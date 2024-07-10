14 человек рассказали о странностях, которые видели в чужих квартирах и теперь забыть не могут
Говорят, что чужая душа — потемки. А чужая квартира — это вообще бездна, в которую лучше не заглядывать. Потому что никогда не знаешь точно, что там можно увидеть и кого встретить. И герои нашей статьи готовы подписаться под каждым словом.
- Знакомый подрабатывал курьером в доставке блюд японского ресторана. Однажды повез роллы на адрес, а дверь ему открыла его собственная сестра. Так он узнал, что сестру выперли из съемной квартиры и она мыкается по подружкам, а сестра узнала, что брата турнули из вуза и он работает курьером. © user7411040 / Pikabu
- У товарища умер тесть в деревне, и он вынужден был забрать собаку тестя в город. Пес выл 2 дня без умолка, и товарищ привез конуру. Так и поставил посреди комнаты, благо, конура небольшая. Псина успокоилась при виде родного дома. В течение пары месяцев мой приятель эту конуру потихоньку разбирал. Адаптация животинки прошла успешно. © PostDa / Pikabu
- Менял как-то окна в большом доме в богатом районе. Там жила пожилая дама. Так ее дом был идеальной капсулой времени из 1960-х годов, каждая комната имела свою дизайнерскую тему, и в каждой комнате были установлены разные манекены, одетые в одежду 60-х. Это было действительно странно. Наверное, дама была одинока. © Wolfxskull / Reddit
- В начале трудовой карьеры подключал интернет по квартирам. Была ситуация: открывает дверь молодая девушка, моя ровесница. Ну просто загляденье, я аж слюной давлюсь. Понимаю, что пока устанавливаю ей модем, будет возможность пообщаться, подкатить.
Радостный, захожу в комнату и обмираю. Там — на люстре, на полу, на столе, везде — разбросаны шмотки, причем некоторые не первой свежести, мне кажется носки там колом стояли. Короче такой жести я в жизни не видел. Вместо подката думал, как бы побыстрее оттуда свалить, и дышал через раз. © Washuragan / Pikabu
- Когда был старшеклассником, подрабатывал на доставке пиццы. Стучу в дверь, мне открывают, а там — мой отец, которого я не видел лет 10. Он не узнал меня, обсчитал и не дал чаевых. Я был в таком шоке, что не стал указывать на недостачу и просто ушел. © DarthSnoopyFish / Reddit
- В квартире одного мужчины был шкаф для любовницы. Я серьезно — один из шкафов на лоджии был оборудован так, чтоб туда могла поместиться некрупная девушка. С балкона было два выхода, на кухню и в комнату. Просто, чтобы спрятать любовницу в случае форс-мажора, а потом быстро вывести вон. Жена на кухне — выводим нежелательный объект через спальню, в прихожую и брысь отсюда, у лифта оденешься. Уф, пронесло. Впрочем, чел давно развелся (и это неудивительно). © ririri50 / Pikabu
Про тайный шкаф на балконе по-моему фантазия автора) больно сложная схема, в наше время можно устроить так, чтобы жена не спалила и без этих заморочек))
- Как-то коллега пригласила к себе на ужин. Мне приспичило в туалет, захожу, а там стульчак снят. Пришлось кое-как устраиваться на тонком керамическом ободке. Спрашиваю потом, мол, а где сидушка-то? Оказалось, коллега сняла сиденье прямо перед моим приходом, «потому что с ним унитаз выглядит недостаточно хорошо». Вероятно, это просто предлог, она не хотела, чтобы посторонние люди сидели на ее стульчаке, поэтому сняла его и придумала дурацкое оправдание. © Unknown author / Reddit
- Знакомый работал курьером, привез пиццу, а встречать его вышел мужик в рыцарских доспехах. © Dedinsider322 / Pikabu
- Раньше занимался системами вентиляции и отопления. Зашел в дом клиента, чтобы проверить давление воздуха. В одной комнате у него был гигантский стол для настольных игр, стены были украшены постерами Marvel. У нас завязался разговор, и в итоге клиент позвонил моему боссу и спросил, могу ли я остаться у него до конца дня, чтобы все тщательно проверить. Поскольку я был новичком, моему боссу эта идея не очень понравилась, но клиент всегда получает то, что хочет. В итоге мы весь день играли в настолки, а я еще и получал за это деньги (включая сверхурочные). Лучший рабочий день в моей жизни. © Loken89 / Reddit
А вот тут прям рабочая история) люди в возрасте, имеющие настолку реально настолько должны быть этой темой увлечены, что готовы играть хоть с сатаной))) че уж там говорить о подарке судьбы в виде молодого сервисмена в теме)))
- Как-то очень милая старушка в инвалидной коляске хотела, чтобы я увидел комнату ее взрослого сына. Она жила в крошечной двухкомнатной квартире, заполненной старушечьими вещами. Сын больше с ней не жил, но она сохранила его комнату на всякий случай, если он вернется. Она открыла дверь, и, о чудо, там был полноценный стоматологический кабинет. Не то, что я ожидал. © neverdoneneverready / Reddit
- В обычной трехкомнатной квартире одна комната полностью состояла из аквариумов. У них было много рыб.
