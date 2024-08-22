20 счастливчиков, которые точно знают: адекватная родня дороже денег
Истории
42 минуты назад
Если человеку повезло получить поддержку и любовь в собственной семье, это круче, чем выиграть миллион. Деньги рано или поздно закончатся, а радость от общения с по-настоящему близкими людьми — никогда. Иногда только забота родных помогает нам преодолевать жизненные трудности, и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.
- Месяц назад увидела на витрине бутика роскошный купальник. Заманчивая наклейка на стекле обещала райское блаженство и скидку 50%. Естественно, я побежала его мерить и сразу влюбилась! Это самый красивый слитный купальник, который я когда-либо видела! До этого момента я и не догадывалась, что можно так вожделеть вещь. Но когда я взглянула на ценник, то увидела огромную для меня сумму - $ 100. Я сейчас не работаю, детские деньги уходят моментально, зарплата мужа тоже. Прошел месяц, этот купальник стоял у меня перед глазами и манил. Я еще раз зашла посмотреть на него и увидела, что сейчас он действительно стоит вдвое меньше, но денег у меня совсем в обрез. В отчаянии я позвонила папе и рассказала про свою печаль. Сразу скажу, отец у меня холостой с некоторых пор, женщины у него нет, он работает помногу и, соответственно, зарабатывает. И папа без колебаний ответил, что переведет мне нужную сумму и чтобы я не стеснялась звонить ему. Я счастливая обладательница роскошного купальника и самого понимающего отца в мире! © Карамель / VK
- В нашей семье у женщин очень густые волосы: по две косы до пояса носили, каждая толщиной с руку. И когда однажды у нас в школе началась эпидемия педикулеза, две девочки специально заразили меня и смеялись, мол, теперь-то тебе отрежут косы и ни один мальчик на тебя больше не посмотрит! Но эти дурынды не знали, что моя мама будет готова 8 часов вычесывать мне волосы частым гребнем и перебирать каждую волосинку, чтобы убрать всю живность. Остальные родители, правда, так не заморачивались, так что в понедельник все девочки пришли с каре. А я - с косами. © MissGrimm / Pikabu
- Думала, что сошла с ума: после тихого сна с ребенком заметила, что вымыта посуда, хотя не помню, чтоб я ее мыла. На второй день легла укачивать сына. Думала, что спать не буду — белье переглажу. Все-таки уснула, а когда проснулась — белье уже было вылажено. У меня началась паранойя. А потом выяснилось, что это свекровь приходила к нам 2 дня подряд и не хотела меня будить — "А то вы так сладко спите". © Подслушано у девушек / VK
- Однажды в "Детском мире" я увидел луноход - настоящий, на гусеницах, на пульте управления, с прожектором! Я был ошарашен, я был потрясен! Дед хмыкнул, подошел к прилавку, глянул на ценник, покачал головой, и мы ушли. Я никогда ничего не просил. Я понимал в свои 5 лет, что у нас на это элементарно нет денег, поэтому просто попытался про луноход забыть. Но не мог. Прошли месяцы, наступил Новый год. Пришел дед с огромной коробкой: "На, это тебе Дед Мороз передал". Я подумал, что это новое, мое личное зимнее пальто (а не после старших братьев). Прямо в коридоре на полу лихо разделался с веревкой, сорвал бумагу - и мой мир раскололся на до и после. Там был луноход! По лицу катились слезы и сопли, плечи вздрагивали, горло сжал спазм. Я смотрел на маму и деда, пытаясь выдавить: "Это мне?" - но изо рта вырвалось лишь бессвязное мычание. "У него инсульт", - авторитетно заявил дед. Мама смеялась, я плакал. Прошло много лет. Давно нет деда, а луноход пал в неравной борьбе с переездами, но никогда больше в жизни - никогда! - я не был так рад ни одному подарку. Они были хорошие и дорогие, милые сердцу и добрые, но все они - не луноход. © Redkiiskot / Pikabu
- Я забеременела в 18. Папаша сразу слился, мол, не готов он к такой ответственности, хотя встречались мы уже 2 года к тому моменту. Мои родители сказали: "Сама кашу заварила - сама и расхлебывай". Их можно понять: у них еще двое младших, все ютятся в двушке. А срок у меня уже такой был, что только рожать... Ну вот лежу я в палате с дочкой, сегодня выписка, а идти мне ну совершенно некуда. Помощь пришла откуда не ждали. Вдруг в роддом залетела моя несостоявшаяся свекровь и сказала так просто: "Пойдемте ко мне жить!" У нас с мамой парня были нейтральные отношения, я на ее поддержку вот совсем не рассчитывала, но она приняла нас. И первые три года, пока садик не дали, я действительно жила у нее (а "папа" - в общаге в соседнем городе, дочь он видел раз 5 за все время). А потом моя дочка пошла в садик. Я устроилась на работу, подкопила денег, сняла квартиру, через пару лет вышла замуж. Но моя несостоявшаяся свекровь для меня до сих пор ближе мамы, а для дочки она - самая любимая бабушка. Спасибо ей до неба за все!
