15 ярких историй, сценарий которых написала сама жизнь

Недаром говорят, что жизнь — лучший сценарист и режиссер. Иногда самые обыденные ситуации разворачиваются настолько непредсказуемым образом, что кажется, будто все это выдумка. Но реальность зачастую оказывается ярче любого вымысла.

Когда речь заходит о бывших, наступает время уморительных историй. Иногда на жизненном пути встречаются такие чудаки, что просто тушите свет. С ними еще быстрее понимаешь, что отношения — это работа, преуспеть в которой дано не каждому.