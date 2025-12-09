16 работников общепита, которым за их терпение полагаются не только чаевые, но и медаль
Работа официанта — это не только «прими заказ — подай его клиенту». Случается всякое: и облитые гости, и выслушиваешь претензий, а иногда официант случайно становится купидоном. Мы собрали 16 историй из общепита, где каждый день какое-нибудь да новое приключение.
- У нас в заведении фишка такая — мы с гостями общаемся на «ты». Заходит к нам парочка — расфуфыренная дама и мужик два метра ростом. Я по привычке заученно выдаю: «Ребята, как клево, что вы к нам заглянули». И тут этот шкаф выдает: «Какая ты смелая!» Женщина тут же бросилась ему объяснять концепцию заведения, он вроде успокоился, но до конца вечера косо на всех смотрел.
- По жизни не отличаюсь особой удачей, но в одном мне постоянно везет: как бы жестко я не поскользнулась, не споткнулась — никогда не падаю! Просто в последний момент нога сама как-то подставляется и все. Работаю официантом, и как-то раз бегу с подносом посуды на мойку, пол скользкий, у меня ноги вбок уходят. И как-то так получается, что я просто мягко присела, не уронив ни одного стакана, хотя полет обещал закончиться крушением. Либо это высшие силы, либо во мне пропадает талант циркача. © Подслушано / Ideer
- Пришла к нам в ресторан парочка и разместилась за столом в саду. Подхожу принять заказ. Дама вся из себя важная: носом крутит, на все фыркает. Но раз уж клиент всегда прав, я стою и улыбаюсь. Но стоило ей поднести ко рту вилку с салатом, как вдруг мимо летит птица и прямо в воздухе делает свои «делишки». Все это попадает женщине на волосы и вилку. Не смешно, конечно, но вот так в закон бумеранга поверишь. © Рабочие истории / VK
- Работаю официанткой в ресторане. Как-то пришли к нам мама с дочкой. Их посадили за стол, дали взрослое меню маме, а детское, соответственно, девочке. Тут девочка, долго не думая, спрашивает у мамы: «Мам, а откуда они знают, что я ребенок?» Хохотали все вместе. © Мамдаринка / VK
- Недавно обслуживал столик — милая молодая пара. Заказали жареных креветок на закуску. Я обычно сам стараюсь выносить еду гостям, но если совсем завал, очень рад, если кто-то из коллег поможет. И тут как раз другой официант успел первым: поставил им креветки и ляпнул: «Вот ваши кальмары... ой, то есть креветки».
Ну все, приплыли. С этими людьми именно такую ошибку делать было нельзя. Подхожу узнать, как дела, а мужчина спрашивает: «Это точно креветки, или все-таки кальмары»? Я говорю, что это 100% креветки. И хоть кол на голове теши — не верит. Жена рядом тоже его убеждает: «Да креветки же это!», а он ни в какую — ни мне, ни ей не верит.
При этом человек реально адекватный и добрый, без всякого хамства. Поэтому я предложил ему новую порцию, унес тарелку на кухню — и правда, во фритюре от предыдущих заказов затесалось одинокое колечко кальмара. Гость успел съесть всего одну креветку, и это был единственный кальмар на всей тарелке. Но у нас на кухне ребята с юмором, посмеялись и сразу новую порцию закинули.
Приношу новую тарелку — выглядит точь-в-точь как старая. Мужик откусывает и прям с облегчением говорит: "О-о-о, спасибо большое! Вот сейчас прям совсем другое дело! Кальмары-то были ничего, но я не хотел их первый раз в жизни попробовать именно так. Весь вечер в итоге мужик был любезен, а в конце оставил хорошие чаевые. Вот это, наверное, и важно по итогу. © Unknown author / Reddit
- Одна гостья хихикала о чем-то с подругой, поглядывая на меня. Думаю, может, со мной что не так? Приношу им еду, а мадам спрашивает: «А вы есть в соцсетях?» Я смутилась, но дала ей свой ник. Она берет телефон, смотрит то на меня, то в экран. А потом вдруг я поняла, когда уже отошла, что она просила соцсети ресторана. Если что, она подписалась на меня в итоге. И смотрела, думаю, по какой-то другой причине. © vrnksha
- Как-то я работал в японском ресторане, и один клиент спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием соли. Сама просьба-то была вполне обычной, и соус у нас такой был, я принес клиенту бутылку. Только вот использовал он его странно: взял и налил себе этот соус в стакан с газировкой. © -eDgAR- / Reddit
- Был у нас клиент, который раз в неделю заказывал пиццу и просил ее резать не на восемь, а на четыре части. Он был обычно всегда вежлив и даже улыбался всегда в беседе. Но однажды официантка сглупила и порезала пиццу на восемь частей, так этот клиент устроил скандал с диким ором. Но пиццу все-таки забрал. © Chiga** / Pikabu
- 3 года работаю официанткой в местном ресторане. Нелегко было изначально, я даже хотела уйти, ибо ноги к вечеру гудели так, что спать ночами не могла, но потом привыкла.