- А у меня нет свекрови (ее рано не стало), зато есть тетка мужа, старшая сестра его матери. Вот она крутая! Когда у меня дочь появилась, она ежедневно отправляла ко мне помощь в лице двоюродных братьев и сестер моего мужа (там 6 детей в семье!). Например, сестренка (19 лет) помогала с домашними делами, брат (14 лет) гонял в магазин или выносил мусор. Вечером приходила тетя Люба и часа 2 не выпускала из рук малую: искупает ее, и ходят они по квартире, агукают...
И младшая (11 лет) приходила, и средний (17 лет) — забирали дочку на прогулку, потому что мама им сказала дать мне выспаться. А мне говорили: «Спи давай! Ты на панду похожа со своими кругами под глазами». Их помощь реально была просто огромной для меня.
Потом вторая родилась, и так же родня помогала. И вот вроде бы у тетки есть и свои внуки, но моих она любит не меньше. Может быть, потому, что у них нет родной бабушки, ее любимой младшей сестренки. Люблю эту женщину! © n.moor / Pikabu
- Мы с братом всегда были главным приоритетом для наших родителей. У меня так много воспоминаний о том, как мама рисовала со мной, красила мне ногти, играла с нами в видеоигры. О том, как папа учил меня готовить блины, помогал строить игрушечные машинки и самолеты. И еще о том, как мы весело проводили время всей семьей. Сейчас у меня с родителями хорошие отношения. И даже если мы ссоримся из-за каких-то мелочей, я всегда благодарна им за счастливое детство. © _CinnamonBunny / Reddit
- Отец моего знакомого на свадьбе подарил сыну и его молодой жене 200 тысяч в конверте. С тостом и пожеланиями громко озвучил сумму, сказал, что это первый взнос на новую квартиру. А на второй день втихаря сунул молодоженам еще один конверт, где они обнаружили еще 800 тысяч — отец сказал, что это вторая часть. На вопрос, к чему такая тайна, папа объяснил: «Чтоб остальные вам не завидовали и это не портило отношения». Но он потребовал, чтобы на эти деньги молодожены купили жилье. И следил за своим миллионном. Дети действительно купили себе квартиру, частично в ипотеку. © slava.mer / Pikabu
Есть просто талантливые к любви люди! И на всех еë у них хватает! Тётка, окружившая заботой невестку-примр для подражания!
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- А мне вспомнилось, как родители в начале 2000-х ходили ловить для меня Пикачу в автомате с игрушками. Я его там увидела, и все — пропала. Мне родители после похода в магазин разрешали взять одну монетку и разок сыграть. И я не выиграла. А дома, когда рассказывала об этом маме с папой, расплакалась (хотя я никогда истерик не устраивала). Папа молча взял деньги, пошел ловить. Вернулся без Пикачу. Потом пошла мама — тоже не поймала. Тогда родители купили мне плюшевого Пикачу, но побольше и говорящего. И я не знаю, какими словами описать мой детский восторг! © penguin.engineer / Pikabu
- У нас с мужем дети очень долго не получались. А потом родился сын. Когда дело шло к годику, я как-то заикнулась, что хотела бы посещать фитнес-клуб, чтобы восстановить форму. Свекровь тут же вызвалась сидеть с ребенком. И я впервые приняла ее помощь. Она стабильно дважды в неделю рано утром на автобусе ездила к нам, чтобы отпустить меня в спортзал. Сама она работала посменно.
