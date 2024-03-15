10 супермодных платьев, которые самые мудрые уже покупают, пока нет ажиотажа

В весенний период просыпается необузданное желание сбросить с себя оковы теплой одежды. А заменить ее хочется чем-нибудь легким и воздушным. Например, платьем. Мы загорелись идеей подобрать крутые модели на весну и лето. Поэтому разузнали, какие платья сейчас на пике популярности.

Прозрачное платье

Прозрачная одежда, которая была в моде последние несколько лет, только усиливает свои позиции. Так, в 2024 году дизайнеры выпускают много моделей платьев в подобном стиле. Правил, какие части тела стоит демонстрировать, нет. Эксперты говорят, что теперь можно показывать не только руки или зону декольте. В тренде и полностью прозрачные платья.

Платье с объемными рукавами

Пышные рукава — большой тренд лета 2024 года. В моде не только блузки с такой фишкой, но и платья. Особенно круто будут смотреться рукава-фонарики, в том числе спущенные с плеч. Также пышности можно придать за счет декора. Обратите внимание на модели с большими бантами и рюшами на рукавах.

Бархатное платье

Самые трендовые модели из бархата — платья-комбинации, платья-бодикон, платья в пол и с запахом. Хотя этот материал создает ощущение уюта, носить наряды из него можно будет круглый год, а не только осенью и зимой. Еще эксперты по стилю предлагают сочетать в образе разные тренды. Например, на торжество можно пойти в бархатном платье с пышными рукавами. Экспериментируйте и с длиной: попробуйте надеть модель, край которой будет чуть ниже колена.

Платье с драпировкой

В тренде длинные платья с драпировкой, сделанные из струящихся материалов. Стилисты рекомендуют обратить внимание не только на модели миди, но и длиной до пола. Кстати, не стоит зацикливаться на платьях нейтральных тонов. Смело носите и вещи ярких цветов, а еще с акцентными принтами. Также будут круто смотреться модели с открытыми участками тела. Например, с одним плечом или с разрезом на ноге или талии.

Платье с перьями

В 2024 году перья украшают многие предметы гардероба, в том числе платья. Модели с перьевой отделкой на подоле, зоне декольте и манжетах покоряют подиумы. Еще с помощью такого декора можно создавать трендовые объемные рукава. А для самых рисковых модников кутюрье предлагают наряды, полностью сделанные из перьев. Кстати, эксперты по стилю отмечают, что стоит избегать черных платьев. Делая ставку на перья, лучше выбирать яркие модели.

Платье с бахромой

Особое внимание стоит обратить на длинные платья с подолом в виде бахромы. Немаловажна также форма декора. Эксперты по стилю предлагают приглядеться к моделям с более структурными широкими полосками. Такой декор сейчас ультрамодный. Также интересно будет смотреться бахрома геометрической формы. Например, полоски в виде кругов.

Мини-платье

В весенне-летний сезон гардеробы модниц завалит ультракороткими платьями. Эксперты по стилю уверяют, что этот вариант — огнище и в качестве повседневного наряда, и для вечеринки. Выбор моделей необъятен. Так, актуальны будут платья с пайетками и стразами, коктейльные платья, платья без рукавов, платья свободного кроя и А-силуэта с лямками. Наконец отдельного внимания стоят пышные «кукольные» модели с кучей оборок.

Асимметричное платье

В 2024 году по-прежнему актуальны такие платья, однако в тренде определенные модели. Например, с заниженной талией и асимметричным подолом. Такой наряд будет выглядеть притягательно и очень современно. Еще один фаворит сезона — платье с одним плечом. Здесь, кстати, можно совместить сразу несколько трендов в одном образе. Так, попробуйте мини-платье с перьевой отделкой.

Вязаное платье

Уютные вязаные платья в ретро-стиле сейчас на волне популярности. Причем их можно носить не только в холодное время года, но и летом. Например, если подобрать модель с открытым плечом и декором в виде цветов. Также обратите внимание на вязаное платье в пол. А вот объемные, бесформенные модели крупной вязки и с узорами стоит отложить до лучших времен. Они уже не актуальны, к тому же визуально прибавляют веса.

Платье-рубашка

В 2024 году эксперты рекомендуют отказаться от платьев с любыми видами кружевной отделки, включая гипюр и макраме. Вместо этого обратите внимание на более простые, незамысловатые модели. Например, на платье-рубашку. По мнению экспертов, в ближайшем будущем тренд будет только укрепляться. Для создания актуального образа носите платье-рубашку с поясом, пиджаком, кардиганом, леггинсами, обувью на каблуках. Также стоит приглядеться к необычным вариациям этой модели. Например, интересно смотрится полупрозрачное платье.