Недавно заходит парочка, подзывают меня и просят их обслужить. Посидели, приношу счет на 2 тысячи, они кладут 5, приношу сдачу, а парень говорит: «А остальное оставьте себе, это вам благодарность от нас, ведь благодаря вам мы сейчас вместе!» Я сначала не поняла, о чем он. Оказывается, два года назад молодой человек отдыхал в ресторане со своей компанией, а девушка со своей. Ему понравилась девушка из той компании, и он попросил меня передать ей салфетку с его номером телефона. Я ошиблась девушкой. Передала не той, которая ему тогда понравилась, а нынешней, с которой они вместе. Изначально он расстроился. А когда они начали общаться с этой, понял, что все случилось так, как должно было случиться, и скоро у них свадьба. © Рабочие истории / VK
- У нас есть постоянный клиент, который приходит к нам примерно три раза в неделю, он живет через дорогу от нашего ресторана. Он тот еще донжуан и умудряется каждый раз появляться с новой девушкой. Несмотря на то, что он приходит к нам уже несколько месяцев, он каждый раз спрашивает, где туалет. Но вот в чем загвоздка: он платит за полный ужин, только если девушка соглашается пойти с ним домой, иначе они делят счет пополам. И так из раза в раз. © sportysall / Reddit
- Работала официанткой, мужик заказал чай. А в этот день нам как раз привезли новые чайники, тяжелые очень. Принесла я ему чай, наклонилась к столику, чтобы поставить чашку, и пролила ему все прямо на брюки. А он в это время по телефону разговаривал.
Я испугалась, быстро дала ему салфетки и убежала за бар. Даже в зал не выходила, думала, вообще прибьет. И тут минут через десять он подходит к кассе. Думала, орать будет, а он ржет, говорит: «Девушка, вам аккуратнее надо быть». Заказал еще тортик и оставил чаевых дофига. © Подслушано / Ideer
- Одна дамочка заказала у нас доску с мясной нарезкой, а когда я ее принес, она с отвращением сказала: «Фу, уберите ее, тут же мясо!». Я тактично объяснил, что состав блюда написан в меню, и само название «мясная тарелка» вроде как намекает на мясо. Она даже бровью не повела, осталась при своем мнении, пришлось забрать все-таки. © TappetTappetTappet / Reddit
- Единственный раз, когда на меня наорал гость. Утро. Стол на одного. Глазунья из трех яиц и кофе. Что могло пойти не так? А вот: повар четыре раза переделывал яичницу, потому что желтки попадались разного цвета. Повар запретил рассказывать гостю, в чем именно причина задержки. Пришлось тогда удар принимать на себя. Теперь каждый раз, разбивая яйца, вспоминаю. © Unknown author / Pikabu
- Работаю официантом. Вчера обслуживал столик: девушка и парень. Видимо, это было свидание. Короче, как же мне вынесла мозг эта девушка: минут 15 она на меня наезжала и чуть ли не орала. Все из-за того, что ее не предупредили о том, что вареники у нас подаются со сметаной — а ведь она веган, она сметану не ест! Да я бы принес ей другую порцию сразу, и на этом все бы закончилось, но ее задел мой смешок — она сочла это за неуважение к ее образу жизни. А я просто не смог сдержать смех, до этого она заказала салат с майонезом — съела и глазом не моргнула. То ли девчонка вообще не в курсе, откуда майонез берется, то ли не такой уж она и веган. © Палата № 6 / VK
Меня помню, поразило, как в ресторане на Арбате нам принесли окрошку просто с квасом, без сметаны или майонеза вообще, и отказались даже за доплату принести с кухни сметану или майонез, мотивируя тем, что окрошку надо есть именно так. Теперь вот думаю, видимо это был веганский ресторан 😂😂😂 (и пофиг, что окрошка была с колбасой и яйцами)
- Работаю официантом в одном хипстерском ресторане у себя в провинции. В целом, в меню нет ничего необычного, кроме чичаррона и молекулярного мороженого. Принимаю заказ у мужика за 50:
— А что у вас из десертов есть?
Я перечисляю все десерты, в том числе и молекулярное мороженое.
— Ой, вы чего, молекулы я точно есть не буду, не хватало еще.
Вот и трактуйте как хотите. © Рабочие истории / VK
- Работаю официантом в одном очень популярном заведении. Посетители у нас очень разношерстные, от студентов до пенсионеров, от фифочек до брутальных байкеров. Музыка у нас играет, так скажем, не ахти.
И вот, в один замечательный вечер приходит к нам мужчина, простенькой наружности, не молодой, не старый, такой среднестатистический мужичок. После расчета: «Молодой человек, можно вас?» Я подхожу, он достает деньги и говорит: «Вот это за хорошее обслуживание; вот это за вкусный шашлык, а это за холодный напиток». Я уже потянулся за деньгами, улыбаясь и благодаря гостя, а он берет, забирает деньги и уходит, сказав: «А музыка у вас ужас редкостный!» © Убойные истории / VK
Сфера обслуживания бывает порой непредсказуемы, и вот еще несколько статей, который лишний раз это подтверждают:
Комментарии
Не поняла последнюю историю, т.е. гость ушёл из ресторана, вообще, не расплатившись, и официант спокойно его отпустил?
Лучшей подборкой музыки в моем плеере долго был плейлист одного ресторанчика. Оригиналы, каверы. Без особых надежд попросила скачать на флешку - согласились ))
Если музыка не ах и все об этом знают, почему никто не пошевелится хоть что-то с этим сделать?
Скучно сейчас стало по ресторанам ходить, меню похожие, интерьеры похожие, официанты вышколенные. То ли дело конец 90-х- начало 2000-х. Кто во что горазд, цены в меню в баксах и в евро, красивые официантки спесивые, как императрицы... 😂😂😂