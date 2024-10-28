15 историй о бывших, оставивших след в нашей жизни, хотели они того или нет

Отношения с бывшими можно выстроить по-разному: кто-то расстается на дружеской ноте и продолжает общаться, а кто-то и вспоминать о былом не хочет. Герои этой статьи рассказали о своих бывших и о том, какими экстравагантными способами они порой о себе напоминают.