10 ошибок, из-за которых мы сразу выглядим старше своих лет

Главный ключ к бесконечной красоте и вечной молодости — это образ жизни. Но если с ним есть проблемы, то отмычкой может стать одежда. С ее помощью можно без труда освежить свой образ. Впрочем, с такой же легкостью можно и накинуть себе с десяток лет. Рассказываем, каких ошибок лучше избегать, если хочется выглядеть молодо и круто.

Выбирать устаревшую обувь

Elena Marchuk 7 минут назад Скажем, если бы мне сказали выбрать одну только из этих трёх пар, то пришлось бы выбрать "жесть". В жести я вот хоть за порог выйти смогу. - - Ответить

Мы в любом возрасте стремимся к комфорту. И один из способов его добиться — носить обувь на плоской подошве. Однако в этом вопросе главное не переусердствовать, так как есть риск прибавить себе несколько лет. Так, например, ортопедические сабо или спортивные сандалии лучше спрятать подальше. А присмотреться стоит к более интересным вариантам яркого цвета, с необычным носком или на массивной подошве. Самые смелые могут попробовать шлепки для бассейна.

В другой нашей статье мы рассмотрели еще больше моделей обуви, которые безжалостно накидывают нам пару-тройку лишних лет.

Носить вещи с цветочным принтом

Олеся 14 минут назад Адме секрет есть: есть погуглить "цветочный принт", можно найти одежду гораздо интереснее. Равно как и полосатую, которая не будет похожа на матрас - - Ответить

Цветочный принт может быть крайне коварен. Особенно, если рисунок крупный. Более мелкий принт сделает образ легким и воздушным. Также можно попробовать вещи с геометрическими узорами. Например, цветной полоской. Такой прием добавит образу игривости и легкости.

Перебарщивать с нюдом

Образы в приглушенных и бежевых цветах любят женщины разных возрастов. Они выглядят сдержанно, элегантно и дорого. Однако с возрастом стоит быть аккуратнее с полностью бежевыми нарядами. Они могут прибавлять лишних лет, подчеркивать морщины и делать кожу визуально блеклой. Вместо этого стоит выбрать одну нейтральную вещь и сочетать ее с чем-то ярким.

Носить рваные джинсы

Elena Marchuk 5 минут назад Беда какая. А я только решила, что в жизни у меня драных джинсов не было и прикупила для восполнения пробела. Ну и пусть плюс десять лет, зато у меня теперь штаны с вентиляцией. - - Ответить

Джинсы носят если не все, то очень многие, однако деним дениму рознь. От моделей с обилием рванины и дырок лучше отказаться. Потому что они буквально кричат о попытке молодиться и казаться моложе. Но это не значит, что вы теперь обязаны носить только консервативные модели. Если хочется найти джинсы «с изюминкой», присмотритесь к вариантам с рваным нижним краем.

Прятать шею

КогдаУжеЛето 3 дня назад ну да, чудный пример, разумеется, легкая рубашка с распахнутым воротом - это отличная замена теплому свитеру с высоким горлом ))) они же в одинаковых ситуациях носятся, да ))) - - Ответить

Порой женщины стесняются возрастных изменений в зоне декольте и стараются спрятать шею за длинным воротом водолазки. Но такой прием старит еще сильнее. Лучше отдать предпочтение рубашкам и блузкам с V-образным вырезом. Они визуально сделают шею длиннее. А усилить эффект помогут украшения, главное — чтобы они не облегали плотно шею.

Носить очки без оправы

Отсутствие оправы визуально делает лицо возрастным и усталым. Такой же эффект дают оправы со стразами и другим декором. Если хочется придать образу молодости и легкости, стоит остановить свой выбор на округлых оправах коричневого или черного цвета.

Игнорировать бесшовное белье

Svetlana Svetlana 53 минуты назад Адме, определитесь уже! То убеждаете нас, что не нужно стесняться тела, что можно гордиться растяжками и небритыми подмышками...

А тут, видите ли, резинка от трусов делает бугорок на жопе. - - Ответить

Секрет красивых форм зачастую не в удачных брюках, а в хорошо подобранном белье. Лучше, если оно будет бесшовным и гладко прилегающим к коже. Так оно не будет подчеркивать возрастные изменения на бедрах и попе. Да и линия трусиков не будет заметна под одеждой.

Носить капри

Elena Marchuk 3 минуты назад Рей Палпатин смотрит на вас, как на недоученного ситха. - - Ответить

Это весьма своеобразная одежда, которую даже обладательницам идеальных ног стоит носить с осторожностью. Все потому, что капри подчеркивают самую широкую часть нашей ноги и делают ноги грузными. Визуально это может даже накинуть пару лет. Классная альтернатива — брюки до щиколотки или чуть выше. Это могут быть расклешенные джинсы или палаццо. Главный критерий — штаны должны заканчиваться на самом узком месте ноги.

Неправильно носить жемчуг

Олеся 11 минут назад Сочетание жемчуга с желтым золотом, даже если оно присутствует в украшении - надела все что было - - Ответить

Украшения из жемчуга довольно сложные и противоречивые. У многих они могут ассоциироваться с аристократичными пожилыми леди. И в сущности нет ничего плохого в том, чтобы быть похожими на них. Однако, если наша цель — создать стильный и современный образ, стоит пойти по нестандартному пути. Например, сочетать жемчуг с другими украшениями или добавлять его в образы с джинсами.

Игнорировать ремни