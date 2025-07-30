Как-то вечером мужик зашёл в наш магазин раз десять за час. Зашел, вышел, ничего не купил. И вот, на десятый раз подходит к кассе с коробкой тампонов. Я, не удержавшись, спрашиваю: «Тяжёлый вечер, да?» А он мне в ответ, уныло так: «Очень не хочу об этом говорить».
18 историй от продавцов, после которых очевидно, что им нужно выдавать молоко за вредность и отпуск на Бали
Работа в торговле — это не просто уметь улыбаться покупателю и быстро отбивать товар на кассе. Это бесконечные истории, после которых хочется одновременно смеяться и плакать. Мы собрали X ярких случаев из жизни продавцов, которые доказывают: за стойкой магазина творится настоящий театр абсурда. После такого действительно хочется и молока за вредность, и недельку на Бали, а лучше на две.
- Зашла в магазин бытовой химии. Залетает мужчина и такой прям с порога: «У вас гарнир есть?» Я насторожилась. Продавец, тоже мужчина, в ответ: «Какой цвет?» Мне стало еще интересней. И тут ответ меня добил: «Красное дерево». Продавец такой: «Вот, пожалуйста». Оказывается, это была краска для волос. © Галина Лукашова
- У меня бабулька купила копченую скумбрию, съела все мясо, а кости и голову принесла со словами: «Рыба соленая, есть ее невозможно, верните деньги». Вернула. Ну не спорить же с ней! Себе дороже! © Дина Турушина Радаман
- В месте, где я работал, была камера и монитор, на котором показывали тебя, пока ты шел мимо. До закрытия оставалось минут десять, и тут заходит парень и начинает читать рэп в камеру и вести себя так, будто снимает музыкальный клип. Он исполнил целую песню. © Unknown author / Reddit
- История не моя, но случилась с моим бывшим коллективом. Книжный магазин. Клиентка выиграла у нас стиралку (акция была). Позвонили, попросили принести документы для оформления. Женщина очень удивилась, ведь давно в наш магазин не ходит. Берут ее карточку пробивают по покупкам: «Да, нет же, у вас покупки каждый месяц почти!» Она: «Ааа... Я мужу отдала, у вас скидки 10%». Коллектив: «Ну, там книги про ногти, торты». Приходит через время за призом. Оказалось, что муж ее карточку любовнице отдал, вот она и пользовалась.
- Работаю в магазине, детский отдел. На днях зашла бабушка с внуком, пацану лет пять. Слышу, как она ему говорит: «Ну, выбирай! Что тебе хочется?» Малыш сразу к машинкам подскочил, а бабуля его тормозит: «У тебя их уже целая коробка дома, куда еще?» Тогда он к пазлам пошел, а она ему: «Ты старые-то не собрал еще!» Потом долго бродил, в итоге замер у витрины с роботами. Бабушка вздохнула и говорит: «Да они сломаются завтра же, смысла нет!» Так они и ходили кругами, а внук уже сдался, спрашивает: «Бабушка, так что мне тогда взять?» Она, не моргнув глазом: «Да что хочешь! Твой же день рождения!» Я стояла, еле держалась, чтобы не заржать. © Мамдаринка / VK
- Было время, мы продавали одежду через интернет. Одна тетка решила, что она шибко находчивая, и открывала споры по каждой покупке. Так как были фотки браков, деньги ей возвращались. После нескольких споров заметили, что эта особа прикладывала чужие фотки из отзывов. Мы быстро прицепили это доказательство к спору, а тетка стала нас умолять разблокировать ее аккаунт, мол, она так больше не будет. Заблочил ее и сам сайт, надеюсь, ей больше не удалось никого дальше обманывать. © Inna Stepanova
- Как-то вечером мужик зашёл в наш магазин раз десять за час. Зашел, вышел, ничего не купил. И вот, на десятый раз подходит к кассе с коробкой тампонов. Я, не удержавшись, спрашиваю: «Тяжёлый вечер, да?» А он мне в ответ, уныло так: «Очень не хочу об этом говорить». © Natural_selection_ / Reddit
- Постоянный клиент, живущий через дорогу, пришел в шлепанцах и с мокрым полотенцем на поясе. Схватил кусок мыла, бросил 5 долларов на стойку и вышел. © symder / Reddit
- Работала в супермаркете. Подходит мадам, протягивает мне кошачий корм с вопросом: «А вкусный ли он и понравится ли котику?» Другая, показывая на пачку пельменей спросила, мол, какой у них вкус? Я в ступоре. © Ирина Пучко
- Продавала диски для компьютеров, приходит такой себе приличный дядечка и вроде как с отблеском интеллекта в глазах. Меткий бросок диска на прилавок. Коробка с трещинками. Пышет яростью аки чайник на плите. Далее диалог:
— Диск не влезает!
— Куда?
— В компьютер!
— Простите, а вы его куда именно вставляли?
— Туда, где написано:"CD/DVD«.
— Могу вам заменить на другой, только за коробку надо будет заплатить, она вся в трещинах. Вот на этом моменте замечаю, что глаза у дядечки становятся как коробочки:
— Зачем вы разбираете диск?!
