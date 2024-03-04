18 комментариев, которые выжмут из вас недельную порцию смеха за 5 минут

Народное творчество
1 час назад

Пользователи с отточенным чувством юмора — настоящие герои интернета: они способны ввернуть хлесткую фразочку в тему и развеселить нас всего-то парой слов. Вот подборка новых комментариев из сети от тех, кто использует свои комические способности на полную катушку.

1.

Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

2.

Для создания этого материала был использован источник: Malemso / Pikabu

3.

Для создания этого материала был использован источник: Tony.Pizzicato / Pikabu

4.

Для создания этого материала был использован источник: Egorgrob / Pikabu

5.

6.

7.

Для создания этого материала был использован источник: Adedas / Pikabu

8.

9.

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Недавно вынужденно была вместе на занятии с дамой, которая извергала 350 слов в минуту, каждые несколько секунд меняя тему.
За три часа я думала, что рехнусь...
Ей бы подошел ник "Говорунья" 😵

-
-
Ответить

Для создания этого материала был использован источник: Zemlyanika / Pikabu

10.

11.

12.

13.

14.

O_о
1 день назад

Про тиктокарей боян, а с вебкаменщиков чё-та ржу)

-
-
Ответить

Для создания этого материала был использован источник: user6976517 / Pikabu

15.

Для создания этого материала был использован источник: BlackRobert / Pikabu

16.

Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu

17.

18.

Глист осенний на ветруууууу
45 минут назад

У нас сейчас рабочие дома плитку кладут, и конечно я говорю кошке, что она за старшую: рабочие должны знать, что за ними ведётся контроль, да и кошка должна осознавать всю ответственность, возложенную на неё)))

-
-
Ответить

А вот и еще несколько статьей с комментариями, которые способны вмиг вас развеселить:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее