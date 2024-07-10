14 человек рассказали о странностях, которые видели в чужих квартирах и теперь забыть не могут

Читала историю, похожую на ту, что про собаку и будку. Человек забрал собаку внезапно умершей родственницы. Пес никак не мог смириться с новым домом, пытался сбежать, не ел, бросался на всех, кого видел. Знакомый кинолог сказал- пес не понимает, что произошло, он думает, что его просто забрали от хозяйки и он хочет к ней вернуться. Тогда тот человек отвез пса сначала в дом, где он жил, и там как человеку, рассказал псу, что хозяйка его умерла, её больше здесь нет, не к кому возвращаться. Потом отвез пса на кладбище, на могилу хозяйки. Человек плакал, пес выл. И после этого пес начал вести себя спокойно, принял новых хозяев и не пытался сбежать.