В очередной такой приезд я села перед ней и сказала, что мы ждем двойню. Моя мама, например, когда узнала об этом, первым делом спросила: «А кто же будет гулять с собакой?!» Ее не интересовало, как я буду спускаться с тремя детьми и колясками с четвертого этажа и как вообще буду гулять. Первое, что на новость о беременности сказала мне свекровь: «Ну все, к твоим родам я увольняюсь и переезжаю к вам, чтобы помогать». Надо сказать, я была не против.
Свекровь свое слово сдержала, а ее помощь оказалась неоценимой. Последние недели беременности мне можно было только лежать, а на руках — шилопопый двухлетка. Но свекровь все заботы о ребенке взяла на себя: гуляла, кормила, играла, готовила еду. А потом детей стало трое. И я поняла, что смысл жизни свекрови — помощь своим детям и внукам. Она не может иначе. И она чудесная бабушка! © EmilyaM / Pikabu
- Я считаю, что главное — проводить с детьми время, как это делали мои родители. Они оба работали, а вечером приходили домой и готовили ужин. Мы все садились за стол, потом вместе наводили порядок на кухне. Затем играли в игры, смотрели фильмы, гуляли. Время — это дар, который доступен только в настоящем, его нельзя вернуть. Сейчас мне 33, у меня дочь. Я стараюсь проводить с ней как можно больше времени. © amac2488 / Reddit
- Мой папа был довольно крупным начальником. Входил в десятку первых лиц в городе с населением около 300 тысяч человек. При всей своей крутости на службе дома он был просто пушистым котиком, внимательным и искренне вовлеченным отцом. А еще мне очень нравилось, как он реагировал на проблемы: никогда не ругал, не искал виноватых, даже голос не повышал. Он выслушивал, говорил: «Ага», — и излагал план выхода из ситуации. Потом, естественно, устраивал разбор полетов (причин произошедшего), и мы старались сделать так, чтобы это не повторилось. Сейчас я руководитель среднего уровня, стиль руководства унаследовала от папочки. И мне часто говорят, что я — лучший шеф из всех, с кем людям приходилось работать. Приятно. © Карамель / VK
- Однажды, пока мама была на работе, я позвал в гости девушку. И в самый пикантный момент мы вдруг слышим, как ключи в замке поворачиваются — мама почему-то раньше вернулась. Думаю: «Ну все, приплыли. Сейчас подруга сбежит от смущения». Тут мы снова слышим звук замка — и тишина. Через минуту приходит СМС от мамы — она ушла в магазин на часик, чтобы к ее возвращению женской обуви в коридоре не было. Понимающая она у меня. © TallFallOn / Pikabu
- Выбирать подарки я не умею. Но однажды меня прям перемкнуло — вспомнила из разговора, что папа в детстве хотел железную дорогу, только денег на такое не было, и мечта так и осталась мечтой. Короче, будучи студенткой и подрабатывая в вечернее время, я накопила денег и подарила папе железную дорогу на какой-то праздник. Поезд на радиоуправлении, шлагбаумы опускаются и поднимаются, стрелки переводятся. Кучу денег отдала за это чудо. Но как же радовался и плакал мой папа, дядька немалых габаритов и возраста! Он ползал и играл с этим поездом, как маленький мальчик. Всегда буду помнить его восторг. Папу за праздничным столом мы в те дни уже не видели. А потом я родила сына, и мой папа уже как дедушка ползал вокруг этой железной дороги и объяснял малышу все нюансы. Сыну сейчас 11, а они играют вместе до сих пор. © Ekaterina Filippova / ADME
- На мое 18-летие дедушка сделал просто замечательный подарок. Он подарил огромный фотоальбом, в котором запечатлено все мое детство. Дедушка всю жизнь увлекается фотографией. Я не помню ни дня, чтобы мы с ним гуляли без камеры. Родители много работали, у них не было времени ни гулять со мной, ни фоткать меня. А дедушка, хоть и работал, всегда находил время. И от этого альбом еще ценнее и дороже для меня. Дедушка сказал, что у него дома еще два таких. Если с моим что-то случится, то всегда найдется запасной. И это так мило, что я не могу найти слов, чтобы выразить, как сильно я люблю своего дедушку. © Палата № 6 / VK
