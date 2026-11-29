Согласитесь, командировка почти никогда не проходит строго по плану. Вдали от родного дома может произойти что угодно: то примут за большого начальника, то под кроватью в отеле окажется мопс. А некоторым даже удается найти первую любовь и встретить новых друзей. Такие забавные ситуации делают командировку незабываемой и превращают рутинные будни в отличные байки для коллег. Давайте вместе собирать чемоданы и отправляться навстречу приключениям и ярким воспоминаниям.
- Работаю айтишником. Как-то отправили меня в длительную командировку в офис крупного заказчика. Решил, что надо бы выглядеть солидно: надел брюки, туфли и приличный свитер. Приезжаю, а там все мужчины в костюмах и галстуках, женщины в строгих нарядах. Поначалу сотрудники просто проходили мимо. Потом со мной стали здороваться, а через определенное время открывать передо мной двери. Тут я заподозрил неладное. После пары совещаний с руководством все встало на свои места. Оказывается, свободный стиль одежды тут могли себе позволить только большие начальники. Видимо, сотрудники решили, что раз я каждый день хожу в офис без галстука, то занимаю какую-то очень серьезную должность.
- В детстве папа привез мне из командировки в Ригу игрушечную машинку, а в ней были два котенка. Сижу вся такая счастливая, играю и вдруг слышу, как папа рассказывает маме:
— А трикотаж там какой хороший!
После этого я еще пару лет была уверена, что у папы где-то есть другой ребенок. Ведь он сам сказал: «Три кота ж». А мне досталось только два.
Мужчина отправился в командировку в Ленинградскую область, где ему в помощь был приставлен самый пушистый и ответственный сотрудник
- Наш химзавод предложил сотрудникам отправиться в командировки. Город можно было выбрать из списка тех, где находились предприятия-должники. Мама подумала и выбрала город своей юности. Слетала туда за счет завода, повидалась со старыми друзьями, а по возвращении еще и премию получила — за то, что помогла вернуть долг. Спрашиваю: «Мам, и как тебе это удалось?» А мама такая: «Я просто каждое утро приходила к ним и напоминала, что они нам должны».
- Друг собирался в командировку на неделю. Жена уговаривала его взять теплые вещи, но он только отмахивался, мол, на улице жара, да и по прогнозу всю неделю обещают тепло. На третий день командировки резко похолодало. Друг полез в дорожную сумку, а там — теплый свитер, шапка, шарф и перчатки. Жена все-таки положила ему теплых вещей. А домой он вернулся с целым запасом любимых вкусняшек жены.
Женщина была в командировке в Пензе. В офисе у партнеров увидела необычный отдел. Хм, чем же он таким занимается
- Летала как-то моя родственница в командировку с коллегами. Они заранее договорились, мол, давайте встретимся у стойки регистрации, чтобы рядом сесть. И вот приходят, а одной коллеги все нет. Но раз уж договорились ждать, стояли до последнего. В итоге, пока она появилась, почти весь самолет уже прошел регистрацию. Начали их оформлять. Всем достались места в самом последнем ряду, где даже спинки не откидывались. А той самой коллеге места в экономе не осталось. Поэтому ее пересадили в бизнес-класс.
- Были в командировке в Великом Новгороде. Сняли квартиру. Хозяйка дала ключи, назвала номер квартиры и ушла. Заходим в подъезд, а там ни на одной двери нет номера. Путем нехитрых вычислений определили нужную квартиру. Вставляю ключ в замок: один оборот сделала, а второй никак не получается. Кручу ключ, толкаю дверь плечом — думаю, замок заел. И тут дверь открывается. На меня ошарашенно смотрит какой-то мужчина. А я на него. Оказалось, мы ошиблись этажом. Моя была на этаж выше.
Мужчина был в командировке один. Решил он поужинать в ресторане, а персонал предоставил ему вот такого компаньона
- Полетел как-то на конференцию в Майами. Накануне там прошел ураган: повсюду пальмы повалены, светофоры лежат прямо на дорогах. К счастью, мой отель не пострадал, даже электричество было. Заселился, привел себя в порядок и спустился поужинать. Прохожу мимо бального зала, а там сотни роскошных женщин в шикарных вечерних платьях, с идеальными укладками и макияжем. Оказалось, в отеле завершалась конференция по косметологии. Женщин море, а мужчин практически нет.
