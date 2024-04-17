18 доказательств того, что занятия спортом не только укрепляют тело и дух, но и нервную систему закаляют о-го-го как

Девочка это ещё цветочки. На меня плюхнулся мужик весом с центнер где-то... нахлебаться воды не успела, плаваю с задержкой дыхания. Но сказать, что была зла, это ничего не сказать. Тем более, что на мои крики и просьбы вывести малохольного из воды - никто не отреагировал. Томный вьюнош-спасатель продолжал залипать в телефон, остальных сотрудников вообще не видно было. Вот тут уже я вышла из воды и раскрыла иерихонскую трубу. Скандал был знатный. Особенно после того, как записи с камер посмотрели.