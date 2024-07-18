Александр Анатольевич - бесподобный актёр, и я горжусь, что я жил с ним в одном времени.
15+ фактов об Александре Ширвиндте, который грозился увольнять актрис за любовь к чесноку
Имя этого актера знакомо зрителям разных поколений. Мы помним и его флегматичного Харриса в фильме "Трое в лодке, не считая собаки", и влюбленного по уши Альфреда в "Небесных ласточках", и еще множество небольших ролей, каждую из которых Александр Ширвиндт исполнял в своей уникальной манере и делал незабываемой. Мы попробовали узнать побольше о жизни актера и выяснили любопытные подробности.
- Александр Ширвиндт дебютировал в кино в 1956 году. Его первым фильмом стала кинолента «Она вас любит», где он сыграл эстрадного певца Вадима Ухова. На полученный гонорар юный актер приобрел первую машину — старенькую, но свою. Правда, заработанного не хватило и недостающую часть денег ему добавили родители.
- Партнерами юного актера в этом фильме были Георгий Вицин и Тамара Носова. А роль Ухова Ширвиндту досталась по протекции Михаила Козакова, который буквально притащил наивного студента на съемочную площадку. Ширвиндт вспоминал: «В киногруппе все были в трауре: Козаков привел вместо себя какую-то испуганную шпану. Но выхода не было, и я стал сниматься».
- Актерские способности Ширвиндт проявлял еще в детстве: он участвовал в постановках школьного драмкружка и устраивал всевозможные розыгрыши. При этом учился он неважно и, по собственному признанию, держался в школе только благодаря тому, что его мама, редактор столичной филармонии, периодически организовывала в учебном заведении концерты со знаменитостями.
- Родители Александра рассчитывали, что их сын станет музыкантом. Отец даже принялся учить его играть на скрипке. Позже актер рассказывал: «Я, уже тогда очень сообразительный, смиренно склонял голову, якобы соглашаясь мучить население дома жуткими звуками гамм Гржимали, и просился перед этим святым актом в туалет. Наивный папа открывал дверь, я бросался в туалет и запирался там навсегда».
- «Любовь» к учебе передалась и сыну актера — Михаилу Ширвиндту. В своей книге «Мемуары двоечника» тот признавался: «Первый школьный день был, пожалуй, единственным позитивным впечатлением за все дальнейшие годы мучений. Я, чистый как никогда, с жуткими гладиолусами, в окружении каких-то ребят. Когда нас строем вывели в вестибюль, я бросился к маме: „Мама, а сколько мне еще учиться?“ — „Десять лет без одного дня!“ И все! Что-то во мне треснуло!»
Первоклассник Михаил Ширвиндт.
- С 24 лет Александр Ширвиндт работал преподавателем в Щукинском училище. В 1995 году он стал профессором на кафедре мастерства актера. У него учились многие современные знаменитости, включая Леонида Ярмольника и Елену Подкаминскую.
- Одновременно актер служил в Театре имени Ленинского комсомола. Однажды туда пришел новый заместитель директора, а труппа как раз собиралась поехать в Казань. Замдиректора отправился вперед, чтобы «заделать гастроли». Артисты приготовились к традиционной торжественной встрече на перроне. Приехали в город, а на вокзале — никого. Позже их встретила администратор с одним цветочком. Организатор гастролей вышел вперед и заявил: «Так, цветоув нет, номероув нет, зрителев нет». Эта байка осталась в театре на века.
- Александр Ширвиндт поддерживал теплые отношения со многими деятелями искусства, но самая крепкая дружба связывала его с актерами Андреем Мироновым и Михаилом Державиным, драматургом Григорием Гориным и режиссером Марком Захаровым. Друзья наградили актера прозвищем Маска за его способность не терять самообладания в непростых ситуациях.
- В 1973 году Ширвиндт попробовал себя в роли режиссера, поставив совместно с Андреем Мироновым спектакль «Маленькие комедии большого дома». Тот состоял из 5 новелл и рассказывал о жильцах высотки, которые столкнулись с проблемами переезда и обустройства жилья.
- Однажды Александр Ширвиндт и Андрей Миронов должны были лететь в Новосибирск. Миронов заехал за другом на такси и стал торопить флегматичного Ширвиндта. Когда актеры все-таки спустились к автомобилю и стали садиться в него, у Александра неожиданно сзади по шву лопнули брюки. Он вернулся домой, но из-за суеверия порог квартиры не переступил.
