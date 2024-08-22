20 счастливчиков, которые точно знают: адекватная родня дороже денег

Если человеку повезло получить поддержку и любовь в собственной семье, это круче, чем выиграть миллион. Деньги рано или поздно закончатся, а радость от общения с по-настоящему близкими людьми — никогда. Иногда только забота родных помогает нам преодолевать жизненные трудности, и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.