13 ехидных комментаторов, которые просто не в силах прикусить свой острый язычок

Заказала недавно мужу льняные брюки на жару.

Посылка дошла за 5 дней, но... ткань изумительная, а размер не подошел, хоть и выбрала самый маленький в линейке.

В поясе мы можем вдвоем поместиться, а в длину ему kоротки, хотя муж и невысокий.

Возврат там сильно замороченный, наша почта тоже работает не ахти, думаю - ладно, продам.

Составляю текст:

"Продаются новые льняные брюки на толстозадого мужчину с короткими ногами"



Кажется, желающих не будет)