19 историй о бывших, по которым бразильские сериалы плачут

Истории
2 часа назад

Почти у каждого человека есть легендарная история про бывшие отношения, которую можно рассказывать как анекдот, а порой и трагикомедию. На основе некоторых историй возможно и снять фильм с захватывающим сюжетом. Герои нашей статьи откровенно рассказали про своих бывших половинок.

  • Сыну 8 лет, заканчивает 2 класс. С 1 класса дружит с мальчиком из параллельного класса, с ним же ходит на секцию по борьбе. И вот они стали ходить друг к другу в гости. С первого же взгляда мальчик стал мне кого-то напоминать. Фамилия его мне ни о чем не говорила. Спросила, как зовут маму с папой. Оказалось, это сын моего бывшего мужа и некогда лучшей подруги, которая 11 лет назад увела у меня его. Оказывается, фамилию бывший после развода сменил на более благозвучную — девичью фамилию своей матери. Заниматься глупостями — препятствовать дружбе мальчиков — не стала. © Подслушано / Ideer
  • Муж решил заняться зубами. А я очень давно хотела поставить брекеты. Бюджет у нас общий, деньги были — копили на машину. Предложила начать обоим лечение одновременно, а остаток потом оплатить с кредитки, где есть беспроцентный период. Муж был категорически против кредитов. Через неделю увидела, что он оплатил часть лечения (счет у нас общий, но карты разные). Психанула, пошла и оплатила себе большую часть за брекеты. В итоге муж подал на развод. Оказалось, он давно планировал разойтись, а напоследок решил на общие деньги еще и зубы себе сделать! © Подслушано / VK
  • Готовилась к свадьбе. За пару дней до события пришла девица — плачет, говорит, что они с женихом любят друг друга. Оказалось, он наплел ей, что женится из-за ребенка. А я и беременна-то не была! Свадьбу отменила. А год спустя эта дама заявилась ко мне и пригласила на их свадьбу!
  • Бывший муж всю неделю отсутствовал дома под предлогом беспросветной работы. Приехал в пятницу вечером, сложил в пакет трусы, носки, тапки и полотенце, сказал, что едет на выходные в баню к другу. Не спросил даже, есть ли у меня деньги, чем буду кормить малышей и вообще как я буду одна с тремя детьми проводить выходные. Просто взял и уехал. А потом позвонил по видеосвязи с крыши бани и похвалился, как он классно отдыхает и какие у него впереди крутые выходные. Написала ему сообщение, что мы разводимся. Не жалею. © GospojaKot / Pikabu
  • Я перфекционист и люблю, когда на карте лежит сумма, оканчивающаяся на ноль. И как же бесит везде заблокированный бывший, который отправляет один рубль и пишет какое-нибудь сообщение. Портит мне всю красоту! © Подслушано / Ideer
  • К подруге жених приезжал только на выходные. Как-то на 8 Марта подарил сковородку. В тот же вечер поругались. Он хлопнул дверью и ушел. Вместе с ним ушла сковорода с жареной картошкой. Смеялись неделю, представляя, как он ехал в метро. © Инкогнито 7014 / Dzen
  • Встречалась с парнем. Этот экземпляр сказал, что нужно избавиться от моей кошки, которая болела диабетом, чтобы он мог завести себе собаку. Я посмотрела парню прямо в глаза и сказала: «Моя кошка, может, и при смерти, но наши отношения она точно переживет». Ну что ж, мы расстались 6 лет назад, а моя кошка до сих пор со мной. © buffalosansbuffalo / Reddit
  • Год назад рассталась с парнем. Он очень тяжело переживал разрыв, а я сразу же закрутила роман с коллегой, который вот-вот закончится свадьбой. Недавно прихожу на работу и узнаю, что мой бывший к нам устроился. Сидит в соседнем кабинете и по клавиатуре стучит. Ненавижу маленькие города. © Подслушано / Ideer
  • Однажды бывший муж подустал от нас с 2-летней дочкой и уехал в командировку. Сказал, что в столицу. Приехал оттуда подозрительно загорелый. Меня терзали смутные сомнения, что человек был вовсе не в столице, и я нашла, как вывести его на чистую воду: попросила показать загранпаспорт. Отпираться смысла не было. Человек сгонял в Турцию. На мои причитания, что это как-то некрасиво, ответил, что сделал это во благо семьи! © Pipitunis / Pikabu
  • У моей тетушки при разводе бывший муж все делил пополам. Она так от этого устала, что когда дело дошло до посуды — чашки, тарелки, кружки — тетя постелила скатерть на стол, выставила всю посуду и спрашивает его: «Пополам?» Он говорит: «Да!» Она края скатерти аккуратно вверх подняла, скрутила, все это богатство приподняла и со всей дури об пол шмякнула. А потом еще сверху чуть потопталась. Но недолго — бывший муж голосить начал. А она скатерку раскрутила, осколки на 2 части аккуратно так раздвинула и говорит: «Ну вот, забирай любую половину». А так-то мужик хороший был, хозяйственный... © Matriska / Pikabu
