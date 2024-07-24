Работала в маленьком магазине, ну и естественно там есть,,тетрадочка" под запись. Клиенты вроде как все свои , один типок приходит, просит в долг, я ему записала, хорошенькую такую сумму, дала расписаться , что он согласен. Проходит время, он появляется, отоваривается,молчит.Я напоминаю ему про долг, он мне- я ж отдал! Я достаю тетрадь, показываю ,что вот! не отдано! Он - вот же роспись моя стоит ,что отдал !!! Это пииип!! Зачем мне его роспись была бы нужна, если б он отдал долг...
20+ человек, которые лучше прослывут жадинами, чем еще раз дадут денег в долг
Пару раз выручить родственника или друга в тяжелой финансовой ситуации — еще куда ни шло. Вот только некоторые из любителей перехватывать деньги могут слегка обнаглеть и сесть на шею, отказываясь вернуть долги. Именно это и произошло с героями нашей статьи. Одни совсем потеряли веру в людей, а другие научились быстро пресекать попытки в очередной раз залезть им в карман.
- Подруга постоянно тянула из меня деньги. В последний раз вообще забыла отдать. Зато поехала с парнем отдыхать, да не в Египет, а прямо с размахом. Пишет мне издалека: «У нас брони отеля нет, у парня карта не работает, я без денег». И тут я сообщаю: «Ты же мне предыдущие еще не вернула, не могу больше одолжить». Ой, что началось! Потом мне надоело и я отключила мессенджер. После этого мы не общались много месяцев, и тот первый долг я так никогда обратно и не получила. © Turistka / ADME
- Много лет назад это было. Я только вышла из декрета на работу, муж — инженер, зарплата так себе, но очень хотелось машину купить. Тем более, что садик у нас был от дома далеко и зимой транспорт ходил ну очень плохо. Стали копить на бэушное авто.
В это же время сестра мужа с семьей меняет квартиру — двушку на трешку, начинает там ремонт делать и обстановку закупать. По тем временам — космос: итальянские двери, паркет, пластиковые окна, кожаный диван белый, золотые люстры.
И вот приходит сестра мужа к нам и сообщает, что деньги у них закончились, а тут как раз по скидке итальянскую кухонную мебель продают. Говорит: «Вы же копите, дайте нам, мы вам через месяц вернем». Как не дать? Родственники же. Отдали все, что накопили. А через три недели они в Турцию укатили. Эх, как же было обидно — мы-то в отпуск не ездили, экономили... Деньги нам вернули через год, но осадочек остался. © MelantoMania / ADME
- Знакомый умолял меня одолжить ему деньги и клялся, что вернет мне их на следующий день. В назначенный день я пересекся с ним и он сказал, что я пытаюсь его обмануть. Ведь на самом деле это я должен ему деньги. Я не хотел устраивать сцену, поэтому просто проигнорировал ситуацию и никогда больше не давал ему в долг после этого. © gulasjsuppe / Reddit
- Мне было 19 лет, жил с отцом. Они с мачехой попросили меня взять на себя кредит, чтобы купить грузовик для своего бизнеса. Согласился, взял кредит на $ 10 тыс. Они отдали $ 2 тыс. от этой суммы, а потом забили на это. Грузовик конфисковали, и теперь я застрял с кредитом. © Unknown author / Reddit
- Подошел знакомый, спрашивает: «Слушай, а чисто теоретически ты бы мне одолжил 200 баксов?» Говорю, что одолжил бы, теоретически. Он продолжает: «А вот если бы я тебе их не отдал, что бы тогда?» Я: «Ну я ничего не смог бы сделать, перестали бы общаться». «Понятно, — говорит, — слушай, а реально можешь мне одолжить 200 баксов?» Хмыкаю, говорю: «Хорошо, сейчас мой брат с тренировки по боксу подъедет с деньгами, я тебе одолжу». После этого маленького уточнения парень деньги брать у меня в долг почему-то перехотел. © Палата № 6 / VK
