18 доказательств того, что сдавать и снимать жилье - это как танцевать джигу на муравейнике

Съемное жилье может таить в себе массу сюрпризов. Квартиранты сталкиваются с не совсем адекватными владельцами квадратных метров, которые приходят в гости без предупреждения или с бухты-барахты поднимают плату. А хозяева жилья нередко выпадают в осадок от того, что творят в их домах приличные с виду люди. И у тех, и у других есть вагон и маленькая тележка курьезных историй на этот счет.