20+ человек, которые лучше прослывут жадинами, чем еще раз дадут денег в долг

Работала в маленьком магазине, ну и естественно там есть,,тетрадочка" под запись. Клиенты вроде как все свои , один типок приходит, просит в долг, я ему записала, хорошенькую такую сумму, дала расписаться , что он согласен. Проходит время, он появляется, отоваривается,молчит.Я напоминаю ему про долг, он мне- я ж отдал! Я достаю тетрадь, показываю ,что вот! не отдано! Он - вот же роспись моя стоит ,что отдал !!! Это пииип!! Зачем мне его роспись была бы нужна, если б он отдал долг...