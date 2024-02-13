17 метких твитов, под которыми каждая женщина может написать: «Ну ведь 100 процентов!»
Народное творчество
2 дня назад
Только женщина сможет полностью понять и прочувствовать другую женщину. Поэтому так иногда хочется поделиться своими мыслями, чувствами, хотелками и всякими зарисовками из жизни — и услышать в ответ: «Понимаю, сестра».
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Комментарии
Уведомления
Пожалуй, только твит про 500 тысяч на обследование злободневен. Но он, с другой стороны, и к мужчинам применим )
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понравился №13, хотя думаю, что "нечем заняться" длится очень недолго... а №14 – перевод с английского, разумеется
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№8 - стать богатой,чтоб скупить всю косметику на свете? Тут явно не хватает части истории
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