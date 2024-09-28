18 человек, которые решились за себя постоять

Истории
13 минут назад

Умение отстоять личные границы — настоящее искусство. И некоторые люди овладели им так круто, что могут дать отпор даже самым выдающимся наглецам.

  • На днях встретила старую подругу, и она начала расспрашивать, почему я до сих пор не замужем. Сначала я отшутилась, но потом она начала читать мне лекцию о том, что незамужние женщины несчастны. Тут я уже не удержалась и сказала, что из нас более несчастной выглядит она, ведь ей приходится отчитываться муженьку о каждом шаге и приходить домой не позже 9 вечера. Она явно не ожидала такого ответа. Пускай знает, что нельзя нарушать личные границы. © Карамель / VK
  • Бабушке мужа 80 лет. Еще до нашей свадьбы, она постоянно кричала на меня, обзывала. Это при том, что девушка я аккуратная и воспитанная. Терпела я это все около двух лет и была с ней вежлива, все-таки старая женщина. И вот однажды меня прорвало. Я сказала, что если у нее родится правнук, она к нему даже на метр не подойдет. Она посмеялась и ответила: «Да тебя он в жены никогда не возьмет и детей у тебя не будет». Сейчас я беременна, она пытается наладить отношения. Я ей сказала, что предупреждала. Не стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Я стояла в аэропорту у стойки регистрации. Передо мной проскочил мужчина и заявил: «Мне нужно зарегистрироваться на рейс». Он был дорого одет и старше меня. Я уже хотела его пропустить, но женщина за стойкой сказала: «Эта девушка была здесь первой». Он не посмотрел на меня, а лишь пробурчал: «Но я опоздаю!» Тогда она такая: «Если вы хотите зарегистрироваться раньше этой пассажирки, вам придется извиниться перед ней и попросить занять ее место в очереди». Тогда он впервые посмотрел на меня — я на 20 лет моложе его, в потертых джинсах и шлепанцах. На мгновение поежился, а затем извинился и спросил разрешения пройти. Я посмотрела на сотрудницу: ее лицо было бесстрастным. Ну и я такая: «Конечно, без проблем». До сих пор не могу поверить, что она это сделала. © Julia L / Quora
  • Я с ночным музлом соседки разбирался. Так как полиция и разговоры на нее не действовали, я врубил на виброколонке то же самое, но с задержкой в пару секунд. Учитывая ее однообразный плейлист и особенности работы колонки, музло слушать становилось неприятно. А потом я ее доканывал тем, что нашел мелодию ее звонка (а гости к ней ходили часто) и той же виброколонкой в случайные моменты времени врубал эту мелодию. Было забавно, когда она пару недель училась отличать звонок от имитации. © Uabainum / Dzen
Светлана БМВ
1 час назад

Я вообще не понимаю этих "меломанов". Нравится тебе громкая музыка, воткни наушники и слушай, хоть до разрыва барабанные перепонок.

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  • Муж увидел, как в химчистке одна высокомерная женщина кричала из-за чего-то на сотрудника. Она думала, что другие клиенты ее поддержат, и спросила у моего мужа: «Вы согласны со мной?» А он ответил: «Нет. Во-первых, вы отнеслись к сотруднику с неуважением. Во-вторых, доставили неудобства другим клиентам, ожидающим, пока утихнет ваша истерика. Вам нужно взять себя в руки и извиниться». Женщина развернулась и вышла, а на моего мужа обрушились аплодисменты. © Lisa Bushey / Quora
  • Купили квартиру, соседка тут же вывесила график дежурств по подъезду. Я сразу ей сказала, что об этом думаю. Она не поняла, говорит, мол, пусть муж тогда моет подъезд, раз я не буду. Но мне плевать на ее хотелки. Я деньги управляшке оплачиваю, вот пусть они и решают этот вопрос. © Александровна / Dzen
  • Девушкам нужно гораздо больше времени в ванной, потому что и ноги брить надо, и брови щипать, и еще много чего другого. Для меня было абсолютным шоком, когда мой новый парень после того, как я впервые сходила в душ в его квартире, предъявил, что я там долго была. Нормальный вообще? Короче, я не промолчала и перечислила ему все, что делаю в ванной. Он аж рот разинул! © Карамель / VK
Злата
3 часа назад

А ты в первое посещение душа у парня (не мужа!) в квартире стала там и ноги брить и многое другое?

