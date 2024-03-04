18 комментариев, которые выжмут из вас недельную порцию смеха за 5 минут

Пользователи с отточенным чувством юмора — настоящие герои интернета: они способны ввернуть хлесткую фразочку в тему и развеселить нас всего-то парой слов. Вот подборка новых комментариев из сети от тех, кто использует свои комические способности на полную катушку.

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