— Стоп, я не разбираю диск, а проверяю его целостность.
— Так его что, надо было вынимать из кожуха?!
Немая сцена. Я тихонько сползаю по стенке, изо всех сил пытаясь сохранить серьезным лицо. Суть претензии изменилась с «Не влезает» на «Не предупредили, что диск нужно было вынимать из коробки».
- 31 декабря, магазин «Фруктовая лавка». Звонок по телефону: «А до какого времени работаете сегодня?» Отвечаю, что до 19. Он: «Ой, пожалуйста, подождите меня, очень надо». Ждем. Влетает в магазин молодой мужчина, осматривает все вокруг и как выдаст: «А что, таблеток для посудомоечной машины нет?» © Маргарита Лобанова
- Примерно 1996 год. Парень подходит к угрюмому продавцу и спрашивает:
— Вы продаете яйца по 1/2 дюжины?
— Нет, вы должны купить дюжину.
— Мне нужно только 6.
— Мне все равно. Вы покупаете 12 или ничего!
Не говоря больше ни слова, парень возвращается за дюжиной яиц, платит и уходит. Затем он бросает 6 ненужных яиц в витрину магазина и уезжает. © VanillaBear378 / Reddit
- У нас есть одна старушка, которая заходит в наш магазин перед самым закрытием, по крайней мере, раз в месяц, чтобы продекламировать нам какую-нибудь безумную поэзию. Потом спрашивает нас, поняли ли мы, мы улыбаемся и киваем, она хихикает и уходит. © emperormossy / Reddit
- Как-то раз врывается к нам в магазин мужик и с порога заявляет: «Мне нужны кисти мулевки!» Мы в ступоре. Что за мулевки? Гугл молчит, другие коллеги тоже не знают. Расспрашиваем мужчину — он не в курсе, говорит, дочка послала. Кое-как выяснили, что нужны тонкие кисточки для мелких деталей. И тут до нас доходит, что он имел в виду — кисти, которые нумеруют 0, 00, 000 и т.д. в народе называют «нулевками»... © Киви Пирожок / ADME
- Пришлось работать продавцом в отделе элитного женского белья. Приходит парочка, он ей настоятельно советует один из комплектов, но она выбирает другой. Купили. Ушли. Через день приходит парочка — тот же мужик, но с другой дамой, явно что это уже жена! Она смотрела, он зевал в сторонке, она выбрала тот же набор, что муж советовал любовнице! Тут она его одобрения спрашивает, он скучающим видом заявляет ей типа: «Бери что, хочешь, я в этом не разбираюсь, мне без разницы.» Меня так и подталкивало ляпнуть: «Это ж тебе нравится, любовнице именно это и советовал!» Но я молчала и думала: «У мужа и жены со временем даже вкусы становятся одинаковые!» © Лар Коммэнж
- Я работал в ночную смену на заправке. Однажды вечером мне было скучно, и я решил пробежаться внутри магазина. Заходит покупатель и решает пробежаться со мной. Потом заходит другой и присоединяется к нам. Потом еще один. Я решил, что хватит, и вернулся к прилавку. Но остальные продолжали бегать по магазину, пока кто-то еще не вошел и не сказал: «Что, черт возьми, происходит?» © Metal-Dog / Reddit
- Работала в магазине дорогой женской одежды. Пришла женщина с мужчиной, который купил ей очень дорогое платье. На следующий день опять явилась эта мадам, но с другим кавалером. Купили аналогичное платье. Мы слегка обалдели. Но мы были в шоке, когда она пришла утром снова и сдала одно из купленных платьев и забрала деньги. Кто из этих мужчин ее муж так и осталось тайной. © Сарра Калмагамбетова
- Работаю в магазине товаров для дома. Есть у нас один набор постельного белья, который мы всегда держим в наличии. Не потому что бестселлер, а потому что один наш постоянный клиент скупает его уже больше трёх лет. Только его и берёт, всегда один и тот же. Я долго не понимал зачем, пока он не признался: жена запрещает ему есть в кровати, но когда она уходит на ночную смену, он устраивает себе постельное пиршество. Ну, а если поставит пятно, отстирать не может, поэтому сразу бежит в наш магазин, ведь он расположен в 500 метрах от его дома. © Мамдаринка / VK
Полагаем, по прочтению этой подборки не должно остаться никаких сомнений, что сфера обслуживания и торговли — это отдельный вид приключений.
Комментарии
Работаю в магазине товаров для дома. Есть у нас один набор постельного белья, который мы всегда держим в наличии. Не потому что бестселлер, а потому что один наш постоянный клиент скупает его уже больше трёх лет. Только его и берёт, всегда один и тот же. Я долго не понимал зачем, пока он не признался: жена запрещает ему есть в кровати, но когда она уходит на ночную смену, он устраивает себе постельное пиршество. Ну, а если поставит пятно, отстирать не может, поэтому сразу бежит в наш магазин, ведь он расположен в 500 метрах от его дома.