трудолюбивой паре с двумя маленькими детьми. Я только что закончил там ремонт — потратил на него £ 4 тыс., все было новенькое. Ничего вроде не предвещало беды, но через полгода я внезапно получил счет на оплату налога в размере £ 800 за многоквартирный дом. Оказалось, что «молодая семья» вообще не въезжала — они сдавали наш дом в субаренду 8 другим людям и зарабатывали на этом в 3 раза больше, чем платили мне! Еще они продали холодильник и стиралку, а потом исчезли. В итоге мне все это влетело в копеечку. © pambie / Reddit
- Парень снимал у нас квартиру лет 10, потом съехал и вместо себя поселил свою знакомую девочку. Спустя пару месяцев началось нытье, что антенна барахлит, сантехнику надо обновлять, лампочка перегорела, из окна летом дуло. Мы сначала реагировали, но с глобальными ремонтами-то за раз не справишься, тормознули. В общем, она съезжать надумала. И между делом говорит: «Мне Ваня (бывший арендатор) мебель и технику продал, я забираю», — и список выкатывает. Мы в шоке, ибо это все взамен нашего старого предыдущими жильцами приобреталось и оставлялось. То есть мы никогда пустую квартиру никому не сдавали. Звоним Ване, благо контакты остались, а он и говорит, что только пылесос ей продал, про остальное впервые слышит. Короче, оставили все себе. Но все равно она, когда съезжала, зачем-то прихватила пульт от телика. © Julia Julieva / ADME
- Я 2 года снимала квартиру у милой бабушки, а потом она решила жилье продать, и я съехала. Но через некоторое время начались звонки от новых собственников жилья по странным поводам. Например: «У нас забился слив в душевой кабине. Что делать?» Оказалось, новые владельцы позвонили бабуле, чтобы узнать, почему так происходит, а та дала им мой номер. Первый раз я им вежливо ответила, что ничем не могу помочь. Второй раз они позвонили, так как у них перестала зажигаться газовая плита. При этом звонили мне с претензией, мол, когда они покупали квартиру, все работало. И по мнению новых собственников, и по мнению той бабушки именно я должна устранять все неполадки, так как я там жила, всем пользовалась и истратила технический ресурс бытовой техники и различных предметов обихода. Либо я должна заплатить за ремонт всего, что сломалось уже после моего отъезда. Я не то что офигела — мне показалось, что я или сплю, или в какой-то параллельной вселенной очутилась. © Анфиса / ADME
- Сдавал жилье. У меня был квартирант, который устилал весь пол квартиры мусорными пакетами, вечно заливал его водой и принимал ванну в гостиной. Кухня и ванная тоже были в довольно плохом состоянии. В конце концов пол обрушился на квартиру снизу (к счастью, никто не пострадал). © landlordgb / Reddit
- Когда-то давно мы с мужем и друг с женой вместе снимали большой дом. Получалось очень приятно по деньгам. Хозяйка была странной дамой — доброжелательная, ни к чему не придиралась, но приходила раз в пару недель. По ее словам на чердаке хранились какие-то вещи, и она их потихоньку хотела перенести в свою квартиру. Мы все молодые, общительные, были не против. К слову, она никогда не появлялась, если никого не было дома. А потом мы начали замечать, что пропадают наши вещи. То лампочка из светильника исчезнет, то мои трусы с веревки во дворе. Когда у друга пропали новые ботинки из коридора, мы забили тревогу. Друг аккуратно спросил у хозяйки: «А вы случайно не прихватили мои ботинки, коричневые такие?» А она в ответ: «Ой, я посмотрю у себя». Принесла в следующий раз, уже ношеные. Мол, подумала, что это сына, вот и забрала. Потом пропали мой бюстгальтер, банное полотенце, носки, тапки. И если осторожно, как бы невзначай, мы спрашивали о какой-то вещи, она к нам возвращалась. Съезжать не очень хотелось, дом действительно был хороший, место красивое, расположение удобное. Просто договорились между собой ходить за ней по пятам под видом «поговорить за жизнь», не оставляя эту волшебную женщину в одиночестве ни на секунду. Так наши вещи оставались в безопасности. © Tanuxoid / Pikabu
Бонус: иногда адекватные люди находят друг друга
- 4 года назад снял квартиру. Однушка, но 55 метров. Ремонт отличный. Новая хорошая мебель. Цена = аренда + коммуналка. Хозяин купил квартиру для своего сына, который только родился. Его пожелание — чтобы все было нормально. Ну ок, я въехал. Живу то один, то с подругами. Плачу за аренду, стоимость коммуналки мне арендодатель не сообщает. Жду месяц, два, пять... Думаю, блин, там сумма уже набралась серьезная, надо оплачивать. Спрашиваю: «Чего не сообщаешь размер коммуналки-то?» Ответ поразил: «Ты хороший человек и отличный арендатор, коммуналку я сам платить буду». У меня не было слов. Мы с ним виделись только при заключении договора и больше не общались. Я только ежемесячно пишу, что оплачен месяц. Уже 4 года не плачу коммуналку. Приятно. © AGKP / Pikabu
- Ребенок вырос, уехал учиться, мы с мужем захотели годик-два пожить на юге. Квартиру бросать без присмотра было боязно, решили сдать за символическую плату паре без детей и животных. Выбрали скромных супругов-студентов, заключили договор на год. Но юг затянулся, мы вернулись через 3 года. Вместо моей миленькой квартирки в светлых тонах была абсолютно та же самая квартира в светлых тонах, но другая. Поясню: они переклеили обои, перекрасили стены, перестелили ламинат, подбирая цвета, которые были. Но самое прикольное — новая роспись на кухне в тех же тонах и в том же стиле (я когда-то расписала стены) и отреставрированные кресла-качалки на балконе (моя столетняя любовь). © Slivkina / ADME
Курьезные истории могут происходить не только в съемном жилье, но и вообще где угодно — в тренажерном зале, лифте или в магазине. И иногда они круче любых анекдотов.
Комментарии
Мда,мне все же везёт) прекрасно всех адекватных арендодателей помню,Натальсанна,Маша,Лена,вы лучшие, спасибо от души.
Менее адекватные тоже попадались,но имена из уже не помню. Но такой дичи,как в статье,к счастью,не встречалось