10 вещей, на которые богатые люди давным-давно не тратятся. И правильно делают

Вы когда-нибудь мечтали стать миллионером? В сети полным-полно рассказов о людях, которые сорвали джекпот в лотерее и благополучно спустили сумасшедшие деньги на всякую ерунду. Настоящие богачи тратят капитал с умом: они ни за что не станут шиковать без причины. Вот лишь небольшой список того, на чем экономят состоятельные женщины. Нам не помешало бы взять с них пример.

Перестали делать наращенные ногти

The Grosby Group / Grosby Group / East News

Тренд на «голые ногти» переживает новую волну популярности. По крайней мере, так утверждает владелица сети модных маникюрных салонов из Лондона. Знаменитости вроде Кэри Маллиган или Эммы Стоун больше не наращивают и не красят ногти в вырвиглазные цвета. Стилисты объясняют это усталостью от трендов Тик-Тока, где инфлюенсеры делают сумасшедшие дизайны. Богатые и знаменитые женщины этим показывают: «Я слишком крута для того, чтобы следовать каким-то трендам». К тому же ухоженные натуральные ногти свидетельствуют о здоровье, да и просто выглядят дорого. Впрочем, все новое — это хорошо забытое старое. Еще богемная Керри Брэдшоу из «Секса в большом городе» ходила с такими вот голыми ногтями.

Отказываются тратиться на краску для волос

Пожалуй, споры о том, закрашивать седину или оставить все как есть, не закончатся никогда. Но этой весной поднялась новая волна. Автор Harper’s Bazaar пишет: все больше знаменитостей отказываются скрывать седину, и к ним присоединяются модные редакторы журналов. Богатые и знаменитые дамы устали от тревоги за каждый седой волосок и бросают вызов обществу. Даже мама мультимиллиардера Илона Маска, которая может позволить себе услуги лучших колористов планеты, ходит седая. А мы не прочь подхватить эту моду. Главное — не забывать, что седые волосы нуждаются в особом уходе. Их следует питать, увлажнять, устранять желтизну. Иначе седовласой красавицы не получится, а будет бабуля.

VALERY HACHE / AFP / East News Тётя Мотя 12 часов назад По маминой линии все женщины очень рано седеют, и их седина красивая, платиновая, без желтизны. Моя мама вся седая, и у неё иногда спрашивают, чем она так красиво красит волосы. А они у неё сами по себе такие. Я с юности красилась в чёрный, в 30 кучей полезла седина, достало красить корни каждые 2 недели. И вот недавно я свела чёрный, покрасилась в соломенной оттенок, а корни- в свой цвет. И тоже буду отращивать седину. Ибо если не можешь справиться с беспределом- возглавь его! - - Ответить

Одна из самых знаменитых седовласок Голливуда Энди Макдауэлл о своей седине говорит так: «Я не считаю их [волосы] седыми, думаю, они серебряные!»

Не просиживают часами в кресле у визажиста

Новую моду на чистое свежее лицо запустила звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон. Мы уже писали о том, как актриса отказалась от макияжа. А теперь и юные звезды вроде Милли Бобби Браун не стесняются показываться на публике без грамма косметики. Уверенные в себе состоявшиеся женщины разных возрастов могут позволить себе «забить» на украшательства и показать всему миру веснушки, морщинки и другие особенности нормальной кожи.

Больше не делают вылизанные прически у стилиста

Хорошая новость для тех, кто не любит возиться с волосами: теперь накручивать кудри, поливаться лаком для волос или вообще наращивать пряди не нужно. Состоятельные женщины предпочитают естественность. В прическе, будто ты только что проснулась и с запутанными волосами побежала на работу, нет ничего плохого. Даже модные дизайнеры так считают. У каждой из нас индивидуальная структура волос: одни дамы кудрявые, другие обладают тонкими от природы волосами. И лучше не прятать свою естественную красоту, а делиться ею с миром.

ANGELA WEISS / AFP / East News Елена Панкова 1 день назад А потом не расчесываясь пришла на премьеру. И не красилась. Это со вчерашнего дня остался макияж. - - Ответить

Вот и актриса Аня Тейлор-Джой пришла на Нью-Йоркскую премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» с такой прической, будто всю ночь спала с влажными косичками.

