14 человек, которые поняли, что их счастье важнее чужого удобства
Обычно люди стараются быть вежливыми и приятными, поэтому так трудно сказать «нет» на чью-то просьбу или отказать тому, кто просит об услуге. Но иногда все заходит слишком далеко, и ты вдруг понимаешь, что кто-то удобно устроился на твоей шее и ножки свесил. Пользователи из нашей статьи дали отпор таким людям.
- Бывший не давал денег на ребенка. Подала на алименты, там мизер, но он и его не платил. Взыскали. И вот, день рождения сына, повезла его в тематический парк. Узнала об этом мать бывшего. Что тут началось! Звонит и вопит, что я, мол, транжирю деньги ее бедного сыночки, позволяя себе такие поездки! Я не могла сдержать смеха и просто сказала ей больше не поднимать эту тему. Все контакты с бывшей свекровью прекратила. Если хотят, пусть сами связываюся со мной по поводу общения с внуком, а в мои дела не лезут. © Equivalent_Scene_608 / Reddit
- Поступила в магистратуру, и у меня нет времени на быт. Муж и дети ноют, мол, кормлю их заморозкой, а в доме грязь. Сами ничего не делают. А вчера муженек такой: «Там плесень на шторке в ванной!» Ох, как я завелась! А потом меня осенило: я взяла и созвала всех. Заявила, что теперь у всех станет больше обязанностей по дому. Они все возмущены, но я больше не намерена всех обслуживать! © Unknown author / Reddit
- У нас химичка была злющая. Мы ее боялись. А она любила цветы в горшках. Если кто-то нечаянно задевал цветок, начинался ужас. А после школы я ее встретила: продавала цветы в магазине. Оказалось, что она... улыбается людям. В том числе и мне. © berenica20 / Pikabu
- Я поселила маму у себя, когда у нее начались проблемы со здоровьем. Я работаю из дома и могу присматривать за ней. Меня все устраивает, за исключением того, что к маме в гости приходит ее сестра, моя тетя. Она обожает ворваться ко мне без стука и завести разговор, не обращая внимания на то, что я работаю. Говорю ей, что занята, но ей все равно, продолжает болтать. Сегодня она сказала, что снова придет. Я предупредила маму, что меня нельзя беспокоить и заперлась в своей комнате. Слышу, тетя долбит в дверь! Я говорила по телефону с клиентом и сказала из-за двери, что не могу ее впустить. Так она еще и разозлилась! Нажаловалась на меня всем родственникам. А я решила больше ее не пускать в рабочее время. Хочет пообщаться, пусть идут с мамой в кафе. © IAmNotLindseyNaegle / Reddit
- Пришла в общественный бассейн. Лежу, никого не трогаю. И тут ко мне какая-то тетка подваливает: «Не стыдно в таком купальнике ходить? Здесь же дети!» На мне — обычный раздельный купальник. Я сперва опешила, а потом беру и... просто ржу! Надела наушники и игнорировала ее. Почему бы тетеньке не выбрать место подальше от моего, если ее так волнует мой купальник? © AdLocal6265 / Reddit
- Моя двоюродная бабушка подарила мне старинный дубовый шкаф. Она сказала, что он ей не нужен и я могу делать с ним все, что захочу. Я отшлифовала его, заменила фурнитуру, покрасила, нарисовала цветы и бабочек. Обошлось недешево. Бабушке он очень понравился. Через несколько дней она звонит мне и заявляет: «Твоя двоюродная сестра от него в полном восторге, давай отдадим ей его, а я тебе новый куплю?» Я сказала «нет». Она ответила, что вообще-то это семейная реликвия. Теперь она обижена на меня. Но вложила в этот шкаф несколько недель работы и свои деньги, так что он останется у меня. © Mara-armadillo / Reddit
- У сестры моей жены есть 2-летний ребенок. И она с мужем часто ждет, что мы позаботимся о их ребенке. Едут к нам в гости, звонят: «У у вас есть любимые крекеры нашего малыша?» Почему бы им самим не захватить их, не понимаю. Если она или муж выходят из комнаты, они просят присмотреть за ребенком, хотя второй родитель — вот он, сидит, уткнувшись в телефон. На днях сидим, ужинаем, а она мне милым голоском: «Поменяй, пожалуйста, памперс малышу». Я сказал, что не буду этого делать. Она такая: «Ты что, не умеешь памперсы менять?» Я ответил: «Умею, но я не буду этого делать, у него мама и папа есть». Всем стало неловко, но я не собираюсь быть для этого ребенка запасным папочкой. © Late4AnAppointment / Reddit
- Ехала в полном автобусе. Было одно свободное место — рядом со мной у окна. На остановке вошли два парня, один захотел сесть. Я встала, чтобы уступить ему место у окна, но парни плюхнулись на оба сиденья, и на мое тоже! От злости я запрыгнула на колени к парню, который сидел с краю, и с усмешкой спросила, тяжело ли ему. Он только нервно пробормотал: «Нормально». Так мы и доехали до моей остановки. Пусть знает, как это — сгонять девушек с их насиженных мест! © Не все поймут / VK
- Моя невестка с детьми временно живет у меня. Я работаю из дома, а она — домохозяйка. В целом они меня не напрягают, но они так придирчивы к еде! Мало того, что мне приходится готовить в два раза больше, так ее дети еще и отказываются от моих блюд. Им не нравится томатный соус, им не нравятся овощи, им не нравится плавленый сыр и т.д. Им подавай, пиццу, чипсы, пончики и макароны с сыром. Я испекла блины, а невестка говорит: «Ого, а что за рецепт? Мой ребенок такие есть не будет». Ее сын устраивает истерику, если ему что-то не нравится. Но я я стараюсь, чтобы моя семья питалась сбалансированно и не собираюсь отказываться от овощей и фруктов. Не хотят — их дело. © This-Relief1 / Reddit
Я повар и кондитер, готовка - мое все 💔. Когда устаю нна работе, мечтаю поскорее прийти домой и начать свою медитацию 🤗.
