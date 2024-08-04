10 вещей, которые умные женщины надевают на работу, когда все вокруг не пойми в чем ходят

Мы часто тратим большие деньги на создание офисного гардероба, а потом строгие костюмы, юбки и рубашки просто пылятся в шкафу, потому что надеть их можно только на деловую встречу. К счастью, есть много предметов одежды, которые подходит на все случаи жизни. А главное, что эти вещи не только стильные, но и удобные.

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Боди

Рубашка или блузка идеально подходят к классическим брюкам, но к сожалению у этих предметов одежды есть минус. Они все время норовят выскользнуть из-под ремня и собираются в неэлегантные складки на талии. В результате образ может получиться неряшливым. Впрочем, облегающие топы тоже не лучший вариант, так как они могут предательски обнажить полоску кожи в районе талии. Лучше примерить классические брюки с боди, благо что можно подобрать вариант под горло, если верх с бретельками кажется слишком вызывающим для офиса. Такая одежда не подведет, даже если придется целый день бегать по встречам или разбирать документы в кабинете. Кстати, боди можно надеть и с джинсами, если офисный дресс-код позволяет.

Жилетка на пуговицах

юлия юлия 1 час назад А футболку с нормальным по длине рукавом не пробовали? - - Ответить

Жилетку на пуговицах обычно носят поверх рубашки, но летом в таком наряде можно просто сжариться, да и выглядит он несколько старомодно. Лучше надеть жилетку на голое тело или поверх майки, тем более что сейчас этот предмет одежды — последний писк моды. А если подобрать верх и штаны из ткани одного цвета, то образ выглядеть на редкость гармонично. Еще можно примерить белую жилетку с брюками в полоску.

Платье-рубашка

Такие платья выглядят сдержанно и отлично подходят как для офиса, так и для отдыха. К тому же подобрать к ним подходящие аксессуары не составит большого труда. А вот с нарядами, которые украшены мелким цветочным принтом, лучше быть поаккуратнее. Они смотрятся мило и женственно, но могут показаться неуместными на рабочем месте и невольно выставить женщину в невыгодном свете.

Укороченный пиджак

Даже джинсы необычного кроя могут выглядеть «профессионально», если надеть их со строгой рубашкой или пиджаком. Хотя мода на мешковатые вещи возвращается, не стоит подбирать к штанам такой пиджак. Одежда оверсайз может случайно накинуть лишних годков. А вот если примерить джинсы с укороченным жакетом в стиле Шанель, то образ получится очень элегантным. К тому же такой пиджак вполне можно надеть и в ресторан и на вечеринку.

Комбинезон

Руконожка Ай-Ай 2 дня назад Особенно хорошо в комбинезоне пользоваться офисным или дачным туалетом) - - Ответить

В этом году комбинезоны снова в тренде, и, к счастью, этот наряд подходит на все случаи жизни. В нем можно отправиться в офис, на дачу, на свадьбу. В идеале стоит подобрать вариант из легкой ткани, с широкими штанинами и украшенный поясом. Основная прелесть комбинезона — в нем любая барышня выглядит так, как будто тщательно и со вкусом подбирала наряд, хотя сам процесс, скорее всего, занял пару минут. Чтобы одежда выглядела более нарядно, достаточно добавить элегантные туфли и подходящие аксессуары. Хотя джинсовые модели сейчас тоже на пике моды, их стоит отложить до осени. В жаркий денек в них можно просто свариться.

Мешковатые штаны

Легкие широкие штаны идеально подходят для лета: они удобные и в них не жарко. Но в сочетании с простой футболкой или топом брюки будут смотреться слишком простенько и навряд ли подойдут для рабочих будней. Зато в таком наряде можно отправиться на пикник или пробежаться по магазинам. Чтобы придать элегантности ансамблю, стоит накинуть сверху шелковую блузку, которую можно и не застегивать.

Джинсовая юбка

Еще недавно в моде были мини-юбки, причем чем короче подол, тем лучше. Хотя нельзя сказать, что они окончательно исчезли из трендов, далеко не каждая женщина рискнет появиться в таком наряде на работе. Эта одежда все-таки больше подходит для отдыха. Зато этим летом неожиданной популярностью стали пользоваться джинсовые юбки макси разнообразных фасонов. Основная прелесть этого наряда: его можно примерить куда угодно. В сочетании с классической рубашкой или блейзером подобный низ выглядит очень элегантно. А с простым топом или футболкой в такой юбке можно отправиться на дачу.

Шелковое платье

ЛетоПришло 2 часа назад а это точно платье, а не комбинашка? кто-нибудь, объясните мне, как отличить такое платье от такого же белья?

вот это, например, белье - - Ответить

Сатиновые или шелковые платья слип никогда не выходили из трендов, а в этом сезоне вообще не сходят с подиумов. Такой наряд отлично подойдет для торжественного мероприятия или похода в ресторан, но отправиться в нем в офис отважится не каждая женщина. Но если накинуть поверх платья легкий джемпер, образ сразу становится сдержанным и элегантным. А чтобы добавить изюминки наряду, достаточно повязать еще один свитер на талии.

Вязанный жилет

Королева-Ведьма 2 дня назад Для прохладных деньков укороченный жилет, ага. Почки запасные выдают к нему в комплекте? Я возьму, правда, без жилета - - Ответить

Для прохладных и дождливых деньков отлично подойдет простая вязаная жилетка, которую можно надеть как поверх майки, так и на футболку или рубашку. Такой предмет одежды отлично сочетается с джинсами и классическими брюками. При этом жилетка выглядит не слишком официально, поэтому ее можно надеть хоть в ресторан, хоть на дачу.

Штаны на резинке

Ататалья 2 дня назад Как раз наоборот, надо прикрыть плечи, даже осенью можно обгореть. Да и штанцы как раз немаркие - - Ответить

Офисная одежда не обязательно должна быть неудобной. В последние годы в тренде остаются свободные штаны на резинке, которые можно носить хоть дома, хоть на работе. Надо просто подобрать к ним подходящий верх и обувь. Если надеть такие брюки с классической белой футболкой и туфлями на шпильке, то наряд будет выглядеть элегантно и отлично подойдет для офиса. А дома их можно носить с легкой блузкой.