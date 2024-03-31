8 правил сумочного этикета, которые соблюдает каждая уважающая себя женщина

Сумка — чуть ли не самый верный спутник женщины. Одна — на работу, другая — на отдых, а кокетливый клатч составит компанию даже в театре. Загвоздка в том, что важно не только найти хорошую вещь, но и правильно преподнести ее, чтобы публично не сесть в лужу.

1. Не держать клатч под мышкой

Тревожное Пирожное 16 минут назад А если руки обе нужны, надо в коленках клатч зажать, или может в зубах? Что там этикет предписывает? - - Ответить

Французская академия этикета утверждает, что клатч не следует носить под мышкой. В некоторых ситуациях такое решение вроде кажется логичным (например, когда на мероприятии нужно с кем-то поздороваться), но нет. Лучше держать клатч перед собой обеими руками пальцами вниз или в одной руке сбоку.

2. Не носить сумку с ручками на плече

Sandy Rose 9 часов назад Вот это точно глупость, если ручки позволяют свободно повесить сумку на плечо, почему бы ее так не носить, кого это может покоробить на улице? - - Ответить

А вот если у сумки нет ремня, а есть только относительно короткие ручки, то носить на плече ее не стоит. Даже если это кажется удобным. С точки зрения сумочного этикета это моветон.

3. Не вешать сумочку на спинку стула

Марта 3 дня назад Разницу между стулом и креслом объясните автору. - - Ответить

В ресторане, кафе или другом заведении часто возникает вопрос, куда деть сумку. Эксперты по этикету дружно твердят, что ставить на пол этот аксессуар не стоит. Это негигиенично, к тому же так вещь проще украсть. Вешать сумку на спинку стула сумку тоже не рекомендуется. Что же делать? Ответ прост — положить на отдельный стул или воспользоваться специальным переносным крючком. Такой крючок крепится к краю стола, его можно брать всегда с собой. А вот вечером маленькую сумку или клатч можно держать на коленях. Достаточно будет просто прикрыть аксессуар салфеткой.

4. Носить днем сумку на правом плече, а вечером — на левом

Чтобы чувствовать себя комфортно в течение дня, правши могут носить сумку на правом плече, а левши — на левом. Ведь так просто удобнее. Но когда планируются какое-то вечернее мероприятие и встречи с новыми людьми, то лучше сделать наоборот — повесить сумку на противоположное плечо. Это нужно для того, чтобы оставить руку свободной для рукопожатий. А в местах большого скопления людей, например, в аэропорту, следует периодически снимать сумку с плеча, чтобы не задевать ней прохожих.

5. Не забывать о том, как ваши действия выглядят со стороны

Погрузившись в беззаботное общение, можно и не заметить, что вы непроизвольно передаете окружающим сигналы, которые могут быть неправильно поняты. Например, перекладывание сумки из рук в руку может восприняться так, будто вам наскучил собеседник и вы хотите поскорее уйти.

6. Правильно регулировать длину ремня

Сумки на ремне — популярная вещь для повседневного образа. Но чтобы аксессуар было удобно использовать, а образ выглядел гармонично, ремень должен быть правильно отрегулирован. Желательно настроить его так, чтобы сумка была чуть выше бедер. То есть не висела слишком низко, но и не попадала на область талии. А во время ходьбы сумочку следует придерживать за середину ремня, чтобы не было ощущения, что вы куда-то очень спешите.

7. Учитывать свое телосложение

Даже самая роскошная сумка может испортить образ, если она не подходит типу фигуры ее обладательницы. Например, сумки через плечо излишне акцентируют область живота у женщин с типом фигуры «яблоко». Слишком маленькие модели тоже могут смотреться неудачно на женщинах с такими формами.

8. Внимательно выбирать цвет

Тревожное Пирожное 12 минут назад Мария М., это ведь из вашего недавнего опуса. Пропустили прием препарата от биполярки? - - Ответить

Правило, согласно которому нужно подбирать сумку под цвет обуви, давно в прошлом. Но некоторые эксперты рекомендуют все-таки продумывать то, как сумка будет смотреться с остальным гардеробом. Покупка яркой сумочки — плохой вариант, ее довольно сложно сочетать с одеждой, чтобы не выглядеть нелепо. Если хочется купить один универсальный аксессуар, то лучше всего присмотреться к моделям землистого тона — они подойдут практически к любым вещам.