- Звонят мне родители. Сообщают, что нужно одолжить деньги брату на покупку квартиры. Спросила: «Когда вернет?» Они обиделись и сказали, что меня 5 лет учили в институте, могу и не спрашивать. Ладно, одолжила. А жизнь повернулась так, что брат решил со мной больше не общаться. Это потому, что ему сказали, что я не собираюсь до кучи отдавать ему свою мебель. Родители решили, что я должна купить себе новую, а мою перевезти брату... Сама живу в однушке с двумя детьми и делать этого не планировала. К слову, братец намного старше меня, ему 35. © Палата № 6 / VK
- Одолжили у меня деньги за последний год 4 человека: два родственника, друг и охранник из нашего офиса. Суммы — от 1 000 до 2 500. Отдал только охранник. © limita / Pikabu
- Одна знакомая позвонила мне и попросила одолжить ей немного денег. Через 2 часа она выкладывает фотографии, на которых она и ее мужчина на свидании... на мои деньги, скорее всего. © ShugaCoated4u / Twitter
- Мой дядя попросил у другого моего дяди в долг $ 50 тыс., чтобы начать бизнес. Он получил эти деньги, купил лодку и теперь рассказывает остальным членам семьи, что эти $ 50 тыс. были подарком. Ну как так можно? © BMWxxx6 / Reddit
- На работе был коллега, который постоянно выпрашивал у других деньги. Мой друг одолжил ему. Я спрашиваю его: «Разве ты не попросишь его вернуть долг?» Он сказал, что не собирается этого делать, ведь этот парень понимает, что уже должен ему деньги, и никогда больше не попросит у него. © bobbysr / Reddit
- Отец моей будущей жены попросил меня прийти к нему на работу и помочь. После этого постоянно говорил, что заплатит мне на следующей неделе, а по факту — долгое время клянчил у меня деньги на всякое. Сказал, что вернет мне все, как только его старшая дочь вернется, потому что у нее богатый молодой человек. А этот парень его отфутболил, потому что тоже постоянно давал ему деньги. В конце концов я просто начал сливаться всякий раз, когда он просил меня о помощи. Денег не даю и еще расписку написать его заставил с процентами за неуплату. Сейчас там набежало чуть меньше миллиона долларов. © Dull_Pickles / Reddit
- Заняли у нас с мужем родственники круглую сумму, через неделю должны были вернуть. Муж звонит сам через месяц, спрашивает про долг, а они плачут: денег нет, отдадут еще через месяц. Звоним еще через месяц — денег нет. Муж меня уговорил не скандалить, а сойтись на том, что отдадут, когда смогут. Проходит 3 года, они планируют отмечать юбилей в супердорогом ресторане. Мы, как узнали, потребовали долг обратно. Они вернули, но теперь мы для них враги номер один, так как из-за нас праздник отменился. © Подслушано / Ideer
- Друг, в которого я была влюблена, занял деньги (для студентки немало) на лечение желудка, месяц запрещал мне к нему приезжать, чтобы проведать, мол, с питанием строго и врачи не пускают. Через полгодика, не отдав всей суммы, сбежал куда-то, да так сбежал, что его родители с полицией искали! Но не нашли. Потом выяснилось, что во время своего «лечения» он был в другом городе с девушкой, в которую был влюблен. © Подслушано / Ideer
- Мне коллега сказал, что ему нужны деньги, чтобы отвезти ребенка к врачу. Я, дурачок, одолжил этому парню деньги. К счастью, немного. И вскоре после этого парень уволился и исчез, не вернув ни гроша. То, как некоторые люди играют со здоровьем своих детей, вызывает шок. © dguerre / Reddit
- Был друг, хороший человек. Попал в беду, попросил денег. Я взял кредит. Друг выплыл, отдал три четверти, больше у него нет. Я выплачиваю.
