Заселяешься в общагу и думаешь: главное — научиться готовить макароны, да не проспать первую пару. А потом внезапно стряпаешь борщ в 20-литровой кастрюле и случайно делаешь вкуснейший гарнир в своей жизни. Однако всегда стоит помнить, что главное в общажной жизни — это люди. Ведь иногда комендант, казавшийся строгим, может принести домашний пирог, а мама соседа по комнате пришлет для тебя пару теплых носков. В конце статьи вас ждет бонус: история о том, как жизнь в высотке МГУ заменила мне спортзал.