15 человек, которых на работе попытались прогнуть, но те не лыком шиты
Если коллеги на работе сказали адекватности «до свидания», то трудовые будни превращаются в шоу на выживание. Но многие не готовы мириться с такими ситуациями, и выходят из них победителями.
- Меня начальник заставил одну перевозить офис на 20 человек в выходные. Без дополнительной оплаты. Все остальные сотрудники дружно отключили телефоны. Перевезли, спасибо бригаде грузчиков. В понедельник вместо благодарности устроил истерику: почему не разложили вещи по местам и не подключили технику. Тогда я развернулась и ушла, не оглядываясь. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на таких персонажей. © Ilona Staller / ADME
- Училась в универе на потоке со мной девушка, которая еще и подрабатывала. Она поцапалась с коллегой и уволилась. А через некоторое время позвонила в отдел кадров, представилась сотрудницей психдиспансера. Спросила, все ли в порядке с той самой коллегой, которая якобы пропускает у них плановую диспансеризацию. Такая вот изобретательность в нежные восемнадцать. © Elena Marchuk / ADME
- Начальству как-то взбрело в голову уволить всех пенсионеров, а это было половина так называемых разъездных, которые жили в области и ездили с проверками по своим районам. От этого пострадал рабочий процесс. Все молча стерпели, кроме одной. У нее была высшая категория, она подала в суд. Два суда проиграла, а третью апелляцию выиграла. Получила деньги за вынужденный прогул месяцев за 8 и вернулась на работу, как ни в чем не бывало. Вот так и увольняй по своей прихоти. © Выхухоль / ADME
- Я недавно устроилась на новую работу. Коллектив женский. Серпентарий. Хотя я старше всех, меня постоянно пытаются "сожрать". Если бы я была молодой и глупой, то давно бы сбежала. Но я прошла опыт выживания в женских коллективах, так что мне все ни по чем. Так что иногда промолчу, иногда так подколю, что обижаются. Но главное правило - про себя много не рассказываю, подруг не завожу. Мне пофиг на чужое мнение. Я пришла работать, а не разводить дрязги и сплетни. © Ева Адамович / VK
- Когда устраивался на работу, я на собеседовании начальнику сказал, что не буду оставаться после окончания рабочего дня. Только если это время оплатят, как сверхурочное. Он согласился. Но мои коллеги начали на меня наезжать за то, что я ухожу, а они остаются. Я продолжил уходить вовремя, и начальник мне ничего не говорил.© Подслушано / Ideer
- На работе часто выполняю не свои задачи. Делаю это от того, что мне жаль людей, которые что-то не успевают. Но потом они раз - и уже на твоей шее удобненько так устроились. Ты бегаешь, как заведенный, а у них все очешуенно. Когда накапливается, начинаю злиться и указывать им на их работу. Они обижаются. Я руководитель. А мы еще все друзья. Короче, нечего было заводить на работе друзей. © Подслушано / Ideer
- В студенчестве подрабатывала в магазине сумок. Коллегами - две девушки, от которых не раз слышала, что учеба - отстой, лучше бы я не тратила время на универ. Их подколы прекратились, когда пришла богатая эксцентричная покупательница, и никто, кроме меня, не смог ей помочь. Она спросила что-то на английском. А английский кроме меня никто не знал. Тогда она сделала покупку на круглую сумму, и начальство мне предложило повышение.