- У меня муж после ссоры ушел к маме. Сижу, сопли размазываю. Звонит свекровь. Думала, сейчас начнет за сыночку-корзиночку заступаться. Ан нет. Спросила, что случилось, поугукала, попросила не реветь и пойти чаю выпить. Через полчаса приехал муж с цветами и тортиком, донельзя пристыженный. С тех пор, когда муж неадекватит, всегда жалуюсь маме. Его маме. © eoggi / Pikabu
- Родители меня никогда не ругали, я делал почти все, что хотел: играл за компом суткам, разводил бардак в комнате, куролесил с друзьями. Родители давали деньги на путешествия по миру. Меня не заставляли убирать дома, не требовали пятерок и больших побед. Мне не надо было «заслуживать» карманные деньги. Вообще не помню, чтобы родители на меня повышали голос. Моя главная задача была — не вылететь из частной школы, а потом из универа. Учился я на творческую специальность, родители поддержали. На окончание учебы купили мне студию, дали денег на год и отправили в самостоятельную жизнь. Все родственники твердили, что ничего путного из меня не выйдет, я так и останусь на родительской шее. Родители лишь улыбались.
Хорошее место работы я нашел через 2 месяца после окончания универа, через год меня повысили, потом я перешел в другую компанию, и меня еще раз повысили. Я сменил студию на двушку (за свои деньги), купил машину, живу в достатке, у меня все есть. Родителям порывался помогать, но они отказались. В разговоре друзья часто упрекают меня тем, что мне все дали родители. Не все, а только хороший старт, отсутствие каких-либо детских травм и безграничную веру в себя. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по этой же схеме. Она рабочая. © Подслушано / VK
Да, родительская любовь и поддержка в детстве неоценима! Очень стараюсь быть другом своим детям!
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- С родителями мужа я познакомилась, когда мы с ним уже жили вместе, а нашей дочери было 3 месяца. И вот как свекровь меня приняла: «Готовить не умеешь? Научишься. Вон дед (свекор) научит тебя хлеб печь», «Стирать не умеешь? Научишься», «С воспитанием ребенка не лезу — это ваш ребенок», «Не успела убраться? Ну, как время будет». Сыну своему всегда говорила: «Жене помогай, быт общий». Я знатно обалдела, так как моя мама лезла в семью брата, вечно критиковала его жену, в итоге добила — развелись они. Мы со свекровью не поссорились ни разу. Если ссоры были у нас с мужем, она всегда выступала на моей стороне, говоря сыну: «Сам виноват, извинись». Развелись мы уже давно, но родители мужа для меня и детей так и остались родными и любимыми. Собственно, как и мы для них. © Moondew / Pikabu
- Из близких у меня есть только сын. Я родила его довольно рано, быть молодой матерью-одиночкой оказалось нелегко, но сейчас все отлично. Он покупает нам билеты на премьеры аниме, а я — на фестивали панк-рока. Нет лучшего друга, чем тот, которого ты вырастил сам! © BigBobby2016 / Reddit
- У нашего папы сейчас тяжелый период. Дело в том, что он всегда любил носить длинные волосы, гордился ими и ухаживал за шевелюрой. Но ничто в этом мире не вечно, вот и папа в один момент стал сильно лысеть, а потом и вовсе побрил голову налысо. Он из-за этого чуть ли не плакал, поэтому я решила его поддержать. Все равно лето было, я дома сидела, работала тоже на дому. Побрила я и себе голову. Отец был в приятном шоке! Теперь уже рыдал из-за моего поступка и поддержки. Потом еще младший брат за компанию попросил его постричь. Тот еще вид у нашей семейки был этим летом! © Карамель / VK
Если родственники адекватные, то это настоящее счастье. Но не всем так везет, некоторым достаются экземпляры, от которых хочется сбежать на край земли.
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