Не дай боже кому-нибудь заикнуться, что с моими блюдами что-то не так... 😅
Нет, любимым-то я готова до поры до времени готовить под их предпочтения, но если вот так нна шею кто-то хочет сесть - нет уж, давайте без меня, либо вообще радикально: до свидания 🤷🏻♀️.
Не хватало еще свои нервы тратить... Вот суп, вот блины, вот второе, вот компот. Хотите домашнюю пиццу - готовьте нна здоровье, я даже рецепт вкусного теста подкину, главное - за собой уберите хорошо все 😅. Моя кухня должна быть стерильной)
Не нравится? Выход вон там!))
- Мы снимали квартиру вместе с одной девушкой. Наши отношения быстро испортились, потому что редко моет посуду и выносит мусор, не платит вовремя коммуналку и все время забывает купить стиральный порошок или туалетную бумагу. Недавно у нее появился парень, и она почти все время проводит у него. Когда пришло время платить аренду, она сначала игнорировала мои звонки, а потом ответила, что она почти не живет в квартире и денег не даст. Тогда я сказала, чтобы вывозила вещи. Она не реагировала на мои просьбы 2 месяца, и я написала ей, что избавлюсь от них. Ноль реакции. Я написала ее маме, и она обещала, что разберется с этим. Но никто так и не приехал. Тогда я упаковала все ее добро и отдала на благотворительность. А потом сменила замки. И тут вдруг она является и устраивает скандал из-за того, что я сделала. Но почему она не отвечала мне? Я же не буду хранить ее вещи вечно! © Temporary-Effect2898 / Reddit
- Я уже несколько лет работаю в офисе, и сидячий образ жизни не лучшим образом сказался на моей фигуре. Так что в обеденный перерыв я быстро перекусываю и отправляюсь погулять. Другие мои коллеги едят прямо за столом, параллельно отвечая на рабочие письма. И вот недавно прогуливаюсь и встречаю коллегу. Он спрашивает: «А что это ты делаешь?» Я говорю: «Гуляю». А он такой: «Вот еще! Перерыв для того, чтобы поесть! Давай иди работай!» Прихожу на работу, а этот коллега уже другим на меня нажаловался! Но я считаю, что я вправе использовать свой обеденный перерыв, как мне заблагорассудится. Я никогда не опаздываю, делаю работу как полагается, какие могут быть ко мне вопросы? © Unknown author / Reddit
- У меня есть подруга. В прошлом году я изо всех сил помогала ей организовать большую вечеринку: составляла плейлисты, покупала украшения, пекла кексы и даже заплатила за кое-что из своих денег. Она так и не вернула их и даже не пригласила меня на эту вечеринку! Меня это задело, а она только отмахнулась. И вот теперь она просит меня помочь с организацией своего дня рождения. Я завалена работой и все еще злюсь из-за прошлого раза. Я отказалась, несмотря на ее возмущение. © VanillaRubs1 / Reddit
Совместное снятие квартиры, это как и совместный бизнес-в конце концов ничего хорошего не выйдет.
- Мы с другом поехали в путешествие на моей машине. Мы отлично провели время, но на обратном пути выяснилось, что он забыл в отеле свой кошелек и ключи от дома. Нам пришлось вернуться, и мы потратили на это 6 часов! При этом он отказался оплатить бензин, очень разозлился, когда я попросил об этом, и сказал, что это совсем не по-дружески! Еще и наших общих друзей настроил против меня. Но я считаю, что мои требования совершенно справедливы. © ZodiacOne1 / Reddit
- Какая-то тетка в ресторане орала на девушку: «Немедленно приведите своего менеджера!» Девушка: «Я здесь не работаю!» Тетка знай себе вопит: «Быстро зовите!» А девушка-то оказалась не из робких. Она как выдаст: «Нет, это вы позовите своего менеджера!» Тетка опешила: «Что-о?!» Девушка: «Я не потерплю такого отношения! А ну сами идите за менеджером!» И наступает на тетку. Та попятилась и рванула от нее. Потрясающе! © Demented-Alpaca / Reddit
Я везде где ни работал, всегда выходил на улицу, или из кабинета хотя бы, перекусить, перекурить и просто отдохнуть. И это тоже всех бесили неимоверно. И если в паре мест ближайшие кафешки-столвоки тупо принадлежали родне владельцев фирм или офисников, то во всех остальных случаях негодование коллег было откровенно непонятно.