- Был на вечеринке в большом старом доме. В туалет образовалась очередь, ну я и зашел в библиотеку. Наугад снял с полки какую-то энциклопедию и начал читать. Смотрю — из книги выпала страница, а на ней от руки написано: «Поднимись наверх и ищи сообщение на стене». Я поднялся по лестнице, а там такие старые кирпичные стены. К сожалению, ничего не нашел. Но я жду еще одного приглашения в тот дом, ведь я чувствовал себя как в кино. © Prod-Master / Reddit
"В туалет образовалась очередь, ну я и зашел в библиотеку"- какая интригующая фраза.
- Мы остановились у друзей, и гостевая спальня с ванной комнатой была в нашем полном распоряжении. Я заметил, что у них в душе была ярко-желтая резиновая уточка. Они на пенсии, их младшему внуку 24 года, и он не остается на ночь. Мы выбрали подход «не спрашивай ни о чем». © Bob Wilson / Quora
- В конкурсе на самый красивый интерьер одна женщина прислала фото своей гостиной. Комната как комната. Но дверей нет нигде. А они были. В шкафу. Типа угловой шкаф в две стены и через него в прихожую выходишь.
Удивить может не только чужой дом, но и чужая страна. Ведь зачастую мы знаем о ней не так много. И в основном эти знания связаны либо с историй, либо с достопримечательностями, либо стереотипами. А между тем каждая страна почти как отдельная планета. И самое интересное — это бытовые мелочи.
Комментарии
Иногда думаю, что у эдми на входе в офис висит девиз редакции "ни статьи без унитaза!". И ведь снова не обошлось.
Милая история только про мужика с собакой и ее будкой. Если не придуманная, конечно. Остальные скучные, как будто уже всё было
А мне понравилась история про книгу с выпавшей страницей и сообщением. Небось кто-то ради прикола написал, чтобы тот, кто страницу найдёт, из любопытства реально решил пойти искать надпись на стене. Мало ли.
Я как-то на работе оставила книгу, среди других книг, а в ней на первой странице написала "Эта книга приехала с острова Эльба. Тот, кто её найдёт, будет безмерно счастлив". Забыла про это, а спустя несколько месяцев, зайдя в одну их соцсетей, наткнулась на сториз моей коллеги, открываю, и прямо перед носом вижу эту надпись. Она взяла на работе случайную книгу, открыла и офигела, найдя это сообщение. А я офигела ещё больше, увидев, что, пытаясь поделиться радостью со случайным человеком, сама же получила его обратно))
А девушка со стиркой молодец, знает как отгонять нежелательных кавалеров. 😅
Читала историю, похожую на ту, что про собаку и будку. Человек забрал собаку внезапно умершей родственницы. Пес никак не мог смириться с новым домом, пытался сбежать, не ел, бросался на всех, кого видел. Знакомый кинолог сказал- пес не понимает, что произошло, он думает, что его просто забрали от хозяйки и он хочет к ней вернуться. Тогда тот человек отвез пса сначала в дом, где он жил, и там как человеку, рассказал псу, что хозяйка его умерла, её больше здесь нет, не к кому возвращаться. Потом отвез пса на кладбище, на могилу хозяйки. Человек плакал, пес выл. И после этого пес начал вести себя спокойно, принял новых хозяев и не пытался сбежать.