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  • Узнала, что мой муж мне изменяет. Люблю его очень, поэтому уйти не решилась. Решила ему отомстить — ответила взаимностью на ухаживания моего директора. Он стал давать подарки в конверте, я машину себе купила. Недавно сама мужу все рассказала. И знаете что? Он мне предлагает идти вместе к психологу. А я в глубине души надеялась на развод. © Рабочие истории / VK
  • На одном этаже с нами живут очень недоброжелательные соседи. Как-то раз заметила через окно, что у них точно такая же модель телевизора, как и в нашей квартире. Решила им немного отомстить за их поведение. В нужные моменты из своего окна включаю чужой телевизор и переключаю каналы. Таких криков я еще ни разу не слышала. © Палата № 6 / VK
  • Когда было 18 лет, устроилась работать в одну небольшую компанию. Официально не оформляли на испытательном сроке. И в последний день начальник меня выставил, не заплатив ни копейки. Прошло много лет, и теперь он устраивается под мое подчинение. Взяла его сразу же, а он безумно рад и уверен, что я все забыла. Добро пожаловать на испытания, милейший. © Подслушано / Ideer
  • Вчера я мстила. Очень жестко мстила. Пошли мы с мамой в магазин покупать ей джинсы. Зашли в примерочную. Я под громкий протестующий вскрик мамы открыла занавеску со словами: «Мам, да никто на тебя не смотрит, кому ты нужна!» © Палата № 6 / VK
Julia
3 часа назад

Девушка, изменившая с начальником в отместку мужу, поняла, что достойна лучшего.

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  • Был у меня одноклассник, с которым не клеилась дружба все 11 лет. Он меня обижал, подставлял, унижал и обзывал перед всем классом. Дети смеялись, а учителя и родители делали вид, что все ок. После выпуска прошло много лет. И вот случайная встреча с одноклассником, завязался разговор. Он извинился и сказал, что я хорошо выгляжу, вся такая молодец и стала «лучшей версией себя». Стал ухаживать, добиваться меня. Влюбила его в себя и бросила. Месть все-таки сладка, даже через столько лет. © Подслушано / Ideer
  • В детстве бабки во дворе не могли меня запомнить и отправили в «свой двор» гулять. Я ответила, что я из семьи Пупкиных на четвертом этаже. Они: «Странно, такая семья приличная!» Тогда я выдала фразу, после которой у них челюсти отвисли, и появился повод для болтовни на 3 месяца. Я сказала: «Ну знаете, в семье не без ошибки». © Подслушано / Ideer
  • Раньше обижалась на мужа за то, что он не замечает изменения в моей внешности. То, что я на маникюр сходила, новую прическу сделала или платье купила. Всегда грубо обвиняла его в измене, хотя понимала, что это глупо. И тут муж решил отомстить. Взял и поменял шины на машине, я утром сажусь к нему, а он так манерно: «И что? Ты не заметила? Реально не увидела? Ну все, ты точно мне изменяешь!» Больше не пристаю к нему с глупыми обвинениями. © Мамдаринка / VK
Светлана БМВ
1 час назад

Вообще-то, она сказала "в семье не без у_рода". Зачем заменили известное слово в поговорке? Писец, вы у_роды!

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  • Сегодня была в фастфуде. Из свободных столиков рядом был стол на четверых, я села без зазрения совести и принялась за свой заказ. Тут кто-то ко мне плюхается со своим кофе. Ни здрасьте, ни извините. Опешив от такого хамства, я откладываю сэндвич. А человек выдает: «Вы что, кого-то ждете?» Я отрицательно мотаю головой, а потом доходчиво объясняю, мол, желательно хотя бы спросить у случайного соседа, желает ли он таковым оказаться. Беру поднос и ухожу за соседний освободившийся столик. © Палата № 6 / VK
  • Мы жили на первом этаже, на второй переехала семья. Дети-подростки с утра до вечера включали музыку так, что наш телевизор не слышно было. А у меня сын грудничок, только уложу его, а сверху музон на полную. Разговоры не помогали. И вот наши нервы не выдержали: вечером муж включил Rammstein на полную, и мы с детьми ушли гулять на 2 часа. Приходим, а весь дом нас ищет. Объяснили, но поняли нас ненадолго. Они врубали музыку с 6 утра, а мы, совы, врубали им в ответ в час ночи. © Почемучка / Dzen
  • Во время беременности из-за токсикоза скинула 13 кг и на 4 месяце имела плоский, как доска, живот. В автобусе села, и бабулька сказала: «Встань! Что сидишь, молодая?!» Я спокойно ответила, что беременна. Как хорошо, что я уже лет 5 не езжу в общественном транспорте. @dr.dianamed
  • Знакомый рассказывал, как устроился работать на удаленку в неплохую фирму. В первую же неделю на его плечи хотели свалить целую кучу работы. Начальница позвонила и сказала, что у нее проблемы с интернетом, поэтому многие задачи по проектам перейдут ему. Знакомого это не устроило, поэтому он ей в немного грубой форме заявил: «А что если подключить ваш крутой телефон как модем или точку доступа?» Она бросила трубку, через пару минут позвонила и сказала: «Спасибо, это гениальный совет!» Ему даже премию тогда выдали, но все равно уволили спустя три недели за хамство и споры. © Палата № 6 / VK

Когда на работе становится токсично, некоторым людям приходится находить особые способы, чтобы ужиться с коллегами.

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