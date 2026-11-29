Муж и жена плюс бывшие у обоих - это явный намек на понятие "шведская семья".
10 скандинавских сериалов для уютных вечеров, когда за окном темнеет рано
Когда за окном рано сгущаются сумерки, особенно приятно устроиться поудобнее и погрузиться в историю, из которой не так уж шустро выпрыгнешь обратно в реальность. И тут в последние годы отличилось скандинавское кино и телевидение. Киноделы с северного полуострова умеют создавать особую атмосферу, когда неспешное повествование соседствует с неожиданными поворотами сюжета, семейные истории — с детективными загадками, а уютные пейзажи порой скрывают весьма мрачные тайны. В этой подборке найдутся сериалы под разное настроение — от легких историй до напряженных драм, ради которых захочется отложить сон еще на одну серию.
«Приморский отель»
Если вам вдруг хочется сбежать от предновогодней суеты куда-нибудь к шуму волн и крикам чаек, этот датский сериал — просто находка. Подруга автора как-то раз описала его «скандинавским Аббатством Даунтон на минималках» и ее ассоциации можно понять: действие начинается в конце 1920-х годов на берегу Северного моря — каждое лето в крошечный уютный отель приезжают богатые постояльцы из Копенгагена, а за их комфортом следит местный персонал во главе с юной горничной Фи. На первый взгляд это легкая, светлая ретро-комедия нравов с потрясающими костюмами и пейзажами, где кипят курортные романы и интриги. Но постепенно история взрослеет вместе со своими героями, проходя через непростые исторические перемены 30-х и 40-х годов. Десять сезонов пролетают практически на одном дыхании и, можно сказать, дарят ощущение, будто вы сами съездили на недельку на побережье.
- Свекровь живет в пригороде и каждую осень впадала в уныние: темнеет рано, гулять у них негде, скука. На днях приезжаю ее проведать — в доме прибрано, тихо, и только за закрытой дверью слышны легкие смешки. Осторожно приоткрываю дверь, а там свекровь с соседкой перед ноутбуком чай пьют! Причем обе в широкополых летних шляпах и цветных бусиках, хихикают как девчонки. Оказалось, они подсели на датский ретро-сериал «Приморский отель» о жизни солнечного курорта в 1920-х — так увлеклись морскими пейзажами и красивыми нарядами героев, что и забыли про ноябрьскую тоску за окном.
«Школа медсестер»
На очереди у нас еще одна захватывающая историческая драма, и вновь из Дании. На дворе начало 1950-х: в стране острая нехватка медицинского персонала, и в качестве смелого эксперимента в одну из больниц впервые набирают на обучение не только девушек, но и мужчин. Так мы и знакомимся с нашим главным героем — Эриком. По мере сюжета новичкам приходится сталкиваться с жесткой дисциплиной, недоверием других медиков и строгими правилами старшей медсестры, при этом параллельно они учатся помогать людям, дружат, и, конечно, влюбляются. Сериал снят с такой душевной атмосферой, что за каждого студента начинаешь переживать как за родного, а вкупе с блестяще переданным антуражем 50-х — оторваться будет просто невозможно!
«Шведанутая семейка»
Уморительно смешная и отчаянно жизненная комедийная драма из Швеции о том, как сложно и одновременно забавно могут быть устроены современные семьи. Лиза и Патрик безумно любят друг друга, но в придачу к свежим отношениям каждый из них привносит в новый дом особую «группу поддержки» — бывших супругов и детей от прошлых браков. В итоге вместо тихого семейного счастья они получают настоящий хаос с бесконечными графиками выходных, приступами ревности, неловкими ужинами и попытками подружить всех со всеми. Все это транслируется к нам на экраны под соусом изящной скандинавской иронии и без грамма фальши — готовьтесь хохотать в голос, узнавая в героях себя и своих близких.
- Подсела на шведский сериал «Bonusfamiljen» и получаю огромное удовольствие от просмотра! Актерская игра великолепна — от взрослых актеров до самых юных участников. Сериал затрагивает столько важных тем и делает это с такой человечностью! Здесь нет идеальных персонажей: каждый остается верен себе, со своими достоинствами, недостатками и странностями. Радости и тревоги, повседневные заботы, проблемы с машиной, пустой холодильник, нехватка личного пространства, попытки найти общий язык с братьями, сестрами и новыми родителями... В общем, в этом телешоу уместилась целая жизнь — со всем ее хаосом, теплом и несовершенством. Браво создателям!
«Дождь»
«Пост-апокалиптическая фантастика от датчан? Это что-то новенькое, надо попробовать!», подумала я, натолкнувшись на описание данного телешоу. И как же, знаете... была права! Атмосфера передана просто фантастически, куда там «Ходячим Мертвецам» — и рядом не стояли... точнее, не ходили. Напряженный, динамичный сериал о том, как важно держаться за близких и оставаться человеком, даже когда привычные правила жизни больше не работают. Происходящее на экране сразу цепляет как внушительными для не голливудского кино спецэффектами, так человеческими взаимоотношениями.
Сюжет, если вкратце и без спойлеров, таков: из-за природной аномалии привычный мир Скандинавии полностью изменился. Брат и сестра, Симона и Расмус, шесть лет просидели в подземном убежище, но запасы еды закончились, и ребята вынуждены выйти на поверхность в пустой и непривычный мир. Там они примыкают к группе других молодых людей, где у каждого свои цели и тайные замыслы. Что же будет дальше вам и предстоит выяснить на протяжении нескольких сезонов.
