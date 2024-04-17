".... многие реально считают, что единственная цель похода на фитнес или в бассейн — подцепить парня. " - Вот пришлось мне поработать в ДубаЯх. Решил я пойти заниматься в тренажОрку. Пришёл... А там на дверях расписание:
"Время тренировок:
Мужчины 10:00-14:00
Женщины 15:00-19:00"
Вот чего я попрусь в эту тренажОрку? Тренироваться что ли? Не пошёл.
18 доказательств того, что занятия спортом не только укрепляют тело и дух, но и нервную систему закаляют о-го-го как
Одни люди посещают фитнес-клубы регулярно, другие появляются там строго по весне, чтобы привести себя в порядок к лету. И те, и другие идут в спортзалы за спортивной фигурой и здоровьем, а возвращаются порой с полными карманами впечатлений.
- Какая-то мамаша притащила пацана лет 5 в женскую раздевалку, причем папа был в мужской раздевалке, и я не понимаю, что мешало маме отправить сына переодеваться с отцом. И ладно бы в предбаннике его посадила, так нет — затащила прямо туда, где шкафчики и душ. Я стою в мокром купальнике, мне холодно, а переодеться не могу. Намекаю, мол, не может ли пацан в другом месте посидеть, в предбаннике или у администратора? А она мне такая: «Нет, не может! Там же опасно! Мало ли что случится!» Ну я плюнула и начала раздеваться. И тут такой визг поднялся! «Вы что делаете? Тут же ребенок!», — заорала мамаша. И в туже минуту предбанник стал безопасным местом для пацана, и его переместили туда. © TatyanaK1980 / Pikabu
- Одна знакомая, узнав, что я в фитнес-клубе чаще всего хожу в бассейн, спросила:
— Да ладно? И как ты там раздеваешься?
— В смысле?
— Ну купальник у тебя какой?
— Обычный спортивный.
— И спина открыта?
— Ну да.
— Ой, ты так парня не подцепишь! Они как посмотрят на твои татуировки, так сразу подумают, что ты дурында какая-то.
Л — логика, причем тут «прекрасно» все. Видимо, многие реально считают, что единственная цель похода на фитнес или в бассейн — подцепить парня. © Anastomus / ADME
- Занимаюсь в тренажерке. Подходит ко мне какой-то мужик-бодибилдер и говорит, что ему не нравится, как я дышу, мол, его это отвлекает. Я такой: «Понятия не имею, о чем ты говоришь», а он: «Конечно, ведь ты не слышишь себя в наушниках!» И это при том, что мы занимались с ним в разных концах зала! Потом он буркнул: «Не дыши так рядом со мной!» и ушел. Что это было? © srakken / Reddit
".... многие реально считают, что единственная цель похода на фитнес или в бассейн — подцепить парня. " - Вот пришлось мне поработать в ДубаЯх. Решил я пойти заниматься в тренажОрку. Пришёл... А там на дверях расписание:
- Долго работал тренером по боксу в одном спортивном клубе. Был среди нас тренер, который флиртовал чуть ли не со всеми посетительницами-ровесницами. Девушкам, естественно, было приятно его внимание: хорош собой, высокий, с глубоким голосом и вообще джентльмен. А то, что у него была девушка, причем достаточно ревнивая, самого парня не смущало. И вот в один день прихожу на работу, а в зале стоят крики. Оказалось, что знакомая его девушки начала ходить в этот же клуб, увидела, как он заигрывает с посетительницами, и, конечно, рассказала все его даме. Та прибежала, устроила истерику посреди чужой тренировки, выясняла с ним отношения полчаса, а потом удалилась. С того дня он больше ни разу не кинул ни одного комплимента девушкам, а «случайные» нежные касания сошли на «нет». Неужели ему был необходим такой позорный скандал, чтобы осознать, что он ведет себя неправильно? © Подслушано / VK
- Когда я последний раз был в спортзале, видел чувака, который бегал по дорожке в классических брюках, туфлях и галстуке. Как будто он забыл принести в офис сменную одежду для спортзала, но решил не отменять тренировку. © QueenOona / Reddit
- Всю жизнь профессионально занимаюсь бегом. Часто бегаю в фитнес-клубе на дорожке от 20 км и больше. И каждый год одно и то же: ко мне подходят фитоняшки или подснежники (это те, кто занимается исключительно перед летним сезоном) и просят не сбрасывать время после пробежки или сфоткать их на моей дорожке, чтобы были видны цифры. Одну даже ради интереса нашла в соцсетях, и под фото с моими результатами было написано что-то типа: «Иду на рекорд». Я одного не понимаю: зачем? Что им это дает? Мне не жалко, но очень смешно на это смотреть. © Подслушано / VK
- Ходила в тренажерку, где была совместная раздевалка с детьми. Папаши, естественно, постоянно ошивались там и мешали переодеваться дамам, женщин это не устраивало. Мы пытались их выпроваживать, жаловались администратору, но все тщетно. Однажды пришла новая девушка. После зала она сходила в душ, и когда вышла оттуда, из прикрывающих тело частей туалета на ней была только татуировка кошака на бедре. Челюсти пап и мам отвисли. Мамы поделились с другими мамами. Через 2 дня у нас были разные раздевалки. © Подслушано / VK