Была жена. Случилась беда, болезнь тяжелая. Метания туда-сюда, беготня... Врачи, больница, взял кредит... Полное выздоровление — и жена мне говорит, что жила как-то скучно и ей не хватает нового и свежего. Около миллиона еще должен... © Dadoelo / Pikabu
- Был знакомый, который 3 месяца небольшую сумму не мог найти. Тоже весь из себя в делах, в болезнях, «жду перевода, до конца недели закину». В итоге я подошел к его отцу (мы соседи по гаражу). Благо тот адекватный, сразу из кошелька деньги достал и отдал. Так знакомый в итоге попытался меня сделать виноватым в том, что я впутал его отца. © grateble / Pikabu
- Друг попросил одолжить небольшую сумму, мол, все туго, есть нечего. Дружили 7 лет. Одолжила. Долго не просила, не напоминала, но настал день, когда мне позарез понадобились деньги — в кармане ни копейки. Попросила его вернуть, на что получила ноль внимания. После этого пыталась написать ему на отвлеченные темы — человек просто читал и не отвечал. Зато, когда я удалила его из друзей, написал сразу же: «Удалила из-за своего парня, наверное. Вот так ты ценишь дружбу...» © Подслушано / Ideer
- Мой сосед снизу приходил ко мне раз шесть, чтобы занять денег. Но я ему отказывал, потому что он еще не вернул те деньги, что занимал два месяца назад. Недавно ночью он постучался ко мне и заявил, что, оказывается, я ему должен 4 тысячи за аренду — за то, что на его стенах держится моя квартира! © Подслушано / Ideer
"за то, что на его стенах держится моя квартира" - только что как раз читала, что несущие конструкции принадлежат к общедомовому имуществу) А вообще предъява - жесть.
- Есть у меня одна знакомая. Раньше она очень любила просить в долг. Когда я сказала, что у меня денег нет, она заявила: «Ну спроси у своего парня. Я отдам, когда бабушка пенсию получит». Сказать, что мы были в шоке — ничего не сказать. Она не раз так пыталась еще делать, но после нескольких категоричных (и часто даже грубоватых) отказов перестала это делать. А еще одна моя «подруга» сбежала от меня с 200 рублями. Серьезно! И я их не требовала даже, просто ждала. Уже лет 8 прошло с тех пор. Как говорится, если человек постоянно занимает у вас деньги — значит он уже включил вас в список своих доходов. © Little Owl / ADME
- Сестра на коленях вымаливала дать им в долг на двушку. Мол, ипотеку не дают, а так материнский капитал добавят и им хватит. Мы с мужем не выдержали напора и согласились. Родственнички уже присмотрели квартиру, сделка через 2 недели. А потом я случайно увидела в соцсети сестры, что она выставила фото из Египта. Они там всей семьей отдыхают. До сестры не дозвонилась, но мама подтвердила, что они на 2 недели уехали. Рассказала мужу, добавила, что денег мы им не даем. Он согласен, что если есть средства на дорогой отдых, то и на квартиру найдут. Сестра вернулась, мы им отказали. Слезы, рыдания: «Вы вообще не имеете права наши деньги считать». © Аноним/ Pikabu
- У нас в магазине одна бабенция повадилась покупать краску за 405 рублей. Каждый раз обещала мне, что занесет 5 рублей и естественно не приносила. Долг понемногу рос. Я решила ее проучить. Обещает снова деньги занести, а я говорю: «Хорошо», — и быстро краску убираю себе под прилавок. Она на меня смотрит и не понимает, в чем дело. Я говорю: «Красочку отложила, принесете деньги, тогда я пробью». Все, с тех пор стала ходить как шелковая. Всегда имела при себе 5 рублей. © rabotavtorgovle/ Pikabu
- Наша соседка повадилась ходить по квартирам: «Одолжите на продукты до зарплаты». Я как-то не удержалась и дала денег. Потом отвечала, что сами на мели. И наконец решила прикрыть эту лавочку. Открывала этой мадам дверь с улыбкой и говорила: «О, пришла долг отдать?» Заготовленная фраза слетала, соседка мялась и уходила. А чего приходила? Предупредить, что позже вернет. Так и не вернула, но хоть просить перестала. © Mirta / ADME
Спорим, вы еще не читали эти увлекательные статьи?
Комментарии
"Через 2 часа она выкладывает фотографии, на которых она и ее мужчина на свидании... на мои деньги, скорее всего"
Ой, какая корона: на деньги автора свиданка. Неужели такая низкая самооценка, что прям ваше все события только из-за нее происходят? И ведь не подруга а салон красоты на ее деньги побежала, а свидание устроила целое! На чуть-чуть то денег 🤣🤣🤣🤣