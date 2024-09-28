18 человек, которые решились за себя постоять

Я вообще не понимаю этих "меломанов". Нравится тебе громкая музыка, воткни наушники и слушай, хоть до разрыва барабанные перепонок.
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Умение отстоять личные границы — настоящее искусство. И некоторые люди овладели им так круто, что могут дать отпор даже самым выдающимся наглецам.
Я вообще не понимаю этих "меломанов". Нравится тебе громкая музыка, воткни наушники и слушай, хоть до разрыва барабанные перепонок.
А ты в первое посещение душа у парня (не мужа!) в квартире стала там и ноги брить и многое другое?
Девушка, изменившая с начальником в отместку мужу, поняла, что достойна лучшего.
Вообще-то, она сказала "в семье не без у_рода". Зачем заменили известное слово в поговорке? Писец, вы у_роды!
Когда на работе становится токсично, некоторым людям приходится находить особые способы, чтобы ужиться с коллегами.