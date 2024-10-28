15 историй о бывших, оставивших след в нашей жизни, хотели они того или нет
Истории
1 час назад
Отношения с бывшими можно выстроить по-разному: кто-то расстается на дружеской ноте и продолжает общаться, а кто-то и вспоминать о былом не хочет. Герои этой статьи рассказали о своих бывших и о том, какими экстравагантными способами они порой о себе напоминают.
- Однажды мой экс попросил с ним встретиться. Я к этому была не готова, отказалась. Но его это не остановило: он бесконечно написывал и названивал, пока я его не заблокировала. Но и на этом все не закончилось. Прихожу как-то на работу, и моя начальница рассказывает, что бывший и ей писал. Сначала спрашивал, все ли со мной в порядке, интересовался, можно ли ему зайти к нам. А закончил тем, что я ужасный человек и меня надо срочно уволить. © Bailey Lamar / Quora
- Бывший муж женился, но алименты платил исправно. Еще и много тратил на детей, забирал их на выходные. А его новая жена давай считать все эти расходы. Пришла ко мне требовать отказа от алиментов или не давать детей на выходные. Еще и маму свою подключила, чтобы я от мужика отстала. Я все рассказала бывшему, так он взял и встал на мою сторону. Конец вражде. Мы помирились. За эти три года я поняла, что он сильно меня любит, любит детей, он отличный муж и папа. Наверное, я поэтому так и не вышла замуж, хотя звали. Все эти три года он был рядом. Мы вместе ходили и на утренники, и на последний звонок. Он не пропустил ни одного мероприятия. И я его очень люблю. А эта его новая бывшая желает мне бумеранга. Ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer
- Ничего не слышала от бывшего 17 лет. И тут вдруг от него запрос на добавление в друзья. Ну я подтверждаю, думаю, что такого. Как же я ошибалась. Он начал закидывать меня вопросами: замужем ли я, что я о нем думаю, любила ли я его. Я, недолго думая, заблокировала его. Так он начал написывать моим друзьям и делать посты у себя на странице с рассказами о том, что мы любим друг друга и скоро поженимся. © durianno / Reddit
- У сестры супруг при разводе цеплялся за все. Умыкнул кастрюлю с жиром, вывез из погреба картошку, пытался угнать коляску собственного сына (тут сестра пригрозила надеть кастрюлю с жиром бывшему на голову). Но венцом его деятельности стало умыкание часов с кукушкой. Под предлогом прощания с сыном-младенцем папаша проник в комнату и приделал ноги ходикам. Причем, когда он вышел из детской, в его руках ничего не было! Он просто спрятал часики под плащ. © Елена Нюсина / ADME
- Моя бывшая полгода ходила мою собаку гладить, после того как мы расстались. Она втайне сделала комплект ключей. Я заподозрил неладное, потому что кто-то поправлял полотенце на полотенцесушителе. И печеньки пропадали. Поставил в квартире камеру и вычислил, что она приходила почти каждый день, гуляла с собакой, пол мыла, а самое главное, она не шарилась по вещам и в ноутбуке. Нет, мы не стали снова парой, я ее попросил предупреждать, если она будет приходить поиграть с собакой. © DikijKot78 / Pikabu
- Я развелся в 2013-м. Прошел год, пришли мы с моей новой девушкой ко мне домой. Решили телевизор посмотреть, но он не работал. Сначала я подумал, что батарейки сели. Но понял, что электронные часы тоже не горят. Проверил щитки — все нормально. В непонятках звоню в управляющую компанию узнать, что случилось. А мне отвечают: «Ваша жена позвонила и попросила отключить электричество».
— Но у меня нет жены, мы развелись 9 месяцев назад.
