14 актеров из легендарных фильмов 90-х, над лицами которых изрядно поколдовало время

Кино
6 часов назад

Даже не верится, что многим нашим любимым фильмам скоро исполнится 30 лет, а каким-то уже даже пошел четвертый десяток. Порой кажется, что Ди Каприо — по-прежнему тот же наивный Джек из «Титаника», а Том Круз — вечно юный Лестат из «Интервью с вампиром». Но это, конечно же, не так. Давайте посмотрим, как с годами изменились наши любимые актеры.

Том Круз, «Интервью с вампиром» (1994)

Евга
1 час назад

С этого фильма началась моя нелюбовь к Крузу. До этого нигде его не видела. Первоисточник не читала.
Спустя много лет посмотрела Королеву проклятых, там был мой идеальный Лестат

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Брэд Питт, «Интервью с вампиром» (1994)

Уэнди Маккена, «Сестричка, действуй 2» (1993)

Вупи Голдберг, «Сестричка, действуй» (1992)

Пернилла Аугуст, «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)

Кира Найтли, «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)

O_о
6 часов назад

Никогда не могла понять, как их в гриме путали. Без грима похожи, да, а грим подчеркнул различия

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Леонардо Ди Каприо, «Титаник» (1997)

© Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News

Кейт Уинслет, «Титаник» (1997)

© Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Сэм Нил, «Парк юрского периода» (1993)

© Jurassic Park / Universal Pictures and co-producers, Richard Shotwell / Invision / East News

Лора Дерн «Парк юрского периода» (1993)

© Jurassic Park / Universal Pictures and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Уилл Смит, «Люди в черном» (1997)

© Men in Black / Columbia Pictures and co-producers, Lumeimages.com / SIPA / Sipa Press / East News

Томми Ли Джонс, «Люди в черном» (1997)

© Men in Black / Columbia Pictures and co-producers, Richard Shotwell / Invision / East News

Том Хэнкс, «Форрест Гамп» (1994)

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Робин Райт, «Форрест Гамп» (1994)

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Бывает, что мы можем не узнать любимых актеров из-за их экспериментов с внешностью. Вот, к примеру, 14 звезд, которым с челкой хоть фотку в паспорте меняй.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News, Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Geffen Pictures and co-producers, Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Шёпот эльфа
2 дня назад

Редакция постоянно ищет какую-то категорию людей, которая не стареет. И никак не может найти) Уже и так рассматривали, и так группировали: певцы, юмористы, наши любимые актёры, не наши любимые актёры, актёры из любимых сериалов... А всё равно итог один - все стареют...никто не помолодел)

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