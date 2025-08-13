14 человек, которые поняли, что их счастье важнее чужого удобства

Я повар и кондитер, готовка - мое все 💔. Когда устаю нна работе, мечтаю поскорее прийти домой и начать свою медитацию 🤗.

Не дай боже кому-нибудь заикнуться, что с моими блюдами что-то не так... 😅

Нет, любимым-то я готова до поры до времени готовить под их предпочтения, но если вот так нна шею кто-то хочет сесть - нет уж, давайте без меня, либо вообще радикально: до свидания 🤷🏻‍♀️.

Не хватало еще свои нервы тратить... Вот суп, вот блины, вот второе, вот компот. Хотите домашнюю пиццу - готовьте нна здоровье, я даже рецепт вкусного теста подкину, главное - за собой уберите хорошо все 😅. Моя кухня должна быть стерильной)

Не нравится? Выход вон там!))