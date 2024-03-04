18 комментариев, которые выжмут из вас недельную порцию смеха за 5 минут
Пользователи с отточенным чувством юмора — настоящие герои интернета: они способны ввернуть хлесткую фразочку в тему и развеселить нас всего-то парой слов. Вот подборка новых комментариев из сети от тех, кто использует свои комические способности на полную катушку.
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Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Malemso / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Tony.Pizzicato / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Egorgrob / Pikabu
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Буду третьей из комментов выше: не "В потом спрашивает", а " а". Исправьте)
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Для создания этого материала был использован источник: Adedas / Pikabu
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Недавно вынужденно была вместе на занятии с дамой, которая извергала 350 слов в минуту, каждые несколько секунд меняя тему.
За три часа я думала, что рехнусь...
Ей бы подошел ник "Говорунья" 😵
Для создания этого материала был использован источник: Zemlyanika / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: user6976517 / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: BlackRobert / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu
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У нас сейчас рабочие дома плитку кладут, и конечно я говорю кошке, что она за старшую: рабочие должны знать, что за ними ведётся контроль, да и кошка должна осознавать всю ответственность, возложенную на неё)))
А вот и еще несколько статьей с комментариями, которые способны вмиг вас развеселить:
Леонид же, вроде, не? 🤣🤣🤣