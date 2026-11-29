«Пост-апокалиптическая фантастика от датчан? Это что-то новенькое, надо попробовать!», подумала я, натолкнувшись на описание данного телешоу. И как же, знаете... была права! Атмосфера передана просто фантастически, куда там «Ходячим Мертвецам» — и рядом не стояли... точнее, не ходили. Напряженный, динамичный сериал о том, как важно держаться за близких и оставаться человеком, даже когда привычные правила жизни больше не работают. Происходящее на экране сразу цепляет как внушительными для не голливудского кино спецэффектами, так человеческими взаимоотношениями.

Сюжет, если вкратце и без спойлеров, таков: из-за природной аномалии привычный мир Скандинавии полностью изменился. Брат и сестра, Симона и Расмус, шесть лет просидели в подземном убежище, но запасы еды закончились, и ребята вынуждены выйти на поверхность в пустой и непривычный мир. Там они примыкают к группе других молодых людей, где у каждого свои цели и тайные замыслы. Что же будет дальше вам и предстоит выяснить на протяжении нескольких сезонов.