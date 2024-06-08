15 человек, которых на работе попытались прогнуть, но те не лыком шиты

Подборка какая-то ни о чем,скучно. Ещё и повторов в последних статьях много. Авторы,я понимаю,лето. Я тоже задолбалась. Но концентрацию держите. И котиков давно не было. Запилите нам про крупных диких кошаков статью,а? Или про африканскую флору/фауну. Что-то познавательное про природу. Фрики как-то уже надоели