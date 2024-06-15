10 ультрамодных сумок, с которыми не стыдно и в офисе появиться и на дачу поехать

Подобрать подходящую летнюю сумку непросто. Ведь хочется, чтобы она была не только модной и достаточно вместительной, но и подходила к различным нарядам и не смотрелась нелепо. Благо этим летом дизайнеры расщедрились на достаточное количество моделей, которые отвечают всем требованиям.

Плетеные сумки

© haritanita / Freepik Elena LV 13 минут назад Больше намучаетесь с твердым ручками. А с мягкими можно и на локте нести и на плече. Да и вообще убрать мягкую сумку проще, свернул валиком и сунул в шкаф. А с этими жесткими ручками больше места надо. - - Ответить

Этим летом плетеные сумки популярны как никогда. Они могут быть любого размера, формы и цвета, а делают их из соломы, рафии, кожи, ткани и синтетических материалов. Такие аксессуары можно захватить с собой хоть в офис, хоть на пляж. А если выбрать объемный плетеный тоут, то туда поместится все необходимое. Кроме того, в моду возвращаются вязаные сумки. Эти аксессуары могут выглядеть свежо и интересно, вот только ухаживать за ними довольно сложно. Если сумка сделана из шерсти, то стирать ее лучше вручную и в холодной воде, иначе изделие сядет и потеряет внешний вид.

Бакетбэги

Сумки в форме ведерка с жестким дном и горловиной, которая стягивается шнурком или застегивается на молнию, этим летом можно будет увидеть повсюду. Такие аксессуары выглядят одновременно элегантно и игриво, отлично сочетаются и с деловым костюмом, и с микрошортами, и с платьями. Небольшая модель отлично подойдет для выхода в свет, а в большую сумку поместится хоть ноутбук, хоть пляжное полотенце. Для строгого образа подойдут изделия из кожи, а для более расслабленного стиля стоит выбрать холщовую сумку. А вот рюкзаки, к сожалению, вышли из моды. Если хочется быть в тренде, их лучше спрятать в шкаф до лучших времен.

Вместительные сумки тоут

Elena LV 11 минут назад Неудобно с таким кошелечком на пляж идти. А с кошелкой Вау - самое то. - - Ответить

К вящей радости всех трудоголиков, а также дам, которые предпочитают держать в сумочке мелочи на все случаи жизни, огромные сумки в этом сезоне не сходят с модных подиумов. Чем больше будет аксессуар, тем лучше. В идеале в баул влезут ноутбук, полная косметичка и половина квартиры в придачу. Для похода на работу отлично подойдут кожаные изделия, а холщовые или плетеные можно захватить на пляж. К слову, сумки тоут обычного размера сходят с модного Олимпа. А вот микросумки, которые сейчас тоже в тренде, кажутся не слишком удобными, ведь в них часто даже телефон не помещается.

Классические сумки на плечо

Для тех, кого не прельщают ни гигантские, ни микроскопические сумочки, тоже есть отличный вариант. Этим летом в моде небольшие и строгие сумки на плечо с относительно коротким ремешком. Причем хитом сезона стали багеты вытянутой формы. Лучше купить аксессуар в нейтральных тонах, чтобы спокойно носить его и зимой и летом. Кроме того, сейчас большой популярностью пользуются сумки с цепочкой вместо стандартного ремешка. Но многие женщины считают, что такие модели лучше оставить в магазине. Если в сумочку положить слишком много вещей, цепочка начинает натирать плечо.

Гигантские клатчи

юлия юлия 31 минута назад Так неудобно это, у меня всегда или цепочка или тонкий ремешок в наличии, как барсетку ни разу не носила хотя есть и такие ремешки - - Ответить

Такие сумки обычно носят в руке или зажав подмышкой, поэтому представить клатч большого размера достаточно сложно. Но этим летом дизайнеры выкрутили фантазию на полную и переосмыслили внешний вид классических клатчей. Теперь в эту сумку могут поместиться все необходимые мелочи. Кстати, огромные клатчи отлично смотрятся как с вечерним нарядом, так и с повседневной одеждой.

Изделия с регулируемыми ремешками

Не устанем повторять, что сумки через плечо никогда не теряют своей популярности. Носить их удобно, так как нагрузка на спину и плечи хорошо распределяется, при этом обе руки остаются свободны. А чтобы следовать изменчивой моде, достаточно просто выбрать модель-трансформер, которую можно носить и на плече, и в руке, и подмышкой. Благодаря регулируемым ремешкам аксессуар легко превращается из деловой сумки в элегантный клатч, который отлично подходит для вечерних нарядов. Лучше выбрать сумку в нейтральных тонах: черных, бежевых, белых и коричневых. Они подходят к любому туалету.

Сумки хобо

Этим летом в моду возвращается стиль бохо, который был популярен в 70-х годах прошлого века. Поэтому мягкие полукруглые объемные сумки снова в тренде. Они отлично подходят к вязаным платьям и легким пышным юбкам, а еще в низ помешаются все необходимые вещи. А вот сумки-почтальонки, которые носят через плечо, сейчас не в тренде.

Яркие сумочки

Хотя сумки в нейтральных тонах никогда не теряют своей актуальности, в этом сезоне можно не ограничивать свою фантазию и выбрать аксессуар в сочных и насыщенных красках. Красные, желтые, оранжевые и синие сумки не только добавляют наряду изюминку, но и создают летнее настроение.

Сумки с кучей кармашков

Lora177 18 минут назад Сумка для хозяйственной-Магнит, 5чка- щя по списку...5 кг картофеля, 2 кг огурцов.....и т.д.....:;)) - - Ответить

Этим летом дизайнеры осчастливили многих дам, снабдив модные сумки множеством мест для хранения. И чем больше кармашков, тем лучше. В подобном исполнении можно найти самые разные модели: от вместительных сумок тоут до элегантных клатчей. Пользоваться таким аксессуарам значительно удобнее, чем простой холщовой сумкой, в которой все содержимое постоянно перемешивается и быстро найти необходимую мелочь непросто.

Cумки из натуральных материалов

Желательно, чтобы сумка была не только модной, но и удобной, так что стоит поискать вариант из легких дышащих материалов, которые без напряга можно очистить от песка и морской соли. К счастью, этим летом большой популярностью пользуются модели из натуральных тканей и рафии. А вот от виниловых сумок лучше отказаться, так как они недолговечны и после определенного времени могут порваться и развалиться.