В итоге мы с оператором поржали, электричество мне включили быстро. Вот такой вот «подарочек» от экс-супруги. © Ian Stone / Quora
- Каждый год мой бывший муж (разорвать отношения решил именно он) поздравляет меня с днем рождения. И не просто пишет какое-нибудь СМС, а прямо звонит мне самым первым! И, знаете, это тяжело: я весь год выстраиваю эту стену по кирпичикам, а он вот так берет в один миг и все рушит. Либо наберись смелости и все исправь, либо никогда больше не напоминай о своем существовании! © Палата № 6 / VK
- С бывшим жили вместе год. Расстались не очень хорошо. Поскольку квартира моя, выехать пришлось ему. Сегодня он заходил за вещами, и я надеялась, что это будет наша последняя встреча. Он собрался и быстро свалил. Где-то через час я поняла, что произошло: этот негодяй забрал моего кота! На звонок ответил и сказал: «Приезжай ко мне, если ты меня еще любишь». Конечно же, не люблю! Еду спасать котейку — только ради него готова снова встретиться с этим человеком. © Палата № 6 / VK
- Мой бывший офигел не на шутку, когда через год своего отсутствия в моей жизни позвонил и вдруг обнаружил, что я не одна. А еще через несколько лет опять позвонил и офигел повторно, что я все еще не одна и уже с мужем и ребенком. Снисходительно сообщил, что так и быть, готов взять меня с ребенком. Тут уже я офигела не на шутку. © Vzarr / Pikabu
- В 11 классе меня бросил парень — первый красавец параллели. Любила его до жути, а он через 2 дня себе новую девушку нашел. Ну я, конечно, страдала, но потом новый город, универ, учеба. Уже не до этого было. И вот приехала в очередной раз родителей навестить, иду по улице и тут меня кто-то окрикивает. Оборачиваюсь — он. Ну поздоровались, перекинулись парой слов и тут он заявляет: «Ну слушай, помню я, как мы расстались. Много чего упустили. Ты заходи вечерком, наверстаем». И улыбается так сладенько. В ответ я показываю безымянный палец с колечком: «Да я уже давно наверстала кое с кем получше». Это выражение вселенской обиды на его лице я запомню надолго. © Карамель / VK
- Звонит как-то бывшая, мол, одолжи денег. Уточняю: «Что-то случилось?» Ну мало ли, да и, несмотря на весь негатив, хочется оставаться человеком. А она в ответ: «У моего сегодня день рождения, я хочу сходить в парикмахерскую». То есть я должен наводить ей красоту? © Kush*** / Pikabu
- Расстались с молодым человеком, через какое-то время завела новые отношения. А бывший просто с ума сошел. Он следовал за мной повсюду, дарил подарки, приносил мне еду на работу. А еще записывал голосовые сообщения с песнями о любви. Однажды я не выдержала и высказала ему все, что о нем думаю, в грубой манере. И у него, видимо, отлегло — больше он так не делал. © Unknown author / Quora
- Моя бывшая постоянно находит максимально глупые причины, чтобы связаться со мной. Сегодня утром она позвонила, чтобы спросить, не оставила ли она у меня свою ложку. © Cameron Brokaw / Quora
- Моя мама разошлась с первым мужем плохо. В течение 4 лет он не платил алименты ни на одного из 3 своих детей. Потом мама сошлась с моим папой, жили они вместе, детей растили. Спустя 5 лет пришел бывший мамин муж, а мама была уже глубоко беременна мной. Смотрит он на нее и говорит: «Если бы не вот это вот (показывая на живот), я б к тебе вернулся». Мама говорит: «Прошло уже 30 лет, а мне все так же смешно от его слов. Как будто его тут ждали!» © Ирина Сидорова / ADME
- Сижу, никого не трогаю. Вдруг приходит сообщение от бывшего, с которым мы разбежались год назад. Пишет, мол, приходи завтра в 9:00 в такую-то гостиницу — твоя жизнь не будет прежней. Заинтриговал, пошла. Зачем-то оделась нарядно, накрасилась, в условленное время стучу в нужную дверь. Она открывается, а там, блин, собрание фирмы, которая впаривает страховки. Потом я уже узнала, что они часто их в гостиницах проводят: либо пару крутых номеров снимают, либо конференц-зал. Сотрудники получают процент за каждого клиента, который оплатил страховку. Как оказалось, их учат не просто зазывать людей, а цеплять их на эмоции и удивление. Бывший меня реально удивил, но страховку я не купила и просто ушла из того шапито. А он потом еще мне звонил и пытался объяснить, что я теряю. Заблокировала его всюду, короче.
Ладно еще бывшие, но когда к ним прилагается незабываемая свекровь — вот это та еще история. Девушки из другой нашей статьи рассказали, почему регулярно матушку мужа вспоминают, даже если с самим мужем уже развелись.
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