14 актеров из легендарных фильмов 90-х, над лицами которых изрядно поколдовало время

Даже не верится, что многим нашим любимым фильмам скоро исполнится 30 лет, а каким-то уже даже пошел четвертый десяток. Порой кажется, что Ди Каприо — по-прежнему тот же наивный Джек из «Титаника», а Том Круз — вечно юный Лестат из «Интервью с вампиром». Но это, конечно же, не так. Давайте посмотрим, как с годами изменились наши любимые актеры.