17 метких твитов, под которыми каждая женщина может написать: «Ну ведь 100 процентов!»

Народное творчество
2 дня назад

Только женщина сможет полностью понять и прочувствовать другую женщину. Поэтому так иногда хочется поделиться своими мыслями, чувствами, хотелками и всякими зарисовками из жизни — и услышать в ответ: «Понимаю, сестра».

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А вот эти авторы твитов натурально попали в анекдот и решили рассказать об этом другим.

Комментарии

Уведомления
Поющий Енот
1 день назад

На уездном сайте A было так много якобы женских твитов про тампоны, косметику, еду и отсутствие мозгов, что казалось, будто женщины уездного сайта A рождаются только затем, чтобы достичь пубертатного возраста, пожаловаться на месячные, пожрать ночью, помолчать многозначительно и умереть...

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Асхаэль
1 день назад

Пожалуй, только твит про 500 тысяч на обследование злободневен. Но он, с другой стороны, и к мужчинам применим )

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Кристина Монолева
1 день назад

понравился №13, хотя думаю, что "нечем заняться" длится очень недолго... а №14 – перевод с английского, разумеется

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