- Довольно часто в спортзале вижу одного и того же мужика, который включает на планшете фильм и встает на беговую дорожку его смотреть. И так стоит час, другой, смотрит. Никогда не видела, как он бегает. Думаю предложить ему в следующий раз на велотренажер пойти: там и сидеть еще можно — удобно. © Подслушано / VK
- Меня на прошлой неделе чуть не утопила в бассейне девчонка лет 10. Мать ее тюленила возле бортика, а девка висела на разделителе. Только я до нее доплыла — сиганула с разделителя прямо на меня. Воды я знатно нахлебалась. Очень я была зла! Тем более, там часть бассейна отгорожена, где можно спокойно отдыхать, бултыхаться и никому при этом не мешать. Но нет, блин, им надо впереться на дорожку, мешать тем, кто плавает, и возмущаться, если их задели. © Ms.Morrigan / Pikabu
Девочка это ещё цветочки. На меня плюхнулся мужик весом с центнер где-то... нахлебаться воды не успела, плаваю с задержкой дыхания. Но сказать, что была зла, это ничего не сказать. Тем более, что на мои крики и просьбы вывести малохольного из воды - никто не отреагировал. Томный вьюнош-спасатель продолжал залипать в телефон, остальных сотрудников вообще не видно было. Вот тут уже я вышла из воды и раскрыла иерихонскую трубу. Скандал был знатный. Особенно после того, как записи с камер посмотрели.
- В нашем жилом комплексе есть небольшой спортзал. Я хожу туда с другом тягать железо. Будний день, часов 12. Заходит какой-то мужик с женой, а у жены коляска с ребенком. Я такой: «Наверное, они хотят потренироваться, но ребенка некуда деть. Ничего страшного». Они занимаются в сторонке, мы с приятелем жмем железо. И тут чувствую: воняет как в туалете. Решил, что ребенок сходил по-большому. Запах раздражает, но всякое бывает, молчу. Минут через 5 оглядываюсь через плечо и вижу, что мамашка меняет подгузник младенцу прямо на коврике для йоги! Блин, тут же есть туалеты! Я вообще-то использую коврики для йоги, чтобы растягиваться, а ты там подгузники меняешь? Я был зол и возмущен как никогда. © HerroPhish / Reddit
- Раньше я ходила в спортзал с отцом и называл его папой, когда мы там разговаривали, потому что... ну, он мой отец. Однажды ко мне подошла какая-то незнакомая тетка и очень противным и унизительным тоном выдала: «Какого черта ты продолжаешь называть этого мужчину папой?» Я говорю, мол, очевидно потому, что он мой отец. И тетка такая: «Даже если и так, но в спортзале это звучит странно!» Я так и не поняла, что это было. © jupiter_theplanet / Reddit
- Пришла как-то в тренажерку на кардио, там всегда улетные клубные треки фоном крутят, а в тот день еще и погромче сделали. Заходит уборщица, начинает протирать тренажеры и внезапно пускается в пляс, легко, просто, непринужденно. Почему бы и нет, собственно. Вот что значит кайфовать от своей работы! © Подслушано / VK
- Парень на соседнем тренажере громко слушал музыку через динамик телефона — я даже через наушники ее слышал. Попросил его выключить — он меня проигнорировал. Я сказал, что он мешает другим людям, заставляя всех слушать его музло, тем более, что в спортзале можно взять наушники напрокат. А он такой: «Ну давай выйдем и решим все проблемы по-мужски». Я сказал, что мне это вообще не интересно и предложил разобраться, кто прав, с помощью персонала зала. Внезапно смотрю, а он чуть ли не плачет, и говорит такой: «Извини, у меня просто был плохой день». И ходит. Я отдаю ему должное за извинения, но это было чертовски странно. © keenly_disinterested / Reddit
- Купила абонемент в фитнес-клуб. Пришла такая вся в коротких шортах, в обтягивающей маечке, как по подиуму прошлась до беговой дорожки. Естественно, поймала на себе кучу восхищенных взглядов и... упала, когда решила выпендриться и сделала скорость 12 км/ч. Итог: порванная майка, вывих ноги, и меня нес до дома человек, ради которого я, собственно, и записалась в этот чертов зал. Предложил сходить в театр, когда поправлюсь. Эх, мечты сбываются. Правда, не так я себе это все представляла. © Подслушано / VK
- Хожу на фитнес много лет, предпочитаю силовые занятия. И ходила я на тотал-боди, где часть упражнений выполнялась с бодибарами — такими тяжелыми палками на плечах. И одна дама повадилась таскать с собой 3-летнего сына. Деть шилопопый, бегает между всеми, и страшновато его задеть этой тяжелой палкой. Мы делали мамашке замечания, а она только огрызалась: «Мне оставить ребенка негде, а фигуру привести в порядок надо!» Сейчас хожу в клуб, где для детей есть отдельные занятия, чтобы они взрослым не мешали. © TatyanaK1980 / Pikabu
Кажется, администрация фитнесс-зала, куда мамашки тащат детей, должна с них при входе требовать дополнительную максимальную страховку на ребенка.