- Мне было 22, устроилась на работу. А там в коллективе все женщины за 40. Первую неделю все было неплохо, а потом они меня попросту стали выживать. Каждая из них твердила, что я никто, а они старше и умнее. Хотя должность у нас у всех была одинаковая - администраторы. В силу возраста и неопытности так и не смогла их поставить на место, выжили меня тогда. Когда уходила, пожелала, чтобы и их детям такой же коллектив попался. Даже не жалею. Прошло 3 года, и вот недавно наткнулась на вакансию в эту же организацию, а потом узнала, что за все это время там так никто и не прижился. Вот уж клубок змей. © Рабочие истории / VK
- Я на бывшей работе брала деньги за помощь. Например, меня коллега попросила акт сверки сделать - 10 тысяч. Потом вместо нее пришла другая. И сказала, что не будет платить. Мол, она не дура. А я что, дура? © Подслушано / Ideer
- Как-то пришла устраиваться в контору по оценке недвижимости. Директор пренебрежительно задавал мне вопросы по истории. Ни одного вопроса по теме. Я на большую часть вопросов ответила, что не помню. Он что-то съязвил что-то про мой интеллект, и я ушла как в воду опущенная. А вечером он мне позвонил и заявил, что я принята на работу. Конечно, я не пошла туда работать. © Подслушано / Ideer
- Когда училась в техникуме, работала по 3 часа. А когда выпустилась, меня взяли на полный рабочий день. Свое предыдущее место предложила подруге, она еще училась очно. Работали мы в одном кабинете, и почему-то подруга решила, что если она не успевает, то я должна ей помогать. А когда она не может выйти на работу, то я должна за нее все сделать, а она зарплату будет получать. Нет у меня подруги больше, даже не здороваемся, если встретимся. © Подслушано / Ideer
- Как-то пришла на повторное собеседование в офис. Там были большие окна, выходящие на парковку, и я заметила на месте для инвалидов машину, похожую на мою. Я вхожу, а менеджер смотрит на меня хмуро. Он задает мне вопросы немного отрывистым тоном. Его раздражают мои ответы. Тут он выдает: «Вы всегда паркуетесь на местах для инвалидов?» Я в шоке. Он разглагольствует о том, какое я имею право так парковаться на потенциальном месте работы. Я говорю: "Там не моя машина!" А он: "Докажи!" Хватаю сумочку, выбегаю из офиса. Его самодовольство быстро улетучилось, когда я подошла к своей машине в другом месте и села в нее. Я даже не обернулась, когда уезжала. © invisibuni / Reddit
- Работал айтишником. У нас в компании не было строгого распорядка дня, пока не пришел новый менеджер. Он обязал работать строго с 9:00 до 17:00. Производительность упала, все-таки программирование — творческий процесс и требует гибкости. После этого руководство организовало срочную онлайн-конференцию, чтобы обсудить причины нашего провала. Поставили ее на 16:30. И ровно в 17:00 один из сотрудников сказал: «В соответствии с новым правилом „с 9 до 17“ мы должны выйти из системы немедленно». © TheBigCahoona43 / Reddit
- Когда пришла на первую работу молодым спецом в крупную компанию, очень боялась всех, и почему-то начальница меня невзлюбила. Злая лицемерная женщина. В первые дни зашла к ней с бумагами для подписи, они упали и разлетелись. Она заорала: «Ты вообще хоть что-то можешь?» Я офигела от такого отношения, шла домой в слезах и решила, что ни на день дольше положенной отработки там не задержусь. За два года я показала себя классным спецом, зарплату повысили вдвое, работала качественно, много проектов сдали, коллеги в кабинете меня взаимно обожали. К концу контракта эта особа вызвала меня к себе, начала чирикать и уговаривать остаться. А самый прикол был в том, что она сказала: «Может, я лично тебе что-то сделала? Так ты скажи, уладим». До сих пор ржу. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на новую работу. Начальница — овчарка, но я повелась на деньги, зарплата реально хорошая. У начальницы манера общения ужасная: унижает, орет. Видимо, считает, что только так можно добиться успеха. Но в итоге девочки бегают в туалет плакать, а кто-то не выдерживает и увольняется. Я придумала решение. Сдружилась с отделом эйчар, каждый раз, когда звонила начальница, я делала звук громче, чтобы все слышали, как она орет. Через месяц у нас провели опрос по поводу начальства. Спросили, все ли нас устраивает. А когда увидели, что все единогласно проголосовали за смену начальства, убрали овчарку и повысили нашего руководителя. Все теперь счастливы, работаем с удовольствием. © Рабочие истории / VK
"Она заорала: «Ты вообще хоть что-то можешь?»" - а что, ответить никак? Просто попросить вести себя согласно рабочей этике? Мне это помогло. "Не надо на меня повышать голос" - это всё, что требуется сказать.
Некоторые в порыве мести могут даже оставить неожиданный сюрприз в кабинете вредного начальника.
Комментарии
Подборка какая-то ни о чем,скучно. Ещё и повторов в последних статьях много. Авторы,я понимаю,лето. Я тоже задолбалась. Но концентрацию держите. И котиков давно не было. Запилите нам про крупных диких кошаков статью,а? Или про африканскую флору/фауну. Что-то познавательное про природу. Фрики как-то уже надоели