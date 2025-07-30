18 историй от продавцов, после которых очевидно, что им нужно выдавать молоко за вредность и отпуск на Бали

Работаю в магазине товаров для дома. Есть у нас один набор постельного белья, который мы всегда держим в наличии. Не потому что бестселлер, а потому что один наш постоянный клиент скупает его уже больше трёх лет. Только его и берёт, всегда один и тот же. Я долго не понимал зачем, пока он не признался: жена запрещает ему есть в кровати, но когда она уходит на ночную смену, он устраивает себе постельное пиршество. Ну, а если поставит пятно, отстирать не может, поэтому сразу бежит в наш магазин, ведь он расположен в 500 метрах от его дома.