И долбанутых отвадит, и в случае неожиданной травмы будет меньше визга...
- Недавно в бассейне на соседней дорожке чинно так плавала дама, у которой на лице был какой-то крайне сложный макияж, чуть ли не грим даже. И она жутко ругалась на меня, плававшую по дорожке справа от нее, и на парня, плававшего по дорожке слева от нее, что мы, мол, слишком сильно воду колеблем, и на нее волны все идут. Я так и не постигла ее логику. Поэтому вопрос был один: «Что происходит, блин?» © Anastomus / ADME
- Вожу дочь в крупный спорткомплекс. Приходится ждать в холле, пока она занимается. Из этого холла идет длинный коридор в спортзал. В коридоре часто собираются классические качки: рост 2 метра, горы мышц. И часто вижу такую картину: из спортзала с диким ором вылетают дети 4-6 лет и несутся по коридору в холл, не замечая ничего и никого на своем пути. Качки при виде волны детей, несущихся на них с диким ором, в панике начинают выстраиваться по стенкам, прижимая бутылочки для воды к груди. При этом почти все зажмуриваются и все в панике.
- Как-то в одном популярном зале мне нужна была помощь с настройкой тренажера. Подошел видный лысый дядька, весь в красном, тренажер мне настроил. Поблагодарила мужика и заметила, что все таращатся на него, а в последствии и на меня. Чуть позже увидела этого дядьку на билборде. Оказалось, что это был популярный рэпер, о существовании которого я тогда вообще не знала. © Елена Шабанова / ADME
Курьезные случаи могут произойти где угодно: на работе, в магазине или в лифте. Иногда самая обыденная ситуация превращается в какую-то трагикомедию, из которой не знаешь, как выбраться. Но юмор и самоирония спасают почти всегда.
Комментарии
По поводу "в тренажерке мужиков цеплять"
Сто лет назад в моем районе открылся, наверное, первый большой спорт клуб. Это было прямо вах! событие. И, наверное, первые месяца два все могли любоваться деффачками в юппочках "рассмотри мои трусы" и полном боевом макияже. И это в нашем местячковом клубе. Так что смею предположить, в клубах побогаче тоже было и есть на что посмотреть
По поводу дыхания и мешает.
А я вот мужика понимаю. Некоторые типа как "дышат правильно", а на леле окружающие слышать какие-то то ли звуки во время бурного секса, то ли астматика в стадии "ща сдохну". Раздражает ужасно
По поводу раздевалки доч детей. А что, мля, делать отцам, если раздевалка, где переодеваются ИХ дети, так расположена? И не все лети ещё могут сами все сделать или сделать быстро? Или отцы - не родители??? И, главное, виноватыми сделали мужчин, а не администрацию клуба!
Так, для справки: большая часть дам в раздевалках своим видом не то, что соблазнит, а скорее отвратит мужчин, пялиться там мало на кого есть. Даи не всем мужчинам интересно это дело или силы и желание есть.
По поводу "напуганных качков".
Естественно им страшно! Если дикий ребенок в кого врежется, то виноватым будет не этот ребенок, который несется на первой космической скорости, а мирно стоящий дядька
И еще по поводу раздевалок для детей: они должны быть и быть отдельными. И еще бы хорошо сделать отдельные туалеты доя детей. Чтобы и папы, и мамы могли при необходимости детей туда сопроводить. Без истерик со стороны резидентов