Суперфуд, от которого все модницы были в восторге, забыт

Диетологи предупреждают: перестаньте тратиться на дорогие пробиотики и обратите внимание на простые продукты. Пока весь гламурный мир попивает чай матча, доктор Эмили Лиминг предлагает нам есть яблоки. Специалист утверждает: органические яблоки содержат массу бактерий, которые полезны для кишечника. Но канадские ученые пошли еще дальше — новым суперфудом они провозгласили всем нам знакомую облепиху. Исследователи уверены: у этой ягоды есть огромный потенциал в диетологии (ягода, по идее, должна помогать в похудении). В общем, фрукты и ягоды, которые растут у вашей бабули на даче — никакая не простая еда, за ней буквально гоняются богатые и знаменитые.

По-настоящему богатые предпочитают тихую роскошь

Моде на тихую роскошь уже не один год: в 2018 стартовал популярнейший сериал «Наследники», в котором персонажи-богатеи борются за наследство своего отца. Все герои сериала безупречно элегантны: дамы не носят крупные бриллианты, аккуратно и без излишеств укладывают волосы, надевают самую простую, казалось бы, одежду, однако весь их вид буквально кричит, — люди купаются в деньгах. Как же так получается? Вот что говорят стилисты: между количеством одежды и ее качеством непременно выбирайте второе, обращайте внимание на детали (бижутерия, аксессуары должны быть безупречными), в одежде используйте спокойные цвета (никакого шика-блеска). Проще говоря — все должно быть сдержанно — без блесток и пайеток. Иначе вас примут за простушку. Состоятельные люди не показывают роскошь.

Обливаются холодной водой вместо похода к массажисту

Звездам Голливуда волей-неволей приходится выглядеть на все сто. Вот и 59-летняя знаменитость сериала «Друзья» Кортни Кокс поделилась своим секретом поддержания упругости кожи — она принимает холодный душ. Кроме того, Кортни говорит, что холодная вода тонизирует не только тело, но и душу — она поднимает настроение. Зачем тратиться на курсы массажа и лифтинг-терапии, если есть холодный душ? А особенно смелые люди ныряют в ледяные ванны. Однако будьте осторожны — перед такими процедурами необходимо посоветоваться со специалистом.



Выбросили каблуки куда подальше

© Pxhere , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News Rose1 8 минут назад Спущенный носок, конечно, вообще ключевой признак богемы - - Ответить

Удобство — еще одна важная привилегия состоятельных людей. Уж они-то точно не будут мучиться в неудобной обуви. Однако и людям со средним доходом по силам выглядеть так, что все подружки обзавидуются. Сбросьте неудобную обувь на каблуках — ничего хорошего вашим ногам она не принесет. А балетки на небольшом каблуке, напротив, стильный и модный выбор. Главное — не поддаваться соблазну надевать их со всем подряд. Здесь мы подробно рассказали с чем носить балетки, мюли и даже лоферы, чтобы выглядеть модно при любых средствах.

Отказались от неудобного кружевного белья и не стыдятся этого

Долой кружевные стринги, узкие танга и прочее неудобное нижнее белье. Теперь из звезды не стесняются признаваться — да, они тоже носят «бабушкины трусы». Такое белье удобно, не давит и не съезжает. Именно так считает актриса и телеведущая Дрю Бэрримор. Этой женщине не стыдно признаться — на нижнее белье она тратит сущие копейки и иногда покупает его в аптеке у дома. В популяризации удобного белья отчасти виновата вездесущая Ким Кардашьян — в белье ее марки щеголяют многие звезды. И на вопрос: «Может ли модное быть удобным?» они отвечают уверенное: «Да!»

Не заливают лицо ботоксом и филерами

ANGELA WEISS / AFP / East News , Evan Agostini / Invision / East News Наталья Рыбкина 13 часов назад Не дай бог, во сне приснится - - Ответить

Все больше и больше селебрити осуждают уколы красоты и говорят: «Я никогда не колола ботокс!» Так, Дженнифер Лопес утверждает, что ее красота на 100% натуральна и вообще она не их тех дам, которые колют себе что-либо в лицо. Ким Кардашьян вторит: «Никаких филлеров! Их нет в моих губах и щеках. Только немного ботокса в зоне между бровей». Сегодня накачиваться филлерами уже немодно. Посмотрите на актрису чуть выше — это американка Хлоя Севиньи. Госпожа Севиньи выглядит весьма натурально, но признается в том, раз в полгода колет ботокс от морщин, но очень аккуратно.

Похоже, главный секрет состоятельных дам — умеренность во всем. А вам как кажется? В этой статье наши художники изобразили 10 стереотипов, которые мешают нам разбогатеть. Почитайте, чтобы потом знать куда тратить миллионы, когда они на вас свалятся.