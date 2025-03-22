19 историй о бывших, по которым бразильские сериалы плачут

Никогда ничего не приходило в голову забирать. Ну разошлись, с кем не бывает. Чё позориться то этой мелочностью.
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Почти у каждого человека есть легендарная история про бывшие отношения, которую можно рассказывать как анекдот, а порой и трагикомедию. На основе некоторых историй возможно и снять фильм с захватывающим сюжетом. Герои нашей статьи откровенно рассказали про своих бывших половинок.
Еще несколько эпичных историй про бывших и их выходки:
Никогда ничего не приходило в голову забирать. Ну разошлись, с кем не бывает. Чё позориться то этой мелочностью.