«Неверная»
Эта пронзительная психологическая драма является современной шестисерийной экранизацией, или, как сейчас модно говорить, «римейком» фильма, снятого по около-автобиографическому сценарию Ингмара Бергмана. В центре истории — Марианна и ее муж Маркус: на первый взгляд у них идеальный брак, горячо любимая дочь и богемная жизнь всем на зависть. Но внезапная страсть Марианны к лучшему другу семьи Дэвиду запускает цепочку событий, которая переворачивает жизнь всех троих. Действие развивается сразу в двух эпохах: герои вспоминают о событиях молодости спустя десятилетия, пытаясь честно разобраться, что на самом деле разрушило их судьбы. Очень глубокое, взрослое и честное кино о том, как одно импульсивное решение может отозваться через много лет. Тема, которую, как кажется автору, сложновато отобразить без лишнего морализаторства. Однако у именитого режиссера Томаса Альфредсона, это, безо всяких сомнений, получилось.
«Темное сердце»
Мрачный, но завораживающий детективный триллер, вдохновленный реальной историей. В глухой лесной местности на юге Швеции бесследно исчезает властный землевладелец Бенгт Люнгквист, который категорически не одобрял отношения своей дочери с сыном местного фермера. Официальные поиски долго не дают результата, пока за дело не берется волонтер из поисковой организации по имени Таня Торелл, и она твердо намерена докопаться до правды. Сериал держит в напряжении с помощью гнетущей атмосферы тесно окружающих героев секретов и недомолвок, когда сердцем чуешь — каждый в этой округе что-то недоговаривает.
«Против гигантов»
Если вы, как и я, любитель порой поглазеть на закулисье создания давно привычных нам компаний (показанное, например, в таких фильмах как «Социальная сеть» или «Основатель»), то вам точно понравится эта увлекательнейшая шведская драма о том, как скромный стартап из Стокгольма навсегда изменил мировую музыкальную индустрию, создав сервис Spotify. В 2000-х годах рынок музыки переживал затяжной кризис, а крупные студии не хотели ничего менять — пока амбициозный технарь Даниэль Эк и его бизнес-партнер Мартин Лорентсон не решили предложить людям удобный стриминг портал. Главная выигрышная фишка этого мини-сериала в его структуре: каждая из шести серий показана глазами разных участников событий — от основателей и юристов до программистов и исполнителей.
«Ребекка Мартинссон»
Идеальный образец скандинавского детектива для тех, кто любит суровую северную природу и персонажей, которых не так-то просто сломать. Наша заглавная героиня, Ребекка Мартинссон — успешный стокгольмский юрист — внезапно оказывается вынуждена вернуться в родной заснеженный город на самом севере Швеции, чтобы поддержать близких подруги детства после внезапной ее утраты, полной весьма туманных обстоятельствах. То, что поначалу выглядит как случайность, быстро оборачивается клубком старых тайн закрытого северного городка. Ребекка втягивается в расследование, параллельно разбираясь с собственными душевными переживаниями. Искренне не советую начинать смотреть сериал ближе к вечеру — там целых два сезона, а отвлечься от захватывающих дух ледяных пейзажей и неспешной, но цепкой интриги будет очень сложно.
«Рагнарек»
Очень необычный микс фэнтэзи о скандинавской мифологии и подростковой драмы о взрослении и поиске себя и своего места в мире. Старшеклассник Магне вместе с матерью и младшим братом переезжает в живописный городок с говорящим названием Эдда, скрытый меж фьордов и ледников Норвегии. Спустя какое-то время парень обнаруживает, что в нем проснулась невероятная сила древнего бога грома Тора, а заодно понимает, что местная семейка богачей-промышленников, загрязняющих природу, — не кто иные, как древние великаны йотуны. И как, скажите на милость, тут сдавать контрольную по математике, когда вот-вот наступит вышеупомянутый конец времен? Сериал цепляет свежим взглядом на старые легенды и поднимает актуальные (особенно для молодежи) вопросы ответственности за мир вокруг.
«Королевы Юрсхольма»
Дерзкий, стильный и чу-уточку ироничный шведский сериал, вдохновленный громкой историей из 90-х. Четыре подруги из самого богатого и престижного пригорода Стокгольма привыкли к роскоши, вечеринкам и полной безнаказанности, но однажды, после слишком бурного отдыха, оказываются по уши в долгах. Чтобы быстро поправить финансовое положение и заодно проучить заносчивых соседей, девушки затевают рискованную двойную игру: днем они создают впечатление безупречных умниц и прилежниц, а по ночам проворачивают в собственном районе дерзкие авантюры. У создателей этого бойкого двухсезонника получилась весьма живая, остроумная, в общем, отличная такая сатира на мир «золотой молодежи» и лицемерие высшего общества.
Надеюсь, каждый из прочитавших найдет в списке что-нибудь для себя интересненькое и сможет занять просмотром серий несколько свободных вечеров. Ведь как по мне, так лучший способ разрядиться после работы — это возможность никуда не спешить. Темное небо за окном, ароматный чай, теплый плед под рукой — и интересный сериал. А может и книга, которую можно прочитать за один присест:
Комментарии
Фанатка скандинавских детективов: "Мост", "Убийство" - абсолютно вне конкуренции.