Жена вынесла ему на лестничную площадку газетку и расстелила ее на полу. Ширвиндт встал на нее, стянул штаны, натянул другие. Те ему чем-то не понравились, и он решил надеть третьи. Когда актер снял штаны, в подъезде хлопнула входная дверь: вошел Андрей Миронов, увидел Ширвиндта на лестничной площадке без штанов и ласково спросил: «Шура, у тебя какие планы?»
- В 1957 году Александр Ширвиндт женился на архитекторе Наталье Белоусовой. Они прожили вместе 67 лет. Предложение актер сделал более чем лаконично, сообщив: «Пошли в ЗАГС». Но при этом он поставил перед будущей женой огромный сверток. Наталья развернула бумагу и обомлела — жених умудрился отыскать зимой цветущий куст бледно-розовой сирени.
- Накануне свадьбы Наталья решила пойти ночевать к будущему мужу и захватила с собой полотенце и ночную сорочку. Молодой Ширвиндт в то время жил в большой коммунальной квартире, где у него было 18 соседей. Он торжественно вынес на общую кухню полотенце и сорочку Натальи и заявил: «Взял себе жену, а вот и все ее приданое».
- Ширвиндт считал, что секрет прочности его брака в том, что у них с женой были разные профессии и интересы. Актер говорил: «Жены, которые растворяются в своих мужьях, — это, наверное, очень хорошо и большая помощь. Но, я думаю, в конце концов от этого можно сойти с ума — когда в тебе постоянно кто-то растворяется. А вот параллельное существование — это воздух: у нее свое творчество, у меня — свое. Получается, что не круглые сутки нос в нос. Так и набегает много лет...»
- Ширвиндт тепло относился к Людмиле Гурченко. Несмотря на его флегматичный характер и ее упрямство и максимализм, коллеги умудрились за 52 года общения ни разу не поссориться. Не обходилось и без курьезов.
Однажды Гурченко заявила, что ей не нравятся неголливудские зубы партнера, и заставила его поехать на «Мосфильм», где ему сделали бутафорскую челюсть. Актер вспоминал: «Мне воткнули эту страшную белозубую пасть, я, несчастный, приехал в Питер. „Люс-ся, я с-сказать ничего не могу“. Она: „Но как красиво!“ Я: „Что крас-сиво? Что крас-сиво?“ Вот это ее силища».
- Единственным продуктом, который не переносил актер, был чеснок. Но многие актрисы, с которыми Ширвиндту приходилось целоваться на съемках, лечились чесноком. Зная, что Александр не выносит этот запах, они пытались заглушить его другими ароматами. Актер говорил, что после этого пахло еще страшнее.
- В 2000 году Ширвиндт сменил на посту художественного руководителя Театра сатиры. Он шутил: теперь он получил новые полномочия, так что, если актриса накануне спектакля съест чеснок, худрук сможет ее наказать и даже уволить.
- Александр Ширвиндт был заядлым рыбаком. В мемуарах он писал: «Моя мечта — это тихая заводь, хороший клев на карася, а слева от меня стоит телевизор, и там показывают женский биатлон. Вот примерно такой расклад, пожалуй, меня весьма взбодрил бы».
- У актера трое внуков и пять правнуков. Ширвиндт смеялся: «У меня в последнее время масса всего народилось. У моей внучки Саши двойня. Близнецов привозили к нам на дачу на смотрины. Только отвезли их с дачи в Москву, как у моего на тот момент 61-летнего сына Миши, молодожена, родился сын. То есть у Михаила Александровича родились двое внуков, и одновременно он родил этим внукам дядю. И дядя на месяц младше племянников».
- С 1990-х годов Александр Ширвиндт почти перестал сниматься в кино. Он сетовал, что ему не предлагают ни одной приличной роли, а бегать в бандитском фильме он не может — «уже не добежит».
- В столице в меню ресторана "Дом актера« есть блюдо под названием «Омлет по-ширвиндтовски». Его рецепт придумал сам знаменитый артист: он предложил, помимо стандартных ингредиентов, добавлять в блюдо минеральную воду.
- В честь Александра Ширвиндта назвали астероид, который был открыт в 1983 году. Актер прокомментировал это событие так: «Я имею собственную площадь в космосе и „летаю“ где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Чем очень горжусь».
Что еще почитать о кинозвездах? Например, эту статью о 14 актерах из легендарных фильмов 90-х, над лицами которых изрядно поколдовало время.
Комментарии
Спасибо!
Прекрасный актер с бесподобным чувством юмора.
Его мнение насчет брака и чеснока - полностью разделяю)
Хорошая статья о хорошем актере и человеке
"В сад! Все в сад!" (с)
Прекрасный актёр, шикарный у него юмор. Судя по всему и руководитель был неплохой! Хорошая статья🤗