  • Знакомая как-то встречалась с мужиком, который, покупая дорогие продукты - колбасу, сыр - отрезал их на завтрак чуть ли не по линейке, а потом увозил с собой на работу, чтоб его женщина не сожрала все, пока его дома нет. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Как-то мужчина пригласил меня на ужин к себе домой, а в процессе подготовки попросил порезать салатик. Беру пару помидор, 3-4 огурца, делаю салат. Он подождал, пока я закончу, а потом начал нудеть, мол, все женщины такие транжиры, вот зачем я нарезала такую гору, мы вдвоем не съедим столько, такой перерасход продуктов... Я озадаченная спрашиваю: "А что сразу не сказал, когда я только доставала-мыла?" А он в ответ: "Я специально, проверял тебя!" Притом мужчина ни разу не бедный. В общем, нафиг такие проверки, еще огурцы по граммам в салат отмерять. © CatKate / ADME
  • Спустя семь лет после расставания я вышла замуж. Сначала он высказался о том, что так и никого не встретил. Потом начал язвить, выпрашивать показать фотки и рассказать о муже. В итоге написал у себя статусе, что-то вроде: «Бывшая вышла за страхолюдину и поэтому не показывает его фотки». Вот что это было, а?! © epo / ADME
  • А мой муж (скоро бывший) искренне не понимает, почему он должен что-то менять, если это меня что-то в браке не устраивает. Я говорю, мол, мне в нашем браке не нравится это, это и это, говорила об этом сотни раз, результата ноль, потому я подаю нa развод. А он в шоке, он реально не догоняет, мол, но это же тебя не устраивает, почему что-то делать должен я?! Меня-то, говорит, все устраивает. Я в осадке от такой логики. А не устраивает меня не так уж и много: что с сыном разговаривает только криками, что время с ним не проводит, что все свободное время сидит в компе и что за моей спиной учит сына смеяться надо мной ("Мамка опять там фигней занимается? Своими танцульками? Лучше бы пирожков напекла, да?" И все в таком духе). © Балади / ADME
  • Был у меня короткий служебный роман, для меня короткий. Я вышла замуж, родила дочь, уволилась с той работы. Вдруг начинает названивать, говорить, что любит меня, просить уйти с дочкой от мужа к нему. Это продлилось 12 лет! Блокировала, меняла номер, все равно как-то узнавал новый номер. Все закончилось после того, как мне однажды пришло сообщение "ы", а потом еще пара букв. Загулял, видимо. Вот это "ы" вспоминаем с подругами и ржем. А мужик наконец перестал писать, не смог новый номер узнать почему-то. © Елена Федорович / ADME
  • Когда я разводилась с первым мужем, он погасил из наших общих накоплений оставшуюся часть ипотеки за приобретенную нами квартиру, сказав, что эти деньги из взятого им нового кредита. Ну и предлагал мне при разводе отказаться от своей доли в квартире, ведь он оплатил основную часть ипотеки. Не знаю, на что он тогда рассчитывал, ведь правда вскрылась очень быстро. Мы прожили в браке 8 лет, думала, что хорошо его знаю, но такой поступок меня просто шокировал. © Екатерина / ADME
  • Бывший при расставании торжественно сказал, что оставляет все подарки мне, но при этом забрал туалетную бумагу, женскую умывашку для лица, три листа акварельной бумаги (он не рисует, но покупал для меня), баночку лечо, мешок картошки и прихватил мою гитару. Ладно, боги с тобой, только свали уже побыстрее. Но гитара понадобилась моей семье, брат решил пойти по моим стопам и заняться музыкой. И вот моя сестра попросила его в вежливой форме вернуть гитару, на что он заявил, что раз пошел возврат подарков, то он тоже требует все подарки назад. Кольцо с маленькими бриллиантами, мольберт, набор дешевого бисера, 4 книги, мягкая игрушка. Передачей вещей занималась моя сестра. Рассказала, что он вытряхнул все подарки из пакета, судорожно искал кольцо. Выдохнул с облегчением когда нашел. А я очень очень порадовалась, что он теперь мой бывший. Да, из-за кольца он переживал, так как хотел подарить его своей новой девушке и очень боялся, что я его отнесу в ломбард и дарить будет нечего. © AnaStasia / ADME
  • Сотрудница вышла замуж, а новоиспеченный супруг подарил ей норковую шубу. Через какое-то время парнишу потянуло на подвиги, начал изменять, а потом вообще ушел к другой. И шубу забрал. Долго ли, коротко - через какое-то время вернулся. И шубу с собой принес обратно. Видимо, эта шуба была дежурным подарком. © Елизавета Мочалкина / ADME

Комментарии

Уведомления
Ichiro Shell
3 часа назад

Никогда ничего не приходило в голову забирать. Ну разошлись, с кем не бывает. Чё позориться то этой мелочностью.

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