Согласитесь, командировка почти никогда не проходит строго по плану. Вдали от родного дома может произойти что угодно: то примут за большого начальника, то под кроватью в отеле окажется мопс. А некоторым даже удается найти первую любовь и встретить новых друзей. Такие забавные ситуации делают командировку незабываемой и превращают рутинные будни в отличные байки для коллег. Давайте вместе собирать чемоданы и отправляться навстречу приключениям и ярким воспоминаниям.