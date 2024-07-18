15+ фактов об Александре Ширвиндте, который грозился увольнять актрис за любовь к чесноку

Имя этого актера знакомо зрителям разных поколений. Мы помним и его флегматичного Харриса в фильме "Трое в лодке, не считая собаки", и влюбленного по уши Альфреда в "Небесных ласточках", и еще множество небольших ролей, каждую из которых Александр Ширвиндт исполнял в своей уникальной манере и делал незабываемой. Мы попробовали узнать побольше о жизни актера и выяснили любопытные подробности.