- Были с товарищем в командировке в Москве. Он тогда мечтал открыть ресторан японской кухни, поэтому питались мы исключительно суши и роллами. К последнему дню я уже грезил жареным мясом с картошечкой, черным хлебом и солеными огурцами. Но товарищ снова потащил в японский ресторан. Заказали столько всего, что официанту пришлось выносить нашу еду в два захода. Чего только стоила огромная деревянная ладья с роллами. Через год товарищ открыл кафе японской кухни, которое просуществовало около полугода. Но я у него так ни разу и не пообедал.
А вот такой красавчик часто захаживал к мужчине в балок в течение всей вахты. Любимым лакомством пушистика была консервированная килька
- Поехали в командировку на нефтяное месторождение. На месте выяснилось, что на одном из документов не хватает печати. Пришлось ехать в офис компании в Ханты-Мансийске. А меня дальше проходной не пустили: я, видите ли, в джинсах. У них положено ходить в классических брюках, а еще лучше в костюме с галстуком. Попросил нужного специалиста спуститься ко мне. Но тот тоже отказался. Пришлось прямо с проходной обзванивать начальство. В итоге нашелся человек, который распорядился отправить сотрудника вниз.
- Приехала в командировку, заселилась в отель. Переодеваюсь и вдруг слышу странный стук: тук-тук, пауза, тук-тук — и тишина. На следующий день история повторилась. Два дня ломала голову. Может, в номере завелась мышь с прекрасным чувством ритма? Или горничная за стенкой моет полы в такт музыке? И вот в очередной раз снимаю платье с плечиков, вешаю их обратно в шкаф и замечаю, как они раскачиваются на перекладине. Вправо, влево, пауза. Тук-тук, тук-тук.
- Уехали мы с мужем в длительную командировку и познакомились там с бывшим земляком. Как-то на выходных заехали к нему на дачу. Муж тут же взялся помогать с поклейкой обоев, а мне хозяйка решила показать огород. Увлеклась я настолько, что прополола три сотки грядок. После этого хозяева предложили:
— Зачем вам в вагончике на базе ютиться? Переезжайте к нам! Ты любишь готовить — будешь готовить на всех, а я за порядком следить.
Так мы и прожили под одной крышей три года. С тех пор многое изменилось, сейчас живем в одном городе, но видимся редко. Зато, когда кому-то нужна помощь, первыми спешим друг к другу. Уже 20 лет дружим.
Автор работает на буровой станции. Скучать ему там явно не приходится. Вот такие гости часто к нему захаживают
- Как-то отца отправили в длительную командировку. Компания сняла ему отличную квартиру: до работы пять минут пешком, рядом парк и озеро. Я жила в 70 км от этого города и периодически приезжала к папе в гости. В очередной раз сообщаю, что собираюсь приехать, а он отвечает:
— Отлично, только я переехал. Записывай новый адрес.
Оказалось, пока папа был на работе, хозяйка открыла квартиру своим ключом и сняла в спальне шторы. По ее мнению, закрывать такой шикарный вид на озеро было просто преступлением. Заодно она прибралась, переставила вещи и даже перестелила кровать.
А на другом этаже как раз освободилась квартира. Папа собрал вещи и за час переехал.
- Был в командировке в Омске. Проснулся где-то часа в три ночи от того, что кто-то настойчиво скребся в дверь моего гостиничного номера. Встал, посмотрел в глазок — нет никого. Подумал, что показалось. Лег в постель, и тут сразу под кроватью кто-то громко чихнул. Чуть не подпрыгнул до потолка. Откидываю покрывало, а оттуда на меня смотрит мопс в бархатной жилетке. Оказалось, пса звали Боб, он числился в штате отеля и составлял компанию одиноким постояльцам. А ко мне пробрался через дверь террасы. Ну и мы с ним вместе благополучно проспали мое совещание.
Таким красивым, немного волшебным видом делится мужчина. Место на фото — ХМАО, вахтовый поселок
- Была в Питере в командировке на выставке. Познакомилась там с партнерами, и мы спонтанно решили приобщиться к искусству — взяли билеты в театр в первый ряд. И вот в одной сцене одна из актрис смотрит в сторону публики, останавливает взгляд на нашей компании, замирает и шепчет: «Андрей», и после небольшой паузы берет себя в руки и продолжает играть роль. После спектакля наша компания уменьшилась на одного человека — Андрея. Та актриса оказалась его первой любовью, с которой они расстались по глупому недоразумению.
- Решила вернуться из командировки на пару дней раньше и устроить мужу сюрприз. Приезжаю домой, а он мнется на пороге и явно не хочет меня впускать. Сами понимаете, какие мысли успели пронестись у меня в голове. Оказалось, что муж просто не успел прибраться. Мой самый любимый и верный неряха.
Вот еще несколько забавных и курьезных историй про командировки: