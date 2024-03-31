Скажем, если бы мне сказали выбрать одну только из этих трёх пар, то пришлось бы выбрать "жесть". В жести я вот хоть за порог выйти смогу.
10 ошибок, из-за которых мы сразу выглядим старше своих лет
Главный ключ к бесконечной красоте и вечной молодости — это образ жизни. Но если с ним есть проблемы, то отмычкой может стать одежда. С ее помощью можно без труда освежить свой образ. Впрочем, с такой же легкостью можно и накинуть себе с десяток лет. Рассказываем, каких ошибок лучше избегать, если хочется выглядеть молодо и круто.
Выбирать устаревшую обувь
Мы в любом возрасте стремимся к комфорту. И один из способов его добиться — носить обувь на плоской подошве. Однако в этом вопросе главное не переусердствовать, так как есть риск прибавить себе несколько лет. Так, например, ортопедические сабо или спортивные сандалии лучше спрятать подальше.
А присмотреться стоит к более интересным вариантам яркого цвета, с необычным носком или на массивной подошве. Самые смелые могут попробовать шлепки для бассейна.
В другой нашей статье мы рассмотрели еще больше моделей обуви, которые безжалостно накидывают нам пару-тройку лишних лет.
Носить вещи с цветочным принтом
Адме секрет есть: есть погуглить "цветочный принт", можно найти одежду гораздо интереснее. Равно как и полосатую, которая не будет похожа на матрас
Цветочный принт может быть крайне коварен. Особенно, если рисунок крупный. Более мелкий принт сделает образ легким и воздушным. Также можно попробовать вещи с геометрическими узорами. Например, цветной полоской. Такой прием добавит образу игривости и легкости.
Перебарщивать с нюдом
Образы в приглушенных и бежевых цветах любят женщины разных возрастов. Они выглядят сдержанно, элегантно и дорого. Однако с возрастом стоит быть аккуратнее с полностью бежевыми нарядами. Они могут прибавлять лишних лет, подчеркивать морщины и делать кожу визуально блеклой. Вместо этого стоит выбрать одну нейтральную вещь и сочетать ее с чем-то ярким.
Носить рваные джинсы
Беда какая. А я только решила, что в жизни у меня драных джинсов не было и прикупила для восполнения пробела. Ну и пусть плюс десять лет, зато у меня теперь штаны с вентиляцией.
Джинсы носят если не все, то очень многие, однако деним дениму рознь. От моделей с обилием рванины и дырок лучше отказаться. Потому что они буквально кричат о попытке молодиться и казаться моложе.
Но это не значит, что вы теперь обязаны носить только консервативные модели. Если хочется найти джинсы «с изюминкой», присмотритесь к вариантам с рваным нижним краем.
Прятать шею
ну да, чудный пример, разумеется, легкая рубашка с распахнутым воротом - это отличная замена теплому свитеру с высоким горлом ))) они же в одинаковых ситуациях носятся, да )))
Порой женщины стесняются возрастных изменений в зоне декольте и стараются спрятать шею за длинным воротом водолазки. Но такой прием старит еще сильнее. Лучше отдать предпочтение рубашкам и блузкам с V-образным вырезом. Они визуально сделают шею длиннее. А усилить эффект помогут украшения, главное — чтобы они не облегали плотно шею.
Носить очки без оправы
Отсутствие оправы визуально делает лицо возрастным и усталым. Такой же эффект дают оправы со стразами и другим декором. Если хочется придать образу молодости и легкости, стоит остановить свой выбор на округлых оправах коричневого или черного цвета.
Игнорировать бесшовное белье
Адме, определитесь уже! То убеждаете нас, что не нужно стесняться тела, что можно гордиться растяжками и небритыми подмышками...
А тут, видите ли, резинка от трусов делает бугорок на жопе.
Секрет красивых форм зачастую не в удачных брюках, а в хорошо подобранном белье. Лучше, если оно будет бесшовным и гладко прилегающим к коже. Так оно не будет подчеркивать возрастные изменения на бедрах и попе. Да и линия трусиков не будет заметна под одеждой.
Носить капри
Это весьма своеобразная одежда, которую даже обладательницам идеальных ног стоит носить с осторожностью. Все потому, что капри подчеркивают самую широкую часть нашей ноги и делают ноги грузными. Визуально это может даже накинуть пару лет.
Классная альтернатива — брюки до щиколотки или чуть выше. Это могут быть расклешенные джинсы или палаццо. Главный критерий — штаны должны заканчиваться на самом узком месте ноги.
Неправильно носить жемчуг
Сочетание жемчуга с желтым золотом, даже если оно присутствует в украшении - надела все что было
Украшения из жемчуга довольно сложные и противоречивые. У многих они могут ассоциироваться с аристократичными пожилыми леди. И в сущности нет ничего плохого в том, чтобы быть похожими на них. Однако, если наша цель — создать стильный и современный образ, стоит пойти по нестандартному пути. Например, сочетать жемчуг с другими украшениями или добавлять его в образы с джинсами.
Игнорировать ремни
Свободная одежда может визуально прибавить и вес, и возраст. Решает эту проблему такой простой аксессуар как ремень. С его помощью можно подчеркнуть талию и добиться эффекта фигуры типа «песочные часы». Его можно носить как с брюками, так и поверх платьев или рубашек. Если вы открыты к экспериментам, можно поиграть с ремнями разных стилей, ширины и цвета.