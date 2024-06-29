С этого фильма началась моя нелюбовь к Крузу. До этого нигде его не видела. Первоисточник не читала.
Спустя много лет посмотрела Королеву проклятых, там был мой идеальный Лестат
14 актеров из легендарных фильмов 90-х, над лицами которых изрядно поколдовало время
Даже не верится, что многим нашим любимым фильмам скоро исполнится 30 лет, а каким-то уже даже пошел четвертый десяток. Порой кажется, что Ди Каприо — по-прежнему тот же наивный Джек из «Титаника», а Том Круз — вечно юный Лестат из «Интервью с вампиром». Но это, конечно же, не так. Давайте посмотрим, как с годами изменились наши любимые актеры.
Том Круз, «Интервью с вампиром» (1994)
С этого фильма началась моя нелюбовь к Крузу. До этого нигде его не видела. Первоисточник не читала.
Брэд Питт, «Интервью с вампиром» (1994)
Уэнди Маккена, «Сестричка, действуй 2» (1993)
Вупи Голдберг, «Сестричка, действуй» (1992)
Пернилла Аугуст, «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)
Кира Найтли, «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)
Никогда не могла понять, как их в гриме путали. Без грима похожи, да, а грим подчеркнул различия
Леонардо Ди Каприо, «Титаник» (1997)
Ауч! Леонардо прекрасен в любом возрасте, спору нет, но тут что-то прям в глаз попало и плакать хочется.
Кейт Уинслет, «Титаник» (1997)
Сэм Нил, «Парк юрского периода» (1993)
Лора Дерн «Парк юрского периода» (1993)
Уилл Смит, «Люди в черном» (1997)
Томми Ли Джонс, «Люди в черном» (1997)
Том Хэнкс, «Форрест Гамп» (1994)
Робин Райт, «Форрест Гамп» (1994)
Бывает, что мы можем не узнать любимых актеров из-за их экспериментов с внешностью. Вот, к примеру, 14 звезд, которым с челкой хоть фотку в паспорте меняй.
Комментарии
Ещё одна гениальная статья, что люди, ОКАЗЫВАЕТСЯ!, с годами стареют
Редакция постоянно ищет какую-то категорию людей, которая не стареет. И никак не может найти) Уже и так рассматривали, и так группировали: певцы, юмористы, наши любимые актёры, не наши любимые актёры, актёры из любимых сериалов... А всё равно итог один - все стареют...никто не помолодел)