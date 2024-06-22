Извечная убежденность некоторых женщин : " - Ну со мной то он сразу начнет работать и помогать мне. Просто он эту дуру-бывшую не любил , как меня !"....
13 ехидных комментаторов, которые просто не в силах прикусить свой острый язычок
Герои нашей статьи за словом в карман не лезут и любую тему молниеносно прокомментируют так, что хоть стой, хоть падай. А мы и рады — и посмеяться, и новую статью написать, чтобы смешно было не только нам, а и всему интернету тоже.
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А вот это реально так и бывает 😐
Мне сейчас коллега симку на рабочем телефоне менял. Старую вытащил, новую вставил, a старая все время перед носом лежала, смотрели мы на неe в 4 глаза.
Через минуту понадобилось старую приклеить к карточке, чтобы сдать - нет ее, исчезла. Нашлась на другом конце длинного стола под клавиатурой. Как - не спрашивайте)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Alexey93 / Pikabu
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Болею, родственница говорит,что приедет в гости, отвечаю, что не надо приезжать-я болею. Ответ:не бойся я не заражусь ! А то что мне больной вообще неохота никого видеть, ни с кем общаться, никого угощать и тд ей даже в голову не приходит .
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu
А вот и еще несколько статей с ехидными комментариями, от которых можно животики надорвать:
Комментарии
Заказала недавно мужу льняные брюки на жару.
Посылка дошла за 5 дней, но... ткань изумительная, а размер не подошел, хоть и выбрала самый маленький в линейке.
В поясе мы можем вдвоем поместиться, а в длину ему kоротки, хотя муж и невысокий.
Возврат там сильно замороченный, наша почта тоже работает не ахти, думаю - ладно, продам.
Составляю текст:
"Продаются новые льняные брюки на толстозадого мужчину с короткими ногами"
Кажется, желающих не будет)